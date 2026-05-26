Trükközött a poggyászokkal a népszerű fapados, lép a hatóság

Az olasz versenyhatóság vizsgálatot indított az easyJet diszkont légitársaság ellen a poggyászfelárak számításával kapcsolatos, feltételezetten tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.

A hatóság kedden közölte, hogy a légitársaság a weboldalán és a mobilalkalmazásában a feladott poggyászok, illetve sportfelszerelések esetében csak az oda-vissza útra vonatkozó átlagárat tüntette fel. Ráadásul az online foglalási felületen az oda- és visszaútra együttesen érvényes poggyászfeladás volt az alapértelmezett beállítás. Ez a gyakorlat akkor is érvényesült, ha az utas csak az egyik útirányban szerette volna igénybe venni a szolgáltatást.

A versenyhatóság álláspontja szerint ez a megoldás

megtévesztheti a fogyasztókat az egyes útszakaszokra vonatkozó tényleges árakkal kapcsolatban.

A felhasználóknak ugyanis meg kell szakítaniuk a gördülékeny foglalási folyamatot az alapértelmezett beállítás felülírásához, amennyiben csak az egyik útra szeretnének poggyászt feladni.

Az easyJet egy e-mailben küldött nyilatkozatban reagált az ügyre. A cég közölte, hogy "mindig a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően járt el, és továbbra is elkötelezett az átláthatóság, valamint a méltányosság iránt" az ügyfeleivel szemben. A légitársaság hozzátette, hogy a vizsgálat során teljes mértékben együttműködik a hatósággal.

