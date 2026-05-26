Új márkát jelentett be a Generali: indul a Redion
Új globális márkát vezet be a Generali: Redion néven egyesül az Europ Assistance és a Generali Employee Benefits – közölte a biztosítócsoport.

A Generali Csoport kedden bemutatta új globális márkáját, a Rediont, amely az Europ Assistance által kínált asszisztencia és utasbiztosítási, valamint a Generali Employee Benefits (GEB) munkavállalói juttatási szolgáltatásait egyesíti

közös szervezeti háttér és szolgáltatási portfólió keretében.

A Redion már közel három éve integrált egységként működik a Generali Care keretein belül. Az új márka létrehozásának célja, hogy egységes szervezeti háttérrel tegye elérhetővé azt a nemzetközi szakértelmet és magas szintű szolgáltatást, amelyet ügyfelei és partnerei már évek óta megszokhattak. A Redion globális vezérigazgatói posztját Antoine Parisi, a Generali CARE Hub jelenlegi CEO-ja tölti be.

A Redion több mint 12 000 munkavállalóval, több mint 190 országot lefedő működéssel és 5,8 milliárd eurós éves üzleti forgalommal

rendelkezett 2025-ben. A Swiss Life Network 2026 eleji felvásárlását követően a vállalat a világ vezető szereplőjévé vált a munkavállalói juttatások piacán, emellett globálisan a második legnagyobb szolgáltató az asszisztencia- és az utasbiztosítás területén.

A szervezet multinacionális vállalatokat, nemzetközi utazási irodákat, pénzügyi intézményeket és azok ügyfeleit szolgálja ki. A Redion utasbiztosítási, sürgősségi és egészségügyi asszisztencia-szolgáltatásokat, munkavállalói juttatási megoldásokat – élet-, egészség-, baleset- és rokkantsági biztosításokat –, valamint mobilitási és egészségügyi szolgáltatásokat kínál. Emellett globális B2B2C programokat és beágyazott biztosítási megoldásokat is nyújt pénzintézetek, utazási irodák és multinacionális munkáltatók számára.

Címlapkép forrása: Generali

