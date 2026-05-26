ÚJ szabályok lépnek életbe a hazai hálózatoknál

Új díjszabási elemekkel és pontosított szabályokkal módosította az NMHH a frekvencialekötés és -használat díjairól szóló keretrendeletet a ma esti Magyar Közlönyben megjelent rendelet.

A módosítás deklarált célja, hogy az újonnan bevezetni tervezett rádióalkalmazásokhoz és felhasználási esetekhez – illetve a kijelölt kategóriába kerülő frekvenciasávokhoz, részsávokhoz –

meg lehessen állapítani a rádióspektrumdíjakat, valamint hogy a díjmegállapítás szabályai pontosabbá váljanak.

A változások egyik része a rendelet hatályát és a díjfizetési mentességeket tisztázza. A módosított szabály szerint a díjrendelet nem terjed ki a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó szervezetekre, illetve a NATO felhasználók katonai tevékenységgel kapcsolatos rádióspektrum-használatára. Emellett pontosodik egy díjmentességi kategória is: a jogosultnak nem kell rádióspektrumdíjat fizetnie a kifejezetten kutatási célú, hullámterjedési jelenségek vizsgálatára, új technológiák és fejlesztések bemutatására használt frekvenciák után, ha a tevékenység gazdasági célt közvetve sem szolgál.

A rendelet érdemi újdonsága ugyanakkor egy új, önálló díjszabási blokk megjelenése a vezetéknélküli szélessávú (WBB) helyi hálózatokra.

