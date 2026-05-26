  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a Covid-oltásoknál: új variáns terjed az Egyesült Államokban
Üzlet

Váratlan fordulat a Covid-oltásoknál: új variáns terjed az Egyesült Államokban

Portfolio
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) tanácsadó testülete csütörtökön szavaz arról, hogy a 2026–27-es oltási szezonra frissítsék-e a Covid-vakcinák összetételét. A döntés célja, hogy az oltóanyagokat az aktuálisan terjedő XFG alvariánshoz igazítsák.

A hatóság kedden közzétett dokumentumai szerint a jelenleg terjedő variánsok továbbra is a JN.1 törzsből származnak. Tavaly május óta azonban új alvariánsok is megjelentek, köztük az NB.1.8.1 és az XFG. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai alapján az április 11-ét megelőző négy hétben

az XFG alvariáns okozta a fertőzések többségét az Egyesült Államokban.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hónap elején azt javasolta a vakcinagyártóknak, hogy a monovalens oltóanyagokhoz az LP.8.1 törzset, vagy más aktuálisan terjedő variánsokat – például az XFG-t vagy az NB.1.8.1-et – válasszák célpontként. A 2025–26-os szezonra az FDA még az LP.8.1 alvariánst ajánlotta célvariánsként.

Jelenleg három engedélyezett Covid-vakcina érhető el az Egyesült Államokban. Ezek a Moderna és a Pfizer-BioNTech mRNS-alapú oltóanyagai, valamint a Novavax fehérjealapú vakcinája, amelynek gyártása hosszabb időt vesz igénybe.

Még több Üzlet

Összeültek a hazai járműipar nagyjai és fontos döntéseket hoztak

Vegyes jelzések érkeztek Iránból, lefordulás a tőzsdéken

Pluszos zárás a magyar tőzsdén, az OTP és a Richter segített ma

Az FDA közlése szerint a vakcinagyártók jelezték, hogy készen állnak az XFG variáns elleni oltóanyagok előállítására a 2026–27-es szezonra.

A hatóságnál Marty Makary korábbi főbiztos és Vinay Prasad vakcinafelelős vezetése alatt szigorodtak a Covid-vakcinák alkalmazásának feltételei. Az 50–64 éves korosztály esetében például nagyszabású, placebokontrollos klinikai vizsgálatokat követeltek meg az ajánlásba kerüléshez. Ezzel párhuzamosan a CDC tavaly megszüntette az általános oltási ajánlását, és az oltás beadása előtt kötelező orvosi konzultációt írt elő.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a világvége, vagy ez még csak a kezdet? Mi is legyen a forint árfolyamával?
Fegyveres felkelés indult Vlagyimir Putyin ellen
Váratlan fordulat az időjárásban: hiába a közelgő lehűlés, megállíthatatlanul terjed a pusztító szárazság Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility