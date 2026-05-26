Váratlan fordulat a Covid-oltásoknál: új variáns terjed az Egyesült Államokban

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) tanácsadó testülete csütörtökön szavaz arról, hogy a 2026–27-es oltási szezonra frissítsék-e a Covid-vakcinák összetételét. A döntés célja, hogy az oltóanyagokat az aktuálisan terjedő XFG alvariánshoz igazítsák.

A hatóság kedden közzétett dokumentumai szerint a jelenleg terjedő variánsok továbbra is a JN.1 törzsből származnak. Tavaly május óta azonban új alvariánsok is megjelentek, köztük az NB.1.8.1 és az XFG. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai alapján az április 11-ét megelőző négy hétben

az XFG alvariáns okozta a fertőzések többségét az Egyesült Államokban.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hónap elején azt javasolta a vakcinagyártóknak, hogy a monovalens oltóanyagokhoz az LP.8.1 törzset, vagy más aktuálisan terjedő variánsokat – például az XFG-t vagy az NB.1.8.1-et – válasszák célpontként. A 2025–26-os szezonra az FDA még az LP.8.1 alvariánst ajánlotta célvariánsként.

Jelenleg három engedélyezett Covid-vakcina érhető el az Egyesült Államokban. Ezek a Moderna és a Pfizer-BioNTech mRNS-alapú oltóanyagai, valamint a Novavax fehérjealapú vakcinája, amelynek gyártása hosszabb időt vesz igénybe.

Az FDA közlése szerint a vakcinagyártók jelezték, hogy készen állnak az XFG variáns elleni oltóanyagok előállítására a 2026–27-es szezonra.

A hatóságnál Marty Makary korábbi főbiztos és Vinay Prasad vakcinafelelős vezetése alatt szigorodtak a Covid-vakcinák alkalmazásának feltételei. Az 50–64 éves korosztály esetében például nagyszabású, placebokontrollos klinikai vizsgálatokat követeltek meg az ajánlásba kerüléshez. Ezzel párhuzamosan a CDC tavaly megszüntette az általános oltási ajánlását, és az oltás beadása előtt kötelező orvosi konzultációt írt elő.

Forrás: Reuters

