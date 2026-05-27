8 milliárd forint osztalékot kap a Magyar Telekom

A Magyar Telekom bejelentette, hogy macedóniai leányvállalata, a Makedonski Telekom AD – Skopje (MakTel) a közgyűlésén döntött a 2025-ös üzleti év eredménye után járó osztalék kifizetéséről.

A határozat értelmében a társaság összesen 2,49 milliárd macedón dénárt fizet ki a részvényeseknek, ami a 2026. május 26-i, 5,78 forintos MKD/HUF árfolyamon számolva nagyjából 14,42 milliárd forintnak felel meg.

A közlés szerint a MakTel a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján 2025-ben 2,49 milliárd macedón dénár nem konszolidált nettó eredményt ért el, és a közgyűlési döntéssel összhangban ennek teljes összegét osztalékként fizeti ki. A Magyar Telekom 100%-os tulajdonában álló Stonebridge Communications AD Skopje a döntés nyomán 1,41 milliárd macedón dénár osztalékra jogosult, ami

forintra átszámítva megközelítőleg 8,17 milliárd forint.

