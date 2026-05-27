Az adat az új olaj - az AI segítségével újul meg a villamosenergia-rendszer

Az adatok megsokszorozódásának egyik oka az, hogy míg korábban a nagy erőművek voltak a meghatározóak a villamosenergia-rendszerben, most már több százezer termelő van - mutatott rá Aszódi Attila a változások egyik fő hajtóerejére.
Az áram az új olaj, de van egy olyan mondás is, hogy az adat az új olaj.
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) frissített jelentése szerint az öt legnagyobb tech cég az elmúlt évben több befektetés eszközölt az AI-ba, mint amennyit a gázba és olajba fektettek a tengerentúlon - mondta.
Az algoritmusokat nézve, több mint 100 évig úgynevezett determinisztikus modelleket alkalmaztunk, matematikai modellekkel igyekezve előre jelezni az adott rendszer különböző körülmények között várható viselkedését. Ez a tradicionális determinisztikus programozási modell nem fog eltűnni, de egyre több olyan technológia van a hálózatainkban, amelyek egyre inkább sztochasztikus, tehát véletlenszerű folyamatoktól függenek, ami teljesen más leírást igényel - ebben tud sokat segíteni az AI, illetve a gépi tanulás, a tanuló algoritmusok.
Az adatalapú mesterséges intelligencia sok esetben képes új mintázatok felismerésére is az adatokban, ha jól végezzük el a betanítást, de nagyon lényeges, hogy milyen adatokkal, milyen céllal tanítunk algoritmusokat.
A ma gyakran alkalmazott nagy nyelvi modellek részhalmazát képezik az AI-nak, ezek relevánsak lehetnek a villamos energia világában is, de itt inkább a gépi tanulás lehet izgalmas. Sokan vizsgálják, hogy a gépi tanulási módszerek hogyan alkalmazhatók a termelés, ár vagy karbantartási szükségletek megtervezésében.
További kihívás azonban, hogy az új algoritmusok sokkal, 10-20-30-szor több villamos energiát igényelnek a korábbiaknál. Ezért előrejelzések szerint 2030-ra akár 1 000 (terawattóra) TWh, 2035-re akár 1 500 TWh fölé emelkedhet a szerverfarmok globális áramigénye, ezek főleg a tengerentúlon és Ázsiában épülnek, de Európában is. Ezért a technológiai cégek sokat fektetnek az energiaellátás biztosításába is, például a kis moduláris reaktorok fejlesztésében is masszívan benne vannak.
Elképesztő mennyiségű pénz mozog ezen a piacon, az AI és kapcsolódó területeken - hangsúlyozta Aszódi.
Előadása végén Aszódi Attila ismertette a BME legújabb kutatását is, amely az európai másnapi (day-ahead) villamosenergia-árak mesterséges intelligencia alapú modellezése és elemzése tárgyában készült. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán hosszabb ideje vizsgálják az európai országok villamosenergia-piacainak működésére hatást gyakorló tényezőket.
A kutatás keretében az ún. magyarázható mesterséges intelligencia (explainable AI) algoritmusok alkalmazásának lehetőségét vizsgálták, 19 európai ország piacainak, 10 évnyi adatát betanítva a modellnek. A BME TTK fejlesztésének eredménye jobb és pontosabb árelőrejelzést tesz lehetővé a villamosenergia-piac szereplői számára, ráadásul mindezt szabadon hozzáférhető adatok és gyorsan lefuttatható mesterséges intelligencia modellek segítségével.
A másnapi villamosenergia-piac előrejelzése az egyik legösszetettebb feladat az iparágban, de tapasztalataink szerint ezek az algoritmusok jól használhatóak, de az adatok minősége, mennyisége meghatározó - mondta Aszódi Attila.
