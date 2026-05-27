Az ausztrál piacon terjeszkedik a Richter

A Richter Gedeon és az ausztrál Acrux Limited szerdán bejelentette, hogy bővítik a felek között 2013. május 2-án megkötött, a menopauzás hormonterápiában alkalmazott transzdermális ösztradiol sprayre, a Lenzetto-ra vonatkozó licencmegállapodást. Ezzel

a Richter kizárólagos forgalmazási jogokat szerez az ausztrál piacon,

ami tovább erősítheti a készítmény földrajzi lefedettségét és a vállalat nőgyógyászati portfólióját.

A megállapodás pénzügyi feltételei alapján az Acrux összesen 5,4 millió ausztrál dollár (AUD) kifizetésben részesül az elkövetkező időszakban, ami az aláíráskori díjat, valamint a hatósági és kereskedelmi mérföldkövek teljesüléséhez kötött kifizetéseket is tartalmazza.

A Lenzetto-t az Acrux fejlesztette, a Richter pedig licenc alapján már több mint 40 országban forgalmazza világszerte. A készítmény teljes árbevétele 2025-ben megközelítette az 50 millió eurót. A Lenzetto hormonpótló terápiaként (HRT) szolgál a menopauzát követően, ösztrogénhiánnyal összefüggő tünetek – például hőhullámok – enyhítésére: a hatóanyag, az ösztradiol transzdermálisan, spray formájában jut a szervezetbe.

A termék adagolása az úgynevezett Patchless Patch technológián keresztül történik, amelyet a Monash Egyetem fejlesztett ki. A megoldás lényege, hogy tapasz nélkül biztosít bőrön át történő hatóanyag-bevitelt, és a közlés szerint világszerte nők millióinak életminőségét javította.

A lépés illeszkedik a Richter stratégiájába, amely egyre nagyobb arányban támaszkodik a nőgyógyászati üzletágra.

