Az elektromos vezetékek melletti növényzet kezelésében is részt vesz az AI

A két szakember
a hálózati infrastruktúra-rekonstrukció és a vegetációmenedzsment adatalapú döntéstámogatással történő optimalizálásáról,
illetve az E.On ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, eredményeiről tartott közös előadást a Portfolio rendezvényén.
A vegetációmenedzsment célja az üzembiztonsági kockázat csökkentése, a szabályozásnak való megfelelőség, illetve az erőforrás-allokáció optimalizációja. A hálózati rekonstrukció célja a hatékony CAPEX felhasználás, a szolgáltatások magasabb szintű biztosítása, illetve a proaktív karbantartás.
A hálózati infrastruktúra-rekonstrukció és vegetációmenedzsment üzleti igényeinek adatalapú döntéstámogatással történő kielégítéséhez a digitalizáció jelenti a legfontosabb alapot - hangzott el a prezentációban. Számos nemzetközi projekt fókuszál erre, például az E.On részvételével zajló Danube InGrid Projekt is (Danube Intelligent Grid), egy határokon átnyúló magyar–szlovák intelligens hálózati (Smart Grid) projekt. Ide tartoznak az okos hálózati elemek (IoT), illetve a hálózat létrehozott 3D-s digitális ikerpárja, amely nem egyszerűen a papíralapú megoldások kiváltása, hanem a teljes rendszer digitális leképezése.
A 2. lépcsőfokot a data- és AI Governance jelenti. Ez szabályozást, keretrendszert, technológiai architektúrát, közös nyelvet, illetve kockázatkezelést és megfelelőséget biztosít. Az AI döntéstámogatás emberi felügyelet mellett valósul meg.
Az AI ökoszisztéma a Deep learning, a Machine learning, az AI, illetve az AI governance rétegeiből épül fel. A vegetációmenedzsment és képfeldolgozáshoz, valamint a hálózati infrastruktúra rekonstrukcióhoz szükséges adatok a gépi tanulás tárgyát képezik. A Data governance során kulcsfontosságú szempont az adatstruktúra, az adatminőségi vizsgálatok, az adatleltár, maga az adatmennyiség, illetve az adatkonzisztencia is.
A megvalósítás technikai kihívásai kapcsán elhangzott, az úgynevezett silósodott és „piszkos” adatokra a központi adattárház adhat megoldást. A változó vállalati környezet, az új rendszerek, új adatstruktúrák teremtette feladatok a data governance bevezetésével kezelhetőek. A mérnökök szkepticizmusa és a rendszer átláthatatlanságára utaló „Black Box” effektus esetében a rendszeres szakértői egyeztetések, szakértői vélemények beépítése, tesztelés, visszamérések kínálnak megoldást. A skálázhatósággal és a számítási kapacitással kapcsolatos kihívásokat pedig a felhőalapú architektúra képes megfelelően kezelni.
Az idősoros snapshot (pillanatfelvétel) logika eredményeképpen egy olyan dinamikus adatmodell jön létre, amelyben a vegetáció és a hálózat állapotát egy adott időpontban készült pillanatfelvételek rögzítik, a prediktív modellezés alapját a történeti állapotok rekonstrukciója képezi.
Ebben a kontextusban az időhelyesség azt jelenti, hogy kizárólag az adott pillanatig ismert információk kerülnek felhasználásra. A modellben a növényzeti növekedési trend, valamint a hálózat állapotában bekövetkező változás azonosítása több időpont felhasználásával történik. Több snapshot segítségével, stabilabb tanítóhalmaz, modelltanítás érhető el - emelték ki a szakértők.
