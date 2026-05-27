Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére

Az iráni állami televízió jelentése szerint Teherán megkapta az Egyesült Államokkal kötendő szándéknyilatkozat nem hivatalos tervezetét. Az iráni állami média beszámolója alapján a két fél között már meg is született egy előzetes, nem hivatalos keretmegállapodás.

A dokumentum értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalmat.

A hírre esik az olajár, a WTI közel 6 százalékkal hordónkénti 88,53 dollárra zuhant. A nemzetközi referenciának számító északi-tengeri brent típusú nyersolaj ára mintegy 4,7 százalékkal csökkent, így 94,91 dolláron állapodott meg.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajszállítási útvonala, amelyen a globális kőolajkereskedelem jelentős része áthalad. A szoros esetleges újranyitása azért váltott ki ekkora piaci reakciót, mert a térségbeli feszültségek eddig a kínálati kockázatok egyik fő forrását jelentették.

