Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére

Az iráni állami televízió jelentése szerint Teherán megkapta az Egyesült Államokkal kötendő szándéknyilatkozat nem hivatalos tervezetét. Az iráni állami média beszámolója alapján a két fél között már meg is született egy előzetes, nem hivatalos keretmegállapodás.
A dokumentum értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalmat.
A hírre esik az olajár, a WTI közel 6 százalékkal hordónkénti 88,53 dollárra zuhant. A nemzetközi referenciának számító északi-tengeri brent típusú nyersolaj ára mintegy 4,7 százalékkal csökkent, így 94,91 dolláron állapodott meg.
A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajszállítási útvonala, amelyen a globális kőolajkereskedelem jelentős része áthalad. A szoros esetleges újranyitása azért váltott ki ekkora piaci reakciót, mert a térségbeli feszültségek eddig a kínálati kockázatok egyik fő forrását jelentették.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Mutatunk egy szétvert részvényt, meddig eshet még?
Vannak pozitív jelek is.
Kiderült, milyen hasznot hoz és mekkora árat fizet az emberiség a mesterséges intelligenciáért, óriási ugrás jön
Csonth Dániel, a Veridue AI alapító-vezérigazgatója szerint egy új önmagát erősítő ciklus indulhat be.
Szakított Putyinnal Oroszország régi barátja – Bejelentette Moszkva, mi lesz a megtorlás
Erre számíthat most Jereván.
Energiapiac: az ember szerepe már nem a döntés, hanem az értelmezés
Nem az nyer, akinek van akkumulátora.
Szélsebesen zajlik az ipari átalakulás
Fókuszban az ipari AI.
Soha nem látott rekord a piacokon: mindenki ebből a három cégből akar most meggazdagodni
Veszélyes lufi is lehet belőle.
Napi 25 óra munkát spórol meg a AI a Waberer's-nél
Megnéztük mit tud élőben az AI-vezérelt szkennerkapu.
Kimondta a jegybank a lakásárakról, amit senki sem akart hallani: lélektani határhoz értünk Magyarországon
Interjú Banai Ádámmal, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdászával és monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatójával.
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.