Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére
Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére

6 százalékkal estek a nyerolajárak, miután a jelentések szerint Irán az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás részeként helyreállítja a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat egy hónapon belül - írta meg a Cnbc.

Az iráni állami televízió jelentése szerint Teherán megkapta az Egyesült Államokkal kötendő szándéknyilatkozat nem hivatalos tervezetét. Az iráni állami média beszámolója alapján a két fél között már meg is született egy előzetes, nem hivatalos keretmegállapodás.

A dokumentum értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalmat.

A hírre esik az olajár, a WTI közel 6 százalékkal hordónkénti 88,53 dollárra zuhant. A nemzetközi referenciának számító északi-tengeri brent típusú nyersolaj ára mintegy 4,7 százalékkal csökkent, így 94,91 dolláron állapodott meg.

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajszállítási útvonala, amelyen a globális kőolajkereskedelem jelentős része áthalad. A szoros esetleges újranyitása azért váltott ki ekkora piaci reakciót, mert a térségbeli feszültségek eddig a kínálati kockázatok egyik fő forrását jelentették.

