Csúnya, ami a Xiaomi okostelefonjainál zajlik
A Xiaomi első negyedéves nettó nyeresége 43 százalékkal zuhant, miután a magasabb alkatrészköltségek és az élesedő hazai verseny szorítják az okostelefon-üzletágat. A vállalat a külföldi terjeszkedéstől várja a fordulatot az autó üzletágában.

A kínai okostelefon- és elektromosautó-gyártó a január–márciusi időszakban 6,1 milliárd jüan (mintegy 899 millió dollár) korrigált nettó nyereséget ért el. Ez elmaradt az elemzők által várt 6,4 milliárd jüanos konszenzustól. A vállalat bevétele 99,1 milliárd jüanra rúgott, amely szintén alulmúlta a 103,4 milliárd jüanos várakozást.

Az okostelefon-üzletág különösen gyengén teljesített.

Az eladott készülékek száma 33,8 millió darabra esett, ami éves szinten 19 százalékos visszaesést jelent. Az Omdia kutatócég adatai szerint az öt legnagyobb globális márka közül a Xiaomi könyvelte el a legmeredekebb csökkenést. Az üzletág bevétele 12,5 százalékkal, 44,3 milliárd jüanra mérséklődött, a bruttó marzs pedig 12,4-ről 10,1 százalékra zsugorodott. A gyengülést elsősorban a drágább memóriachipek és egyéb kulcsalkatrészek beszerzése, valamint a kínai piacon tapasztalható fokozódó verseny okozta.

Lu Vej-ping, a Xiaomi elnöke az eredményeket követő konferencián arról beszélt, hogy az iparágnak alkalmazkodnia kell a magasabb memóriaköltségek "új normalitásához". A drágulás mértéke azonban a harmadik negyedévtől várhatóan már mérséklődik. A vállalat most a külföldi piacok felé fordul, hogy ellensúlyozza a hazai nyomást.

Az elektromosautó-üzletág 19 milliárd jüan bevételt hozott, ami 5,1 százalékos éves növekedésnek felel meg. Az első negyedévben összesen 80 856 elektromos autót szállítottak ki, 6,6 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, ugyanakkor 44,3 százalékkal elmarad a negyedik negyedéves 145 115 darabtól. Az elektromos autókkal, a mesterséges intelligenciával és az egyéb új kezdeményezésekkel kapcsolatos működési eredmény mínuszos volt, 3,1 milliárd jüanos veszteséget mutatott.

A Xiaomi a múlt héten mutatta be YU7 SUV-sorozatának olcsóbb alapváltozatát 233 500 jüanos induló áron. Ez az ár nagyjából 8 százalékkal alacsonyabb az előző verzióénál, ami tovább fokozza a nyomást a Teslára a kínai piacon. A vállalat 2027-ben tervezi a belépést az európai piacra.

Ami az okostelefon-piaci kilátásokat illeti, a Counterpoint Research előrejelzése szerint az okostelefon-piaci kilátások 2026-ra is gyengék maradnak, mivel a memóriachip-hiány akár 2027 végéig is elhúzódhat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

