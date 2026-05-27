Csúnya, ami a Xiaomi okostelefonjainál zajlik

A kínai okostelefon- és elektromosautó-gyártó a január–márciusi időszakban 6,1 milliárd jüan (mintegy 899 millió dollár) korrigált nettó nyereséget ért el. Ez elmaradt az elemzők által várt 6,4 milliárd jüanos konszenzustól. A vállalat bevétele 99,1 milliárd jüanra rúgott, amely szintén alulmúlta a 103,4 milliárd jüanos várakozást.
Az okostelefon-üzletág különösen gyengén teljesített.
Az eladott készülékek száma 33,8 millió darabra esett, ami éves szinten 19 százalékos visszaesést jelent. Az Omdia kutatócég adatai szerint az öt legnagyobb globális márka közül a Xiaomi könyvelte el a legmeredekebb csökkenést. Az üzletág bevétele 12,5 százalékkal, 44,3 milliárd jüanra mérséklődött, a bruttó marzs pedig 12,4-ről 10,1 százalékra zsugorodott. A gyengülést elsősorban a drágább memóriachipek és egyéb kulcsalkatrészek beszerzése, valamint a kínai piacon tapasztalható fokozódó verseny okozta.
Lu Vej-ping, a Xiaomi elnöke az eredményeket követő konferencián arról beszélt, hogy az iparágnak alkalmazkodnia kell a magasabb memóriaköltségek "új normalitásához". A drágulás mértéke azonban a harmadik negyedévtől várhatóan már mérséklődik. A vállalat most a külföldi piacok felé fordul, hogy ellensúlyozza a hazai nyomást.
Az elektromosautó-üzletág 19 milliárd jüan bevételt hozott, ami 5,1 százalékos éves növekedésnek felel meg. Az első negyedévben összesen 80 856 elektromos autót szállítottak ki, 6,6 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, ugyanakkor 44,3 százalékkal elmarad a negyedik negyedéves 145 115 darabtól. Az elektromos autókkal, a mesterséges intelligenciával és az egyéb új kezdeményezésekkel kapcsolatos működési eredmény mínuszos volt, 3,1 milliárd jüanos veszteséget mutatott.
A Xiaomi a múlt héten mutatta be YU7 SUV-sorozatának olcsóbb alapváltozatát 233 500 jüanos induló áron. Ez az ár nagyjából 8 százalékkal alacsonyabb az előző verzióénál, ami tovább fokozza a nyomást a Teslára a kínai piacon. A vállalat 2027-ben tervezi a belépést az európai piacra.
Ami az okostelefon-piaci kilátásokat illeti, a Counterpoint Research előrejelzése szerint az okostelefon-piaci kilátások 2026-ra is gyengék maradnak, mivel a memóriachip-hiány akár 2027 végéig is elhúzódhat.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images
Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon
Egy éve kapcsolták le a rendszert Lázár János utasítására.
Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon
Programot sürget a Tisza-kormány minisztere.
Rossz hírt kapott Ukrajna: nagy baj van a kulcsfontosságú lőszerek utánpótlásával
Sokan úgy látják, ennek a programnak már nincs értelme.
Újabb célpontra csapott le a Donald Trump: halálos lövések dördültek a tengeren
Ismét forrong a térség.
Épül az európai HIMARS-rakétarendszer - Megvolt az első lőgyakorlat
Robog az X-Fire fejlesztése.
Hátborzongató üzenetet küldött Oroszország: nyíltan megfenyegették az európai diplomatákat
Az EU nem enged Moszkva nyomásgyakorlásának.
Új ország léphet be a háborúba – Ukrajna már felrajzolta a célkereszteket
500 célpontot jelöltek ki az Oroszországgal szövetséges ország területén.
Az új magyar luxus: Miért csúszik ki a középosztály kezéből a saját otthon álma?
Látszólag minden rendben van. Van egy stabil, jól fizető állásod, időnként belefér egy éttermi vacsora, nyáron eljuttok nyaralni, és hó végén is marad valami a számládon. Ám amikor megnyi
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.