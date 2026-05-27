Durva számok láttak napvilágot, tarolnak Európában a kínai autók

Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a kínai gyártók az európai autópiacból. Az ACEA adataiból világosan kiderül, hogy kínai márkák európai terjeszkedése már nem csak egy távoli fenyegetés a beágyazott iparági szereplők számára, hanem az adatokból is jól látható piaci realitás. Nem csak arról van szó, hogy az alacsony bázis miatt nagynak tűnő növekedést mutatnak ezek a márkák, hanem arról, hogy 1-2 év alatt növik túl a piacon évtizedek óta jelen lévő gyártókat. Közben a hagyományos európai szereplőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk az elektromos átálláshoz, az árversenyhez és ahhoz, hogy a kínai gyártók egyre gyorsabban építik fel európai jelenlétüket.

Száguldanak a kínai márkák

Megérkeztek ma az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) legfrissebb statisztikái, amelyek szinte minden alkalommal tartogatnak valami izgalmat. A márciusi számokban éppen a magyar adatok okoztak komoly meglepetést, ugyanis 20 éves csúcsra ugrott a hazai értékesítés, részben a japán gyártók által pörgetett eladások miatt. Most viszont a kínaiakat kell kell kiemelni, ugyanis új márkák jelentek meg az adatközlésben, melynek hála egyre pontosabb képet kapunk arról, hogy hogyan növekednek az újonnan érkező kínai autógyártók, és pontosan mekkora is a súlyuk az EU-s piacon.

A gyártói rangsort elnézve nincs újdonság az élmezőnyben, a hagyományos európai szereplők közül a Volkswagen-csoport továbbra is messze a legtöbb autót adja el az Európai Unióban, 26,7 százalékos részesedéssel, de a növekedése mérsékelt volt. A Stellantis 7,8 százalékkal tudta növelni az eladásait, miközben a Renault-csoport 7,4 százalékos visszaesést szenvedett el az év első négy hónapjában. A prémiumok fej-fej mellett haladnak, a Mercedes-Benz 3,8 százalékkal, a BMW pedig 3,9 százalékkal növelte eladásait.

Az igazán nagy sztori azonban nem hagyományos szereplőknél, hanem a kínai márkáknál van.

Az előző havi adatközléshez képest újdonság, hogy már a Chery (Omoda, Jaecoo) és a Leapmotor számait is közli az ACEA. A két márka rögtön az élre is ugrott az éves alapú növekedésben, a Chery eladásai 267,1 százalékkal, a Leapmotoré pedig 558,8 százalékkal ugrottak meg. Mindkét márka 2024-ben lépett be az európai piacra. A kettő közül a Chery volumenben azért jóval nagyobb, idén több mint 48 ezer autót adott el, amivel már a Mazdát is megelőzte.

Mellettük persze ott a BYD, melynek uniós regisztrációi 152,9 százalékkal nőttek idén, így sikerült megelőznie volumenben a Teslát, amely maga is szép visszapattanást produkált a korábbi gyenge időszak után. Lassabb, de még így is jelentős növekedéssel, illetve komoly piaci pozícióval rendelkezik a SAIC Motor, illetve meg kell még említeni a szintén kínai Geely-t is, amely jelenleg elsősorban a Volvo-n keresztül van jelen a piacon.

A kínai márkák részben az agresszívebb árazásnak, részben a gyors modelloffenzívának köszönhetően tudták látványosan növelni európai jelenlétüket. Növekedésük mögött persze ott van az alacsony bázis is, de ezt egyre kevésbé lehet felhozni érvként, hiszen az idei évre már komoly tényezőnek számítanak a piacon. Az alábbi ábrán kiemelt 5 kínai autógyártó együtt már több mint 320 ezer autót adott az idei első négy hónapban,

ami 8,5 százalékos piaci részesedésnek felel meg, szemben a tavaly ilyenkor mért 5,8 százalékkal.

A kínai márkák tehát egyre nagyobb piaci részesedést szereznek az Európai Unió autópiacán, az alábbi ábrán is látszik, hogy a három márka, amelyik a legnagyobb mértékben tudta növelni piaci részesedését idén, mind kínai. Ahhoz, hogy ezek a márkák piacot tudjanak szerezni, más gyártóknak veszítenie kell a piaci részesedéséből. Idén a Toyota, a Hyundai, és a Volkswagen is gyengébben szerepel, és piacot veszít.

Nőtt az autópiac Európában

A teljes piacot nézve összességében továbbra is pozitív tendenciáról beszélhetünk idén, ugyanis tovább nőtt az európai újautó-piac az év első négy hónapjában. A friss adatok alapján viszont nem önmagában a volumenbővülés az igazán érdekes, hanem az, hogy milyen gyorsan alakul át a piac szerkezete. Az ACEA adatai szerint az EU-ban január és április között 3,79 millió új személyautót helyeztek forgalomba, ami 4,3 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Áprilisban önmagában 5,1 százalékos volt a bővülés.

A számok mögött elég egyértelmű mintázat látszik, az elektromos és részben elektromos hajtások húzzák a piacot, miközben a hagyományos benzines és dízelautók súlya gyorsan csökken. Az akkumulátoros elektromos autók (BEV) részesedése az EU-ban 19,7 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 15,3 százalékról, a hibridek (HEV) pedig már 38,2 százalékos piaci részesedéssel vezetik a hajtásláncok versenyét. A plug-in hibridek (PHEV) aránya 9,6 százalékra nőtt, miközben a benzines és dízelautók együttes részesedése 30,2 százalékra esett vissza a tavalyi 38,1 százalékról.

Vagyis az európai vevők nem feltétlenül ülnek át tömegesen tisztán elektromos autóba, de látványosan távolodnak a klasszikus belső égésű motoros autóktól. Ez magyarázza a hibridek erősödését is, hiszen ezek sok vásárlónál kompromisszumos megoldást jelentenek, mert alacsonyabb fogyasztást és részben kedvezőbb adózási vagy használati feltételeket kínálnak, miközben nem járnak a tisztán elektromos autókkal kapcsolatban gyakran emlegetett hatótáv- és töltési problémákkal.

A fordulatot a szabályozói és piaci tényezők egyszerre magyarázzák. Az ACEA külön is kiemeli, hogy a keresletet több nagy európai országban új vagy módosított adókedvezmények és támogatási programok segítették, miközben a magasabb üzemanyagárak és az állami ösztönzők is a villanyautók felé terelték a keresletet.

A nagy piacokon különösen látványos volt az elektromos autók felfutása.

Az év első négy hónapjában Németországban 41,3 százalékkal, Franciaországban 48,2 százalékkal, Olaszországban pedig 73,1 százalékkal nőtt a tisztán elektromos autók forgalomba helyezése. Ez azért fontos, mert ez a három piac Belgiumgal együtt az uniós BEV-regisztrációk 64 százalékát adta.

Közben a hagyományos hajtásláncoknál már nem egyszerű lassulásról,

hanem strukturális visszaesésről lehet beszélni.

A benzines autók regisztrációja az EU-ban 17,7 százalékkal esett az első négy hónapban, ezen belül Franciaországban 36,6 százalékos, Spanyolországban 18,6 százalékos, Olaszországban 18 százalékos, Németországban pedig 17,2 százalékos volt a visszaesés. Közben a dízelpiac is tovább zsugorodik, 16,1 százalékos csökkenés után már csak 7,7 százalékos piaci részesedése maradt.

Mi a helyzet Magyarországon?

Áprilisban már nem látunk a hazai újautó-regisztrációs adatokban olyan történelmi kiugrást, mint ami márciusban történt, de továbbra is erős értékesítési számot közöltek a magyar értékesítők. A 11 832 darab új regisztráció 9,7 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt.

A hazai újautópiac összességében lassú növekedést mutat, trendjében a 2023-ban jellemző (lokális mélypontot jelentő) havi 9 ezer darabos értékesítés mostanra 11 ezerre emelkedett. A tavaszi kiugró adatok mögött több tényező is meghúzódhat, beleértve, hogy a japán autógyártók - Nissan, Toyota, Suzuki - negyedéves zárását, amely miatt ezek a gyártók jelentősen felpörgették eladásaikat a mennyiségi bónuszok elérése érdekében.

Ha az első négy hónapot nézzük, összesen 10,5 százalékkal nőttek Magyarországon a regisztrációk. Elsősorban a PHEV és BEV típusok mutatnak nagy növekedést.

Ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy a plug-in hibrid, és teljesen elektromos autók piaci részesedése továbbra is relatíve alacsony, együtt a piacnak csak a 17 százalékát teszik ki. A hazai piac növekedésének oroszlánrészét a hibridek teszik ki, de érdemes azért megemlíteni, hogy valójában ezek továbbra is belső égésű motorral szerelt autók, amelyekben egy kisebb villanymotor is dolgozik. Vagyis az elektrifikáció ugyan halad, de szemlátomást az átmeneti technológiákat preferálják a fogyasztók.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images