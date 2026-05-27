  • Megjelenítés
Elindulhatnak a Mol tiszaújvárosi üzemének helyreállításához szükséges munkálatok
Üzlet

Elindulhatnak a Mol tiszaújvárosi üzemének helyreállításához szükséges munkálatok

Portfolio
Befejeződött a május 22-i robbanásban megsérült Olefin-1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen balesetveszélyt is. A Mol megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van - áll a Mol közleményében.

A helyreállítás előkészítse az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják.

A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően pontosabb képet kap a cég arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás.

Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem.

A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak - közölte a cég.

Még több Üzlet

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Az elektromos vezetékek melletti növényzet kezelésében is részt vesz az AI

Újabb nemzetközi fórum utasította el a Hernádi Zsolt elleni korrupciós vádakat

Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal.

- áll a Mol közleményében.

Kapcsolódó cikkünk

Kártérítést kér a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatának családja

Tiszaújvárosi robbanás: szörnyű baleset rázta meg a Mol telephelyét, az internetezők is a tragédiára figyeltek

Robbanás Tiszaújvárosban: lépéseket jelentett be a Mol

Tiszaújvárosi robbanás: halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanújával indult nyomozás

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Félelmetes tempóban terjed a halálos vírus, Trump drasztikus lépést tett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility