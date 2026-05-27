Energiapiac: az ember szerepe már nem a döntés, hanem az értelmezés

Az energiapiaci döntési láncok az adattól a döntésig és végrehajtásig terjednek. Az emberi és algoritmikus döntéshozatal a következő lépéseken osztozik: adat (piaci, eszköz-, időjárás-adatok valós időben), előrejelzés (ár, termelés, több horizonton), döntés (optimalizált pozíció minden negyedórára), végrehajtás (algoritmikus kereskedés és eszközvezérlés).
A szakértő elmondása szerint kétféleképpen lehet AI alapú döntési láncot építeni:
1) Részfeladat-kiváltás
Ebben az esetben az ember dönt, az IA csak segít
- Előrejelzések, értesítések, dashboardok.
- A plafon az emberi figyelem.
2) Teljes lánc, bottom-up
Az AI dönt, az ember értelmez
- Adattól a végrehajtásig algoritmus visz végig minden döntést.
- Az ember a rendszer mérnöke.
Miért van szükség end-to-end algoritmikus megoldásra? Az energiapiac komplexitása jelenleg is túlmutat az emberi kognitív kapacitáson. A spot piacokkal (másnapi és napon belüli), a szabályozási piacokkal (aFRR, mFRR), illetve az eszköz oldali limitációkkal kapcsolatos adatkezelési feladatokra tekintettel
fizikai képtelenség, hogy egy ember manuálisan végigvigye a döntési láncot, anélkül, hogy erősen szuboptimális eredményt érne el.
Egyetlen eszközhöz - például egy optimalizált működésű akkumulátoros energiatárolóhoz, egyetlen napon tízezres nagyságrendben fűződnek új döntési opciók. Arra a kérdésre tehát, hogy miért van szükség end-to-end algoritmikus megoldásra, a döntési komplexitás ad választ.
A szabályalapú modell már nem elég az energiatermeléssel és -tárolással kapcsolatos komplex döntési folyamathoz, amelyben rengeteg független és időben kapcsolt döntést kell hozni. A kolokáció, a teljesítmény, kapacitás, illetve hálózati különbségek miatt sok eszköz egyedi döntést igényel portfólió szintű koordinációban. Az eszközök optimuma prioritást élvez a portfólió szinergiák kiaknázása előtt - jegyezte meg.
És hogy mit von mindez konkrétan maga után? Nem az nyer, akinek van akkumulátora, hanem az, aki a legtöbb piaci helyzetben a legjobb döntést hozza - fogalmazott. A döntési lánc 100%-ban végig algoritmikus, az algoritmikus megoldások alkalmazásával pedig a day-ahead alapstratégiához képest akár 180-250%-os hozam is elérhető, és teljes transzparencia mellett a piaci átlag feletti versenyképességet eredményez.
Ha az AI dönt — mi az ember dolga? Értelmezi a rendszert, nem írja felül.
A régi modellben az ember dönt, az AI tanácsol.
- Az AI riportot ad.
- Eseti, manuális modellhangolás.
- Skála = emberi figyelem.
A sight-E által kínált új modellben az AI dönt, míg az ember értelmez.
- Az ember a rendszer mérnöke.
- Generikus kereteket javít, nem trade-eket.
- Skála = számítási kapacitás.
Ezért építünk generikus modelleket; csak ami generikus, az skálázható - zárta előadását Dolányi Mihály, a sight-E ügyvezetője, amely társaság az ár-előrejelző, döntéstámogató piaci intelligencia szereptől három év alatt jutott el a több piacon végzett, 100 megawatt (MW) beépített teljesítőképességet meghaladó eszközpark szerződött optimalizációjáig.
