Energiapiac: az ember szerepe már nem a döntés, hanem az értelmezés
Az energiapiac komplexitása ma már túlmutat az emberi kognitív kapacitáson; fizikai képtelenség, hogy egy ember manuálisan végigvigye a döntési láncot, anélkül, hogy erősen szuboptimális eredményt érne el. Egyetlen eszközhöz egyetlen napon tízezres nagyságrendben fűződnek új döntési opciók, a szabályalapú modell pedig már nem elég a komplex döntési folyamathoz, amelyben rengeteg független és időben kapcsolt döntést kell hozni. A 100%-ban algoritmikus új döntési modellben már a mesterséges intelligencia (AI) dönt, míg az ember értelmez, alkalmazásával pedig a day-ahead alapstratégiához képest jelentős többlethozam is elérhető - mondta Dolányi Mihály, a sight-E analytics ügyvezetője a Portfolio AI in Energy 2026 konferenciáján.
Az energiapiaci döntési láncok az adattól a döntésig és végrehajtásig terjednek. Az emberi és algoritmikus döntéshozatal a következő lépéseken osztozik: adat (piaci, eszköz-, időjárás-adatok valós időben), előrejelzés (ár, termelés, több horizonton), döntés (optimalizált pozíció minden negyedórára), végrehajtás (algoritmikus kereskedés és eszközvezérlés).

A szakértő elmondása szerint kétféleképpen lehet AI alapú döntési láncot építeni:

1) Részfeladat-kiváltás

Ebben az esetben az ember dönt, az IA csak segít

  • Előrejelzések, értesítések, dashboardok.
  • A plafon az emberi figyelem.

2) Teljes lánc, bottom-up

Az AI dönt, az ember értelmez

  • Adattól a végrehajtásig algoritmus visz végig minden döntést.
  • Az ember a rendszer mérnöke.

Miért van szükség end-to-end algoritmikus megoldásra? Az energiapiac komplexitása jelenleg is túlmutat az emberi kognitív kapacitáson. A spot piacokkal (másnapi és napon belüli), a szabályozási piacokkal (aFRR, mFRR), illetve az eszköz oldali limitációkkal kapcsolatos adatkezelési feladatokra tekintettel

fizikai képtelenség, hogy egy ember manuálisan végigvigye a döntési láncot, anélkül, hogy erősen szuboptimális eredményt érne el.

Egyetlen eszközhöz - például egy optimalizált működésű akkumulátoros energiatárolóhoz, egyetlen napon tízezres nagyságrendben fűződnek új döntési opciók. Arra a kérdésre tehát, hogy miért van szükség end-to-end algoritmikus megoldásra, a döntési komplexitás ad választ.

A szabályalapú modell már nem elég az energiatermeléssel és -tárolással kapcsolatos komplex döntési folyamathoz, amelyben rengeteg független és időben kapcsolt döntést kell hozni. A kolokáció, a teljesítmény, kapacitás, illetve hálózati különbségek miatt sok eszköz egyedi döntést igényel portfólió szintű koordinációban. Az eszközök optimuma prioritást élvez a portfólió szinergiák kiaknázása előtt - jegyezte meg.

És hogy mit von mindez konkrétan maga után? Nem az nyer, akinek van akkumulátora, hanem az, aki a legtöbb piaci helyzetben a legjobb döntést hozza - fogalmazott. A döntési lánc 100%-ban végig algoritmikus, az algoritmikus megoldások alkalmazásával pedig a day-ahead alapstratégiához képest akár 180-250%-os hozam is elérhető, és teljes transzparencia mellett a piaci átlag feletti versenyképességet eredményez.

Ha az AI dönt — mi az ember dolga? Értelmezi a rendszert, nem írja felül.

A régi modellben az ember dönt, az AI tanácsol.

  • Az AI riportot ad.
  • Eseti, manuális modellhangolás.
  • Skála = emberi figyelem.

A sight-E által kínált új modellben az AI dönt, míg az ember értelmez.

  • Az ember a rendszer mérnöke.
  • Generikus kereteket javít, nem trade-eket.
  • Skála = számítási kapacitás.

Ezért építünk generikus modelleket; csak ami generikus, az skálázható - zárta előadását Dolányi Mihály, a sight-E ügyvezetője, amely társaság az ár-előrejelző, döntéstámogató piaci intelligencia szereptől három év alatt jutott el a több piacon végzett, 100 megawatt (MW) beépített teljesítőképességet meghaladó eszközpark szerződött optimalizációjáig.

AI in Energy 2026

