FONTOS Kimondta a jegybank a lakásárakról, amit senki sem akart hallani: lélektani határhoz értünk Magyarországon
Erős napja van a Richternek

Kis emelkedéseket látni az európai tőzsdéken, a BUX szintén mérsékelt pluszban van, a blue chipek közül elsősorban a Richter húzza ma felfelé a hazai indexet.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél,

a Richter árfolyama 2,4 százalékot emelkedett,

a cégnél hírek is voltak ma.

Az OTP árfolyama 0,6 százalékos pluszban van az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 0,4 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a 4iG és az Opus teljesít, előbbi 3,7, utóbbi 1,7 százalékot erősödött, a sor végén a CIG Pannónia áll 3,3 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

