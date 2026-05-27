Erős napja van a Richternek

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.
Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél,
a Richter árfolyama 2,4 százalékot emelkedett,
a cégnél hírek is voltak ma.
Az OTP árfolyama 0,6 százalékos pluszban van az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 0,4 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához képest.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a 4iG és az Opus teljesít, előbbi 3,7, utóbbi 1,7 százalékot erősödött, a sor végén a CIG Pannónia áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Tarr Zoltán: házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban
És a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Kapitány Istvánnak üzent a vezető: szükség van egy API-szabvány bevezetésére
Nagyon gyorsan felejtsük el az Excelt.
Volodimir Zelenszkij kiadta az utasítást: kiderült, mikor érhet véget az ukrajnai háború
Ennek a dátumnak sokan nem fognak örülni.
Ásványolaj-szennyezettség miatt kellett visszahívni egy rizst
Senki ne fogyassza el!
Elindulhatnak a Mol tiszaújvárosi üzemének helyreállításához szükséges munkálatok
Múlt héten történt a baleset.
Súlyos jelzés: azonnal lépniük kell a bankoknak a mesterséges intelligencia miatt
Nem akárki szólalt meg.
Az elektromos vezetékek melletti növényzet kezelésében is részt vesz az AI
A digitalizáció az alap.
Életbiztosítás vagy balesetbiztosítás? Mi a különbség?
Két biztosítás, két cél - melyikre van szükséged? Sokan összekeverik a két fogalmat - pedig az életbiztosítás és a balesetbiztosítás egészen más helyzetekben nyújt védelmet. Mutatjuk, mi
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.