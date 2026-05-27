Erős napja van a Richternek

Kis emelkedéseket látni az európai tőzsdéken, a BUX szintén mérsékelt pluszban van, a blue chipek közül elsősorban a Richter húzza ma felfelé a hazai indexet.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél,

a Richter árfolyama 2,4 százalékot emelkedett,

a cégnél hírek is voltak ma.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 27. Az ausztrál piacon terjeszkedik a Richter

Az OTP árfolyama 0,6 százalékos pluszban van az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 0,4 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a 4iG és az Opus teljesít, előbbi 3,7, utóbbi 1,7 százalékot erősödött, a sor végén a CIG Pannónia áll 3,3 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ