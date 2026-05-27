Esik a Mol, kilőtt a 4iG - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket
Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem egyértelműen pozitív a kép ma reggel, a kínai és a hongkongi tőzsdén elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkednek és a BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG, a blue chipek közül pedig a Richter áll az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI.
Mínuszban az európai tőzsdék

Lefordultak az európai tőzsdék a záráshoz közeledve, a Stoxx 600 és az FTSE-100 0,1 százalékos mínuszban áll, a DAX pedig minimálisat, 5 pontot esett.

4iG: +17%

A 4iG már 17 százalékos pluszban áll.

Lendületbe jött a Rába is, közel 12 százalékos pluszban a papír.

Alakul a nagy kitörés a Wizz Airben!

Az iráni és a légiközlekedési szektort érintő továbbra is magas bizonytalanságok ellenére napok óta lendületbne van a Wizz Air, ennek következtében pedig egy nagyon fontos kitöréssel próbálkozik az árfolyam. Ha ez a kitörés összejön, úgy nagy tér nyílhat meg felfelé.

Esik a Mol

A Mol gyengélkedik az oajáreséssel együtt, a hazai olajvállalat részvénye 2,5 százalékos mínuszban áll.

Kilőtt a 4iG

A 4iG ma a nap nyertese a magyar tőzsdén, közel 10 százalékos pluszban jár már az árfolyam. A fundamentális és technikai képről alábbi cikkünkben írtunk:

Vegyes nyitás az amerikai tőzsdén

Vegyesen nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,2 százalékos pluszban áll, az S&P 500 0,1 százalékot, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot esett.

8 milliárd forint osztalékot kap a Magyar Telekom

Több mint 8 milliárd forintnak megfelelő osztalékot kap macedóniai leányvállalatától a Magyar Telekom - jelentette be a vállalat.

Fordulat vagy illúzió? Újra izgalmas lett a Disney

Bob Iger visszatérése óta sokat javult a Disney sztorija, sikerült visszafogni a streamingüzletág veszteségeit, rendbe tenni a költségeket, és a cég újra erősebb cash flow-t termel. A befektetők viszont egyelőre nem veszik készpénznek a fordulatot, mert a nagy kérdés továbbra is az, hogy a Disney tényleg új növekedési pályára tud-e állni a streamingkorszakban, vagy csak stabilizálni tudott egy egyre nehezebb médiapiaci környezetben működő óriásvállalatot.

A tőzsdéken mérsékelt a reakció

A tőzsdéken mérsékelt reakció látszik az új iráni tűzszünet tervére, a DAX és a Stoxx 600 továbbra is 0,5 százalékos pluszban áll, az amerikai határidős indexek pedig kisebb emelkedést jeleznek előre a nyitásra.

Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére

6 százalékkal estek a nyerolajárak, miután a jelentések szerint Irán az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás részeként helyreállítja a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat egy hónapon belül - írta meg a Cnbc.

Kiszivárgott: Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól

Az iráni állami televízió jelentése szerint Teherán megkapta az Egyesült Államokkal kötendő szándéknyilatkozat nem hivatalos tervezetét - írja a Reuters.

Mutatunk egy szétvert részvényt, meddig eshet még?

Valósággal összeomlott az elmúlt fél évben a 4iG részvényeinek árfolyama, a tavaly novemberi történelmi csúcshoz képest közel 60 százalékkal van alacsonyabb szinten a papír, de most biztató jelek kezdenek látszani a grafikonon. Megnéztük, hogy fundamentálisan mi lehet a sztori és hogy mit mutat a technikai kép.

Erős napja van a Richternek

Kis emelkedéseket látni az európai tőzsdéken, a BUX szintén mérsékelt pluszban van, a blue chipek közül elsősorban a Richter húzza ma felfelé a hazai indexet.

Saját részvényeket vesz a Delta Group

Saját részvény-vásárlásról döntött a Delta Group tegnapi ülésén, amivel a cél a Munkavállalói Résztulajdonosi Program teljesítése.

Emelkedik a 4iG

Emelkedésbe kapcsolt a 4iG árfolyama, 4 százalékos pluszban áll a részvény. A vállalat tegnap közzétette távközlési üzletágának eredményeit.

Ezt követően Fekete Péter, a 4iG nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnöke a Portfolio-nak beszélt többek között a vállalat nyugat-balkáni és közép-ázsiai terjeszkedési lehetőségeiről, a nemzetközi kötvénykibocsátásról és a védelmi ipari növekedési potenciálról is.

Felpattant a Ferrari

A tegnapi, több mint 8 százalékos zuhanás után ma kissé felpattant a Ferrari árfolyama, 1 százalékos pluszban áll a részvény.

Tovább vette saját részvényeit a Magyar Telekom

Tovább vette tegnap saját részvényeit a Magyar Telekom a folyamatban lévő sajátrészvény-vásárlási programjának keretein belül, tegnap 272 800 darab saját részvényt vásárolt a BÉT-en 2598,65 forintos átlagáron, összesen 709 millió forint értékben. Eddig 11,7 milliárd forintot teljesített a Telekom az aktuális, maximum 50 milliárd forintos programból.

Kinyott Európa

Többségében emelkednek az európai tőzsdék, a Stoxx 600 történelmi csúcs közelében van, 0,3 százalékos emelkedéssel.

A DAX 0,6 százalékot erősödött.

A szektorok közül az autóipari papírok teljesítenek a legjobban a nyitásban. A Volvo Cars részvényei 8 százalékot ugrottak, miután a vállalat bejelentette, hogy megkapta az amerikai kormányzat engedélyét a járműeladások folytatására az Egyesült Államokban.

A vegyipari szektor szintén több mint egy százalékot erősödött, elsősorban az AkzoNobel 16,6 százalékos szárnyalásának köszönhetően. A holland festékgyártó elutasította a japán Nippon Paint és az amerikai Sherwin-Williams közös, részvényenként 73 eurós készpénzes felvásárlási ajánlatát.

Felülteljesít a Richter a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdéken kis elmozdulásokkal indul a nap, a BUX is a tegnapi záróértéke közelében mozog.

Nyugat-Balkán, Közép-Ázsia, nemzetközi kötvénypiac - Mire készül a 4iG?

A 4iG tegnap tette közzé távközlési holdingjának legfrissebb számait, a holdingstruktúrára való átállás után most először láthatnak részletesebb üzletági bontást a befektetők. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Fekete Pétert, a 4iG nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét, aki többek között a vállalat a nyugat-balkáni és közép-ázsiai terjeszkedési lehetőségeiről, nemzetközi kötvénykibocsátásról és a védelmi ipari növekedési potenciálról is beszélt.

Az ausztrál piacon terjeszkedik a Richter

Kizárólagos forgalmazási jogokat szerez a Richter a Lenzetto hormonpótló terápiára az ausztrál piacra - jelentette be ma reggel a vállalat.

Esik az olaj szerda reggel

Az olaj esik ma reggel, a WTI 2,1 százalékos, a brent 1,6 százalékos mínuszban áll.

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, míg a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 új történelmi csúcsot felállítva 0,6 százalék pluszban zárt, a Nasdaq 1,8 százalékkal került feljebb. Erős volt a technológia szektor a szerdai kereskedésben, miután a Micron chipgyártóról pozitív elemzői vélemény látott napvilágot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,6 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1 százalékos mínuszban van, míg a Shanghai Composite 1,3 százalékot esett.
  • Többnyire jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE közel a tegnapi záróértékén áll.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq szintén 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma kora hajnalban Kínából érkezik az áprilisi ipari profit adat, ami a kínai vállalati szektor jövedelmezőségéről és a Peking által ígért gazdaságélénkítő intézkedések áttételes hatásairól ad képet, közvetlen iránymutatás a globális ipari ciklus állapotáról. Ezt követi az eurózónás új gépjármű regisztrációs adat, ami a tartósfogyasztási kereslet és az elektromos átállás aktuális ütemének egyik legfontosabb havi indikátora. Délután a Richmond Fed májusi aktivitási indexe a regionális amerikai feldolgozóipar állapotáról ad valós idejű képet, és kiegészíti a keddi Chicago Fed számokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 44,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 70,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 461,68 -0,2% 2,2% 2,5% 5,0% 21,3% 47,0%
S&P 500 7 519,12 0,6% 2,3% 4,9% 9,8% 29,6% 79,2%
Nasdaq 30 001,32 1,8% 4,1% 9,9% 18,8% 43,4% 118,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 996,09 -0,2% 7,3% 8,8% 29,1% 73,2% 126,9%
Hang Seng 25 599,45 0,0% -0,8% -1,5% -0,1% 10,0% -12,2%
CSI 300 4 947,85 0,5% 2,0% 3,7% 6,9% 28,2% -7,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 184,89 -0,8% 3,2% 4,4% 2,8% 4,8% 63,0%
CAC 8 173,11 -1,0% 2,4% 0,2% 0,3% 4,4% 27,9%
FTSE 10 491,39 0,2% 1,6% 1,1% 5,6% 20,3% 49,3%
FTSE MIB 49 899,22 -0,6% 3,2% 4,7% 11,0% 24,8% 101,4%
IBEX 18 290,9 -0,5% 3,5% 3,4% 5,7% 28,6% 98,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 130 916,3 0,9% -0,7% -2,2% 17,9% 36,3% 182,3%
ATX 6 099,93 -0,8% 4,5% 6,0% 14,5% 38,1% 77,4%
PX 2 583,73 0,1% 1,2% -0,6% -3,8% 19,6% 123,0%
Magyar blue chipek              
OTP 40 500 1,8% -0,5% -2,7% 15,4% 49,3% 157,4%
Mol 3 820 -0,2% -5,9% -6,8% 29,9% 21,8% 68,3%
Richter 12 190 1,6% -1,5% -6,2% 23,6% 17,9% 49,8%
Magyar Telekom 2 592 -1,1% -2,3% 4,0% 44,6% 49,7% 540,0%
Nyersanyagok              
WTI 97,63 -2,7% -12,9% -0,8% 70,5% 55,2% 47,0%
Brent 99,58 -4,0% -10,7% -5,6% 63,6% 53,6% 44,5%
Arany 4 509,6 -1,3% 0,3% -4,5% 4,3% 35,1% 136,8%
Devizák              
EURHUF 356,0500 0,0% -1,9% -2,4% -7,3% -11,8% 1,8%
USDHUF 306,2928 0,2% -2,2% -1,7% -6,3% -13,7% 7,0%
GBPHUF 411,4851 -0,5% -1,5% -2,4% -6,6% -14,4% 1,6%
EURUSD 1,1625 -0,2% 0,2% -0,7% -1,0% 2,1% -4,9%
USDJPY 159,1 0,0% 0,0% -0,3% 1,5% 11,5% 45,9%
GBPUSD 1,3451 -0,4% 0,4% -0,4% 0,0% -0,8% -4,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 820,94 -1,9% -1,2% -2,1% -14,5% -30,7% 92,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,49 -1,4% -3,7% 4,3% 7,8% -0,3% 185,9%
10 éves német állampapírhozam 2,95 1,2% -6,5% -0,7% 3,2% 15,3% -1 541,0%
10 éves magyar állampapírhozam 5,58 -1,2% -1,4% -10,0% -18,8% -20,9% 91,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
