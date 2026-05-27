Esik a Mol, kilőtt a 4iG - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

Többségében emelkednek az európai tőzsdék, a Stoxx 600 történelmi csúcs közelében van, 0,3 százalékos emelkedéssel.

A DAX 0,6 százalékot erősödött.

A szektorok közül az autóipari papírok teljesítenek a legjobban a nyitásban. A Volvo Cars részvényei 8 százalékot ugrottak, miután a vállalat bejelentette, hogy megkapta az amerikai kormányzat engedélyét a járműeladások folytatására az Egyesült Államokban.

A vegyipari szektor szintén több mint egy százalékot erősödött, elsősorban az AkzoNobel 16,6 százalékos szárnyalásának köszönhetően. A holland festékgyártó elutasította a japán Nippon Paint és az amerikai Sherwin-Williams közös, részvényenként 73 eurós készpénzes felvásárlási ajánlatát.