Esik a Mol, kilőtt a 4iG - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

Mínuszban az európai tőzsdék
Lefordultak az európai tőzsdék a záráshoz közeledve, a Stoxx 600 és az FTSE-100 0,1 százalékos mínuszban áll, a DAX pedig minimálisat, 5 pontot esett.
4iG: +17%
A 4iG már 17 százalékos pluszban áll.
Lendületbe jött a Rába is, közel 12 százalékos pluszban a papír.
Alakul a nagy kitörés a Wizz Airben!
Az iráni és a légiközlekedési szektort érintő továbbra is magas bizonytalanságok ellenére napok óta lendületbne van a Wizz Air, ennek következtében pedig egy nagyon fontos kitöréssel próbálkozik az árfolyam. Ha ez a kitörés összejön, úgy nagy tér nyílhat meg felfelé.
Esik a Mol
A Mol gyengélkedik az oajáreséssel együtt, a hazai olajvállalat részvénye 2,5 százalékos mínuszban áll.
Kilőtt a 4iG
A 4iG ma a nap nyertese a magyar tőzsdén, közel 10 százalékos pluszban jár már az árfolyam. A fundamentális és technikai képről alábbi cikkünkben írtunk:
Vegyes nyitás az amerikai tőzsdén
Vegyesen nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,2 százalékos pluszban áll, az S&P 500 0,1 százalékot, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot esett.
8 milliárd forint osztalékot kap a Magyar Telekom
Több mint 8 milliárd forintnak megfelelő osztalékot kap macedóniai leányvállalatától a Magyar Telekom - jelentette be a vállalat.
Fordulat vagy illúzió? Újra izgalmas lett a Disney
Bob Iger visszatérése óta sokat javult a Disney sztorija, sikerült visszafogni a streamingüzletág veszteségeit, rendbe tenni a költségeket, és a cég újra erősebb cash flow-t termel. A befektetők viszont egyelőre nem veszik készpénznek a fordulatot, mert a nagy kérdés továbbra is az, hogy a Disney tényleg új növekedési pályára tud-e állni a streamingkorszakban, vagy csak stabilizálni tudott egy egyre nehezebb médiapiaci környezetben működő óriásvállalatot.
A tőzsdéken mérsékelt a reakció
A tőzsdéken mérsékelt reakció látszik az új iráni tűzszünet tervére, a DAX és a Stoxx 600 továbbra is 0,5 százalékos pluszban áll, az amerikai határidős indexek pedig kisebb emelkedést jeleznek előre a nyitásra.
Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére
6 százalékkal estek a nyerolajárak, miután a jelentések szerint Irán az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás részeként helyreállítja a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat egy hónapon belül - írta meg a Cnbc.
Kiszivárgott: Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól
Az iráni állami televízió jelentése szerint Teherán megkapta az Egyesült Államokkal kötendő szándéknyilatkozat nem hivatalos tervezetét - írja a Reuters.
Mutatunk egy szétvert részvényt, meddig eshet még?
Valósággal összeomlott az elmúlt fél évben a 4iG részvényeinek árfolyama, a tavaly novemberi történelmi csúcshoz képest közel 60 százalékkal van alacsonyabb szinten a papír, de most biztató jelek kezdenek látszani a grafikonon. Megnéztük, hogy fundamentálisan mi lehet a sztori és hogy mit mutat a technikai kép.
Erős napja van a Richternek
Kis emelkedéseket látni az európai tőzsdéken, a BUX szintén mérsékelt pluszban van, a blue chipek közül elsősorban a Richter húzza ma felfelé a hazai indexet.
Saját részvényeket vesz a Delta Group
Saját részvény-vásárlásról döntött a Delta Group tegnapi ülésén, amivel a cél a Munkavállalói Résztulajdonosi Program teljesítése.
Emelkedik a 4iG
Emelkedésbe kapcsolt a 4iG árfolyama, 4 százalékos pluszban áll a részvény. A vállalat tegnap közzétette távközlési üzletágának eredményeit.
Ezt követően Fekete Péter, a 4iG nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnöke a Portfolio-nak beszélt többek között a vállalat nyugat-balkáni és közép-ázsiai terjeszkedési lehetőségeiről, a nemzetközi kötvénykibocsátásról és a védelmi ipari növekedési potenciálról is.
Felpattant a Ferrari
A tegnapi, több mint 8 százalékos zuhanás után ma kissé felpattant a Ferrari árfolyama, 1 százalékos pluszban áll a részvény.
Tovább vette saját részvényeit a Magyar Telekom
Tovább vette tegnap saját részvényeit a Magyar Telekom a folyamatban lévő sajátrészvény-vásárlási programjának keretein belül, tegnap 272 800 darab saját részvényt vásárolt a BÉT-en 2598,65 forintos átlagáron, összesen 709 millió forint értékben. Eddig 11,7 milliárd forintot teljesített a Telekom az aktuális, maximum 50 milliárd forintos programból.
Kinyott Európa
Többségében emelkednek az európai tőzsdék, a Stoxx 600 történelmi csúcs közelében van, 0,3 százalékos emelkedéssel.
A DAX 0,6 százalékot erősödött.
A szektorok közül az autóipari papírok teljesítenek a legjobban a nyitásban. A Volvo Cars részvényei 8 százalékot ugrottak, miután a vállalat bejelentette, hogy megkapta az amerikai kormányzat engedélyét a járműeladások folytatására az Egyesült Államokban.
A vegyipari szektor szintén több mint egy százalékot erősödött, elsősorban az AkzoNobel 16,6 százalékos szárnyalásának köszönhetően. A holland festékgyártó elutasította a japán Nippon Paint és az amerikai Sherwin-Williams közös, részvényenként 73 eurós készpénzes felvásárlási ajánlatát.
Felülteljesít a Richter a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdéken kis elmozdulásokkal indul a nap, a BUX is a tegnapi záróértéke közelében mozog.
Nyugat-Balkán, Közép-Ázsia, nemzetközi kötvénypiac - Mire készül a 4iG?
A 4iG tegnap tette közzé távközlési holdingjának legfrissebb számait, a holdingstruktúrára való átállás után most először láthatnak részletesebb üzletági bontást a befektetők. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Fekete Pétert, a 4iG nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét, aki többek között a vállalat a nyugat-balkáni és közép-ázsiai terjeszkedési lehetőségeiről, nemzetközi kötvénykibocsátásról és a védelmi ipari növekedési potenciálról is beszélt.
Az ausztrál piacon terjeszkedik a Richter
Kizárólagos forgalmazási jogokat szerez a Richter a Lenzetto hormonpótló terápiára az ausztrál piacra - jelentette be ma reggel a vállalat.
Esik az olaj szerda reggel
Az olaj esik ma reggel, a WTI 2,1 százalékos, a brent 1,6 százalékos mínuszban áll.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, míg a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 új történelmi csúcsot felállítva 0,6 százalék pluszban zárt, a Nasdaq 1,8 százalékkal került feljebb. Erős volt a technológia szektor a szerdai kereskedésben, miután a Micron chipgyártóról pozitív elemzői vélemény látott napvilágot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,6 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1 százalékos mínuszban van, míg a Shanghai Composite 1,3 százalékot esett.
- Többnyire jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE közel a tegnapi záróértékén áll.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq szintén 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma kora hajnalban Kínából érkezik az áprilisi ipari profit adat, ami a kínai vállalati szektor jövedelmezőségéről és a Peking által ígért gazdaságélénkítő intézkedések áttételes hatásairól ad képet, közvetlen iránymutatás a globális ipari ciklus állapotáról. Ezt követi az eurózónás új gépjármű regisztrációs adat, ami a tartósfogyasztási kereslet és az elektromos átállás aktuális ütemének egyik legfontosabb havi indikátora. Délután a Richmond Fed májusi aktivitási indexe a regionális amerikai feldolgozóipar állapotáról ad valós idejű képet, és kiegészíti a keddi Chicago Fed számokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 44,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 70,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 461,68
|-0,2%
|2,2%
|2,5%
|5,0%
|21,3%
|47,0%
|S&P 500
|7 519,12
|0,6%
|2,3%
|4,9%
|9,8%
|29,6%
|79,2%
|Nasdaq
|30 001,32
|1,8%
|4,1%
|9,9%
|18,8%
|43,4%
|118,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 996,09
|-0,2%
|7,3%
|8,8%
|29,1%
|73,2%
|126,9%
|Hang Seng
|25 599,45
|0,0%
|-0,8%
|-1,5%
|-0,1%
|10,0%
|-12,2%
|CSI 300
|4 947,85
|0,5%
|2,0%
|3,7%
|6,9%
|28,2%
|-7,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 184,89
|-0,8%
|3,2%
|4,4%
|2,8%
|4,8%
|63,0%
|CAC
|8 173,11
|-1,0%
|2,4%
|0,2%
|0,3%
|4,4%
|27,9%
|FTSE
|10 491,39
|0,2%
|1,6%
|1,1%
|5,6%
|20,3%
|49,3%
|FTSE MIB
|49 899,22
|-0,6%
|3,2%
|4,7%
|11,0%
|24,8%
|101,4%
|IBEX
|18 290,9
|-0,5%
|3,5%
|3,4%
|5,7%
|28,6%
|98,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|130 916,3
|0,9%
|-0,7%
|-2,2%
|17,9%
|36,3%
|182,3%
|ATX
|6 099,93
|-0,8%
|4,5%
|6,0%
|14,5%
|38,1%
|77,4%
|PX
|2 583,73
|0,1%
|1,2%
|-0,6%
|-3,8%
|19,6%
|123,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 500
|1,8%
|-0,5%
|-2,7%
|15,4%
|49,3%
|157,4%
|Mol
|3 820
|-0,2%
|-5,9%
|-6,8%
|29,9%
|21,8%
|68,3%
|Richter
|12 190
|1,6%
|-1,5%
|-6,2%
|23,6%
|17,9%
|49,8%
|Magyar Telekom
|2 592
|-1,1%
|-2,3%
|4,0%
|44,6%
|49,7%
|540,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|97,63
|-2,7%
|-12,9%
|-0,8%
|70,5%
|55,2%
|47,0%
|Brent
|99,58
|-4,0%
|-10,7%
|-5,6%
|63,6%
|53,6%
|44,5%
|Arany
|4 509,6
|-1,3%
|0,3%
|-4,5%
|4,3%
|35,1%
|136,8%
|Devizák
|EURHUF
|356,0500
|0,0%
|-1,9%
|-2,4%
|-7,3%
|-11,8%
|1,8%
|USDHUF
|306,2928
|0,2%
|-2,2%
|-1,7%
|-6,3%
|-13,7%
|7,0%
|GBPHUF
|411,4851
|-0,5%
|-1,5%
|-2,4%
|-6,6%
|-14,4%
|1,6%
|EURUSD
|1,1625
|-0,2%
|0,2%
|-0,7%
|-1,0%
|2,1%
|-4,9%
|USDJPY
|159,1
|0,0%
|0,0%
|-0,3%
|1,5%
|11,5%
|45,9%
|GBPUSD
|1,3451
|-0,4%
|0,4%
|-0,4%
|0,0%
|-0,8%
|-4,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 820,94
|-1,9%
|-1,2%
|-2,1%
|-14,5%
|-30,7%
|92,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,49
|-1,4%
|-3,7%
|4,3%
|7,8%
|-0,3%
|185,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|1,2%
|-6,5%
|-0,7%
|3,2%
|15,3%
|-1 541,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,58
|-1,2%
|-1,4%
|-10,0%
|-18,8%
|-20,9%
|91,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Gorodenkoff Productions OU
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Pár másodpercenként kell újratervezni: így alakítja át az AI az energiapiacot
Aki ma nem innovál, az nem marad meg a piacon.
8 milliárd forint osztalékot kap a Magyar Telekom
Macedóniai leányvállalatától.
Fontos változás jön az áfabevallásoknál – Már most érdemes felkészülni rá!
Az ÁNYK-ról az eÁFA-ra való átállást kell előkészíteniük a cégeknek.
Alattomos műveletet indítottak Európa ellen – Moszkvába vezetnek a nyomok
Megdöbbentő kutatás.
Fordulat vagy illúzió? Újra izgalmas lett a Disney
Bob Iger visszatérése új lendületet adott a sztorinak.
Durva számok láttak napvilágot, tarolnak Európában a kínai autók
Egyre inkább megkerülhetetlenek.
Beszakadt az olajár az iráni tűzszüneti terv hírére
6 százalékot esett.
300 milliós tartozása van Balásy Gyula cégeinek, állami segítséget kellett kérniük
Fizetésképtelenek a befagyasztott számlák miatt.
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj
És a nyár még csak most jön.