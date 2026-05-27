Felülteljesít a Richter a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdéken kis elmozdulásokkal indul a nap, a BUX is a tegnapi záróértéke közelében mozog.

Nem mutat jelentős elmozdulást ma reggel a BUX, az index értéke 130 875 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél,

a Richter árfolyama 1,1 százalékos pluszban van,

miután a vállalat bejelentette, hogy kizárólagos forgalmazási jogokat szerez a Lenzetto hormonpótló terápiára az ausztrál piacra.

A Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Mol árfolyama 0,1 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 0,6 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben az Appeninn és a Gránit Bank indítja a napot.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a Kulcs-Soft is felfért a listára ma reggel.

