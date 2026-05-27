Felülteljesít a Richter a magyar tőzsdén

Nem mutat jelentős elmozdulást ma reggel a BUX, az index értéke 130 875 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.
Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél,
a Richter árfolyama 1,1 százalékos pluszban van,
miután a vállalat bejelentette, hogy kizárólagos forgalmazási jogokat szerez a Lenzetto hormonpótló terápiára az ausztrál piacra.
A Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Mol árfolyama 0,1 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 0,6 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben az Appeninn és a Gránit Bank indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a Kulcs-Soft is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Címlapkép forrása: Hiroshi Watanabe
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
