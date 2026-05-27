Hatalmas átrendeződés jön a tőzsdén, tömegével halmozzák a készpénzt a profi befektetők

John Flood, a Goldman Sachs vezérigazgató-helyettese rámutatott, hogy az újonnan tőzsdére lépő cégek indexbe kerülése arra kényszerítheti a passzív alapokat, hogy csökkentsék meglévő nagyvállalati pozícióikat. Flood kiemelte, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb elsődleges részvénykibocsátásai előtt
az amerikai részvényalapok kivétel nélkül megemelték készpénzállományukat, és most is pontosan ez a folyamat zajlik.
A lépések hátterében az áll, hogy a Nasdaq 100 és az S&P 500 új szabályokat vezet be. Ezek a módosítások várhatóan felgyorsítják majd az újonnan bevezetett óriáscégek indexbe történő felvételét. Az új szabályok nagy valószínűséggel érintik a SpaceX tervezett, történelmi léptékű tőzsdei bevezetését is, Elon Musk űripari vállalata ugyanis mintegy 1750 milliárd dolláros értékeléssel készül a tőzsdére, ami a jelenlegi árfolyamok alapján a hetedik legértékesebb amerikai vállalattá tenné.
Az OpenAI és az Anthropic szintén a közeljövőben tervezi a tőzsdei megjelenést. Legutóbbi cégértékelésük alapján mindkét társaság jogosult lehet a gyorsított indexbe kerülésre. A Reuters tavaly októberi értesülései szerint az OpenAI akár az ezermilliárd dolláros vagy azt meghaladó piaci kapitalizációt is megcélozhatja, eközben az Anthropic is egy hasonló nagyságrendű, közel ezermilliárd dolláros cégértéket feltételező finanszírozási kört zár éppen.
A Deutsche Bank elemzői szerint a lakosság pandémia alatt felhalmozott, továbbra is jelentős készpénztartalékai szintén fűtik az új tőzsdei kibocsátások iránti keresletet. Emiatt a részvényekbe történő befektetési hajlandóság és a rendelkezésre álló tőke egyaránt erős marad.
A meghatározó indexekbe, mint amilyen a Nasdaq 100 vagy az S&P 500, történő bekerülés azért kulcsfontosságú, mert az intézményi befektetők ezen alapokon keresztül építenek ki jelentős pozíciókat. Ez a folyamat jelentősen szélesíti a részvényesi bázist és javítja a papírok likviditását. A korai befektetők és a menedzsment számára a nagyobb likviditás mérsékelheti a nagytömegű eladási megbízások piacra gyakorolt hatását. Ez különösen a jellemzően 90-180 napos értékesítési tilalmi időszak (lock-up periódus) lejárta után lényeges, bár a bennfentesek eladási hullámai okozta árfolyamnyomás ellen a likviditás sem nyújt teljes védelmet.
A Goldman Sachs és a Deutsche Bank elemzői ugyanakkor egyaránt hangsúlyozták, hogy a gyorsított eljárással indexbe kerülő új kibocsátások kezdetben csekély súlyt képviselnek majd a referenciaindexekben. Még a legnagyobb várt IPO mérete is alig haladja majd meg az S&P 500 jelenlegi teljes piaci kapitalizációjának 0,1 százalékát.
Forrás: Reuters
