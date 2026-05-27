Iránon a befektetők szeme - Mit csinálnak a tőzsdék?
Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment. De nem egyértelműen pozitív a kép ma reggel, a kínai és a hongkongi tőzsdén elromlott a hangulat, az európai határidős indexek viszont kis emelkedéseket vetítenek előre a nyitásra.
Esik az olaj szerda reggel

Az olaj esik ma reggel, a WTI 2,1 százalékos, a brent 1,6 százalékos mínuszban áll.

Mi történik a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, míg a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 új történelmi csúcsot felállítva 0,6 százalék pluszban zárt, a Nasdaq 1,8 százalékkal került feljebb. Erős volt a technológia szektor a szerdai kereskedésben, miután a Micron chipgyártóról pozitív elemzői vélemény látott napvilágot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,6 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1 százalékos mínuszban van, míg a Shanghai Composite 1,3 százalékot esett.
  • Többnyire jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE közel a tegnapi záróértékén áll.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq szintén 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma kora hajnalban Kínából érkezik az áprilisi ipari profit adat, ami a kínai vállalati szektor jövedelmezőségéről és a Peking által ígért gazdaságélénkítő intézkedések áttételes hatásairól ad képet, közvetlen iránymutatás a globális ipari ciklus állapotáról. Ezt követi az eurózónás új gépjármű regisztrációs adat, ami a tartósfogyasztási kereslet és az elektromos átállás aktuális ütemének egyik legfontosabb havi indikátora. Délután a Richmond Fed májusi aktivitási indexe a regionális amerikai feldolgozóipar állapotáról ad valós idejű képet, és kiegészíti a keddi Chicago Fed számokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 44,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 15,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 70,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 461,68 -0,2% 2,2% 2,5% 5,0% 21,3% 47,0%
S&P 500 7 519,12 0,6% 2,3% 4,9% 9,8% 29,6% 79,2%
Nasdaq 30 001,32 1,8% 4,1% 9,9% 18,8% 43,4% 118,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 996,09 -0,2% 7,3% 8,8% 29,1% 73,2% 126,9%
Hang Seng 25 599,45 0,0% -0,8% -1,5% -0,1% 10,0% -12,2%
CSI 300 4 947,85 0,5% 2,0% 3,7% 6,9% 28,2% -7,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 184,89 -0,8% 3,2% 4,4% 2,8% 4,8% 63,0%
CAC 8 173,11 -1,0% 2,4% 0,2% 0,3% 4,4% 27,9%
FTSE 10 491,39 0,2% 1,6% 1,1% 5,6% 20,3% 49,3%
FTSE MIB 49 899,22 -0,6% 3,2% 4,7% 11,0% 24,8% 101,4%
IBEX 18 290,9 -0,5% 3,5% 3,4% 5,7% 28,6% 98,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 130 916,3 0,9% -0,7% -2,2% 17,9% 36,3% 182,3%
ATX 6 099,93 -0,8% 4,5% 6,0% 14,5% 38,1% 77,4%
PX 2 583,73 0,1% 1,2% -0,6% -3,8% 19,6% 123,0%
Magyar blue chipek              
OTP 40 500 1,8% -0,5% -2,7% 15,4% 49,3% 157,4%
Mol 3 820 -0,2% -5,9% -6,8% 29,9% 21,8% 68,3%
Richter 12 190 1,6% -1,5% -6,2% 23,6% 17,9% 49,8%
Magyar Telekom 2 592 -1,1% -2,3% 4,0% 44,6% 49,7% 540,0%
Nyersanyagok              
WTI 97,63 -2,7% -12,9% -0,8% 70,5% 55,2% 47,0%
Brent 99,58 -4,0% -10,7% -5,6% 63,6% 53,6% 44,5%
Arany 4 509,6 -1,3% 0,3% -4,5% 4,3% 35,1% 136,8%
Devizák              
EURHUF 356,0500 0,0% -1,9% -2,4% -7,3% -11,8% 1,8%
USDHUF 306,2928 0,2% -2,2% -1,7% -6,3% -13,7% 7,0%
GBPHUF 411,4851 -0,5% -1,5% -2,4% -6,6% -14,4% 1,6%
EURUSD 1,1625 -0,2% 0,2% -0,7% -1,0% 2,1% -4,9%
USDJPY 159,1 0,0% 0,0% -0,3% 1,5% 11,5% 45,9%
GBPUSD 1,3451 -0,4% 0,4% -0,4% 0,0% -0,8% -4,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 820,94 -1,9% -1,2% -2,1% -14,5% -30,7% 92,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,49 -1,4% -3,7% 4,3% 7,8% -0,3% 185,9%
10 éves német állampapírhozam 2,95 1,2% -6,5% -0,7% 3,2% 15,3% -1 541,0%
10 éves magyar állampapírhozam 5,58 -1,2% -1,4% -10,0% -18,8% -20,9% 91,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

