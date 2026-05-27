Megjelentek a Budapest Airport éves számai: 20 millió utast szolgáltak ki tavaly

A Budapest Airport Zrt. 2025-ös értékesítés nettó árbevétele 475,5 millió euró volt, az előző évi 412,6 millió euróval szemben, az adózott eredménye 184,3 millió eurót tett ki a bázisidőszak 100,1 millió eurójával szemben - közölte a társaság a 2025. évi nyilvánosan elérhető beszámolójában.

A jelentés szerint 2025. június 23-án tőkeemelést hajtottak végre, amely a tőketartalék terhére valósult meg, így a jegyzett tőke 309,4 millió euróra emelkedett. Ugyanakkor 2025. október 24-én tőkeleszállítás történt, amelynek összege az eredménytartalékba került átvezetésre, így a jegyzett tőke pedig 30,6 millió euróra csökkent.

A társaság 2025-ben a biztonsági feladatot ellátó BUD Security (BUDSEC) Kft.-től 1,4, millió euró, a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló (RÜK) Kft.-től 10,2 millió euró osztalékot kapott.

A Budapest Airport Zrt. 2025-ben 881 munkavállalót foglalkoztatott, számuk egy év alatt hárommal csökkent a beszámoló szerint.

A 2025 évi bérköltség több mint 37,0 millió eurót tett ki, mintegy 2,8 millió euróval kevesebbet az előző évinél. Ebből 2025-ben a felügyelő bizottsági, igazgatósági és üzemi tanácsi tiszteletdíjak összege 294 ezer euró volt, 116 ezer euróval nőtt egy év alatt.

A Liszt Ferenc-repülőtér tavaly mintegy 20 millió utast szolgált ki, ez 12 százalékos növekedés

a megelőző évihez képest. A cargo forgalom 40 százalékos növekedést mutatatott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images