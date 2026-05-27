  • Megjelenítés
Megjelentek a Budapest Airport éves számai: 20 millió utast szolgáltak ki tavaly
Üzlet

Megjelentek a Budapest Airport éves számai: 20 millió utast szolgáltak ki tavaly

MTI
A Budapest Airport Zrt. 2025-ös értékesítés nettó árbevétele 475,5 millió euró volt, az előző évi 412,6 millió euróval szemben, az adózott eredménye 184,3 millió eurót tett ki a bázisidőszak 100,1 millió eurójával szemben - közölte a társaság a 2025. évi nyilvánosan elérhető beszámolójában.

A jelentés szerint 2025. június 23-án tőkeemelést hajtottak végre, amely a tőketartalék terhére valósult meg, így a jegyzett tőke 309,4 millió euróra emelkedett. Ugyanakkor 2025. október 24-én tőkeleszállítás történt, amelynek összege az eredménytartalékba került átvezetésre, így a jegyzett tőke pedig 30,6 millió euróra csökkent.

A társaság 2025-ben a biztonsági feladatot ellátó BUD Security (BUDSEC) Kft.-től 1,4, millió euró, a Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló (RÜK) Kft.-től 10,2 millió euró osztalékot kapott.

A Budapest Airport Zrt. 2025-ben 881 munkavállalót foglalkoztatott, számuk egy év alatt hárommal csökkent a beszámoló szerint.

A 2025 évi bérköltség több mint 37,0 millió eurót tett ki, mintegy 2,8 millió euróval kevesebbet az előző évinél. Ebből 2025-ben a felügyelő bizottsági, igazgatósági és üzemi tanácsi tiszteletdíjak összege 294 ezer euró volt, 116 ezer euróval nőtt egy év alatt.

Még több Üzlet

Várat magára a fordulat a Rábánál, új stratégiát ígér a menedzsment

Friss hírek érkeztek a parajdi sóbányáról

Esett a Mol, kilőtt a 4iG - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

A Liszt Ferenc-repülőtér tavaly mintegy 20 millió utast szolgált ki, ez 12 százalékos növekedés

a megelőző évihez képest. A cargo forgalom 40 százalékos növekedést mutatatott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Esett a Mol, kilőtt a 4iG - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility