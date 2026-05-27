Nyolc nap után találtak élve öt embert egy vízzel elárasztott barlangrendszerben

Mikko Paasi finn és Noraszed Palaszing thai búvár szerdán bukkant rá az öt bányászra. A felfedezést egyhetes, veszélyes merüléssorozat előzte meg a barlangrendszerben. A túlélők egy sziklán kuporogva vártak, fejlámpáik pedig még mindig világítottak. A két búvár által rögzített videón látható, ahogy a derékig érő, átlátszatlan, barna vízben állva megpillantják a bajbajutottakat. Ruhájuk szakadt volt, arcukat sár borította, és láthatóan megdöbbentek azon, hogy megtalálták őket.

Paasi a 2018-as thaiföldi barlangmentésben is részt vett, amikor tizenkét diákot és az edzőjüket hozták a felszínre. Közösségi oldalán arról számolt be, hogy a túlélők fizikai állapota és hangulata is jó, kimentésük azonban komoly kihívást jelent majd.

Vissza kell merülnünk, és további ellátmányt kell vinnünk a bányászoknak, hogy erőt gyűjtsenek a kiútra

- fogalmazott az Instagramon.

Az eset a központi fekvésű Szaiszombun tartományban történt, a fővárostól, Vientiántól északra. Május 19-én hét helybéli indult a szűk, labirintusszerű barlangrendszerbe arany után kutatni. Mindezt a hatóságok korábbi figyelmeztetései ellenére tették. Később heves esőzések és egy villámárvíz zárta el a bejáratot, ezért nagyszabású mentőakció indult utánuk.

A keresésbe több laoszi szervezet mellett az a thai csapat is bekapcsolódott, amelyik a 2018-as mentésben is közreműködött. A laoszi Rescue Volunteer for People nevű szervezet vezetője, Bunkham Luanglath megerősítette az AP hírügynökségnek, hogy öt embert élve találtak, de két társukat továbbra is keresik.

Még mindig remegek. A csapatunk megcsinálta

- mondta egy hangüzenetben.

A mentőakció egyik koordináló szervezete által közzétett felvételen jól látszanak a felszínen várakozó csoporttagok reakciói. A hír hallatán sokan ölelkeztek, és az ég felé emelt öklökkel ujjongtak. Többen térdre rogytak, és könnyeiket törölgették a megkönnyebbüléstől.

