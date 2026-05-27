Óriási lehetőségeket kínál, de van, ahol az AI nem tud versenyezni a mérnökökkel

A következő 10 évben annyit várunk el az energiaipartól, mint amennyit az elmúlt 100 évben tett
- idézett Barabás Vajk egy, az iparágban közismert mondást előadása elején. A hálózatüzemeltetők ma nehezebben és lassabban tudnak megfelelni az elvárásoknak, mint korábban. A rendszert üzemeltető operátorokra nehezedő nyomás több irányból jön: ilyen például az eszközök és a munkaerő elöregedése, az időjárási szélsőségek, a termeléskorlátozás költségei. A szabályozói, kormányzati, fogyasztói és termelési szempontokra egyaránt tekintettel kell lenni.
A Neara által megalkotott fizika alapú digitális ikerről (a rendszer valós idejű, virtuális másolata) a szakember elmondta, az segíthet a kritikus infrastruktúra tulajdonosainak megválaszolni az eszközeikkel kapcsolatos „mi lett volna, ha” kérdéseket. Ezáltal összekapcsolható a mérnökök által a biztonságos és szerkezetileg stabil hálózat fenntartásához szükséges részletes perspektívát a stratégiai döntéshozatalhoz szükséges, az üzleti vezetők számára szükséges hálózati szintű rálátással.
A digitális iker ötvözi a mérnöki-technológiai eszközszintű elemzést a hálózatszintű skálázással. Ez bármilyen megoldáshoz konfigurálható, hálózati szintű fizikai modell hozható létre, és lehetővé teszi a mérnöki szintű elemzést az egyedi eszközök szintjén.
Barabás Vajk elmondása szerint a digitális iker a legnagyobb kihívásokra nyújt bővíthető megoldásokat, beleértve a rugalmasság és megbízhatóság, az erdőtüzek mérséklése, a szélsőséges időjárásra adott válaszok, az eszközmenedzsment, a kockázat- és értékoptimalizálás, a tervezés és építés kapcsolódó feladatait. Az ügyfelek számára elérhető előnyök közé tartoznak a költségmegtakarítások, a javuló üzemeltetési hatékonyság, illetve a fokozott megbízhatóság.
Ami a Neara globális portólióját illeti, a társaság több mint 15 millió hálózati eszköz minden tereptípuson történt modellezését, valamint világszerte több mint 3 millió kilométer hálózat modellezését végezte el, digitalizációs és optimalizációs megoldásait világszerte több mint 40 közműcég használja.
Az automatikus hálózati modell heterogén adatforrásokból generál egyetlen mérnöki szintű hálózati modellt. Az AI képes nyers LiDAR (lézer alapú távérzékelési és távolságmérési technológia) pontok milliárdjaiból percek alatt használható hálózati modellt létrehozni. Az AI-jal több százezer kép feldolgozása és rendszerezése is megvalósítható a képalapú alkatrész- és hibaészlelés alapján, és minden kép automatikusan a megfelelő eszközhöz kapcsolódik. E lépés nélkül a hálózatszintű modellezés nem skálázható gazdaságosan.
A rendszer automatikusan felismeri a komponenseket, a hiba típusokat, így az ellenőrök megtehetik, hogy csak a legfontosabb problémákat vizsgálják felül, nem minden fotót. Ezáltal ez a megoldás jellemzően 1000-szer kevesebb kézi erőfeszítést igényel, mint ha emberi munkaerővel történne az azonosítás.
Akadnak ugyanakkor olyan területek is, ahol az AI alkalmazására nincs szükség. Ilyenek például a fizikai szerkezeti és termikus határok, amelyek kiszámíthatóak, gépi tanulással, mintázatfelismeréssel nem tanulhatók.
Összefoglalóan, a hálózati modellezésben a mesterséges intelligenciának nem a mérnöki munka helyettesítőjeként van helye, hanem mint a mérnöki munka skálázhatóságát lehetővé tevő eszköz. Az AI jól alkalmazható az osztályozás, detektálás, asszociáció és generálás területein olyan mértékben, amire az emberi erőforrás nem képes - de a mintázatfelismerés szükséges, de nem elégséges: attól, hogy tudjuk valamiről, hogy az mi, még nem feltétlen tudjuk, hogy minek tud ellenállni - fogalmazott. A hálózati modellezésben a mérnökök hozzák a döntést; a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a mérnököket, hanem megszünteti a szűk keresztmetszetet.
Használjunk a mesterséges intelligenciát ott, ahol a humán erőforrás már nem tud skálázható, és tartsuk meg az embereket ott, ahol az ítélőképesség számít - mondta Barabás Vajk.
