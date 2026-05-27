Pluszos zárás a magyar tőzsdén

Emelkedett a hazai blue chipek többsége, ennek köszönhetően pluszban zárta a szerdai kereskedést a BUX, amivel felülteljesítő volt az európai indexek között.

Ma a BUX-index 0,7 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül

a Richter, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett,

miközben csak a Mol árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a 4iG és a Rába teljesített, előbbi 17,4, utóbbi 8,9 százalékot erősödött, a sor végén a BIF állt 3,4 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 14,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

