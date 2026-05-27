Rejtett apróságok az áramszámlákon: mutatjuk, mit fizetünk valójában

A számla elején szereplő adatok között kiemelt szerepet kap, hogy ki a felhasználó és ki a fizető: a kettő nem minden esetben azonos, ezért külön azonosítók is megjelenhetnek. Ugyanígy alapadat a számla kiállítója, azaz az a kereskedő, akitől a vállalkozás villamos energiát vásárol; vállalati oldalon ugyanis a fogyasztók jellemzően több ajánlat közül választhatnak.
A leghosszabb, legkönnyebben eltéveszthető azonosító a mérési pont azonosító (POD), amely konkrétan azt a mérőt jelöli, amelyhez az elszámolás kapcsolódik; egy címen belül akár több POD is lehet.
Az elszámolás hátterében alapvető különbség, hogy egy mérési pont idősoros vagy profilos elszámolású: előbbinél a fogyasztás időszakra vonatkozóan pontosabban követhető, utóbbinál pedig jellemzően éves leolvasás mellett havi számlázás történik, több hónapon át becsléssel, majd elszámoló számlával.
A műsorban Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója kitér az okosmérők logikájára is, és arra, hogy a naperőműves mérési pontoknál miért jön elő gyakran a szaldós és bruttó elszámolás kérdése:
bruttó esetben a betáplálás és a vételezés külön sorokon, szaldónál pedig nettósítva jelenik meg.
Szóba kerülnek az energiadíjhoz kapcsolódó szerződéskonstrukciók is: a fixáras megállapodásoknál előre rögzített egységár szerepel, míg indexált árnál a tőzsdei (spot) árhoz kötött elszámolás jelenhet meg, negyedórás fogyasztási adatok alapján.
A rendszerhasználati díjaknál pedig az a háttérlogika kerül elő, hogy a villamos energia „házhoz szállítását” a hálózatüzemeltetés biztosítja, és ennek költsége a számlában külön díjtételekben jelenik meg. A vállalati gyakorlatban nem ritka a helyesbítő, sztornó vagy több számla egy elszámolási időszakra – például előrefizetéses (becsült) számlázás, majd a tényleges mérési adatok beérkezése, illetve utólagos mérési korrekció miatt.
Talán itt kezdődik minden, hogy értsük meg, hogy mit fizetünk
– mondja el Nagy Zsuzsa, aki az adásban azt is részletesen elmondja, mit érdemes az első alkalmaknál tételesen ellenőrizni, mely díjelemeket kell rendszeresen figyelni, és mikor indokolt a kereskedő ügyfélszolgálatával végigbeszélni a sorokat.
A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel.
