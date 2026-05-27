Rejtett apróságok az áramszámlákon: mutatjuk, mit fizetünk valójában

Miért ennyi az annyi az áramszámlán? Sok vállalkozás számára ez nem egyszeri kérdés, hanem visszatérő tétel: a számlán megjelenő sorok és rövidítések mögött több szereplő, szabály és elszámolási logika áll. Milyen azonosítók, díjelemek és elszámolási módok jelennek meg a bizonylaton, és hogyan érdemes ezeket értelmezni? A magyarázatok alapját a hazai piaci gyakorlat és a kötelező tartalmi előírások adják, amelyek miatt több – első ránézésre nehezen értelmezhető – tétel is megjelenik a számlaképen. A kérdés különösen akkor éles, amikor kereskedőváltás, új szerződéskonstrukció, okosmérő vagy saját termelés (például naperőmű) kerül a rendszerbe. Az EnergyTalks új adásában végigmegyünk azon, hogy mit érdemes nézni, mit lehet ellenőrizni, és mi az, ami jellemzően nem a szolgáltató „egyedi döntése”, hanem szabályozott elem.

Energy Investment Forum 2026 Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.

A számla elején szereplő adatok között kiemelt szerepet kap, hogy ki a felhasználó és ki a fizető: a kettő nem minden esetben azonos, ezért külön azonosítók is megjelenhetnek. Ugyanígy alapadat a számla kiállítója, azaz az a kereskedő, akitől a vállalkozás villamos energiát vásárol; vállalati oldalon ugyanis a fogyasztók jellemzően több ajánlat közül választhatnak.

KÖVESS MINKET

A leghosszabb, legkönnyebben eltéveszthető azonosító a mérési pont azonosító (POD), amely konkrétan azt a mérőt jelöli, amelyhez az elszámolás kapcsolódik; egy címen belül akár több POD is lehet.

Az elszámolás hátterében alapvető különbség, hogy egy mérési pont idősoros vagy profilos elszámolású: előbbinél a fogyasztás időszakra vonatkozóan pontosabban követhető, utóbbinál pedig jellemzően éves leolvasás mellett havi számlázás történik, több hónapon át becsléssel, majd elszámoló számlával.

A műsorban Nagy Zsuzsa, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója kitér az okosmérők logikájára is, és arra, hogy a naperőműves mérési pontoknál miért jön elő gyakran a szaldós és bruttó elszámolás kérdése:

bruttó esetben a betáplálás és a vételezés külön sorokon, szaldónál pedig nettósítva jelenik meg.

Szóba kerülnek az energiadíjhoz kapcsolódó szerződéskonstrukciók is: a fixáras megállapodásoknál előre rögzített egységár szerepel, míg indexált árnál a tőzsdei (spot) árhoz kötött elszámolás jelenhet meg, negyedórás fogyasztási adatok alapján.

A rendszerhasználati díjaknál pedig az a háttérlogika kerül elő, hogy a villamos energia „házhoz szállítását” a hálózatüzemeltetés biztosítja, és ennek költsége a számlában külön díjtételekben jelenik meg. A vállalati gyakorlatban nem ritka a helyesbítő, sztornó vagy több számla egy elszámolási időszakra – például előrefizetéses (becsült) számlázás, majd a tényleges mérési adatok beérkezése, illetve utólagos mérési korrekció miatt.

Talán itt kezdődik minden, hogy értsük meg, hogy mit fizetünk

– mondja el Nagy Zsuzsa, aki az adásban azt is részletesen elmondja, mit érdemes az első alkalmaknál tételesen ellenőrizni, mely díjelemeket kell rendszeresen figyelni, és mikor indokolt a kereskedő ügyfélszolgálatával végigbeszélni a sorokat.

A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images