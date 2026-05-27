Rossz híreket közölt a Temu anyacége

A társaság a márciussal záruló negyedévben 11 százalékos bevételnövekedést ért el. Így összesen 106 milliárd jüant (mintegy 15,6 milliárd dollárt) könyvelhetett el, ami elmaradt az elemzők által várt, nagyjából 109 milliárd jüanos konszenzustól. A vállalat nettó nyeresége 15 százalékkal, 12,5 milliárd jüanra esett vissza.

A PDD részvényei a New York-i tőzsdenyitás előtti kereskedésben több mint 4 százalékot veszítettek értékükből.

A sanghaji székhelyű vállalat papírjai idén közel 15 százalékot estek, ezzel alulteljesítették az Alibaba és a JD.com részvényeit. A lemaradásban több bizonytalansági tényező is szerepet játszott. A PDD-t például más kínai e-kereskedelmi platformokkal együtt megbírságolták, amiért nem szűrték ki megfelelően a szabálytalanul működő kereskedőket.

A nemzetközi piacra fókuszáló Temu üzletág tavaly komoly fennakadásokat szenvedett el. Ennek oka az volt, hogy az Egyesült Államok megszüntette az értékhatár alatti, úgynevezett de minimis vámmentességet. Ez a szabályozás korábban lehetővé tette az olcsó kis csomagok vámmentes behozatalát, és lényegében erre épült a Sheinhez hasonló diszkontkereskedők üzleti modellje. A PDD azóta csökkentette a Kínából közvetlenül szállított kis csomagok számát, és erőteljesen toborozni kezdte a helyi, amerikai és európai kereskedőket a platformjára. Az üzletág az elmúlt hónapokban stabilizálódni kezdett, ahogy a vállalat fokozatosan lokalizálta az ellátási láncát és a logisztikai megoldásait.

