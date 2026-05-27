Saját részvényeket vesz a Delta Group

Saját részvény-vásárlásról döntött a Delta Group tegnapi ülésén, amivel a cél a Munkavállalói Résztulajdonosi Program teljesítése.

A társaság közlése szerint

2026. június 30-ig összesen 1 010 000 darab saját részvényt vásárolnak.

A tranzakciók a Budapesti Értéktőzsde azonnali piacán és/vagy tőzsdén kívül, OTC piacon keresztül valósulhatnak meg, a közgyűlési határozatban rögzített keretek között. Az így megszerzett részvénycsomag legkésőbb 2026. június 30-ig kerül átadásra az MRP Szervezet részére.

Az igazgatóság Bodzási Gergely igazgatósági tagot hatalmazta fel a saját részvény-vásárlásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára. A közzététel alapján az ellenérték sávját a tranzakciót megelőző napon a BÉT-en rögzített záróárhoz kötötték: a minimum a záróár 80 százaléka, a maximum a záróár 120 százaléka.

