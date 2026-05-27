Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon

"Eltűntek a központi költségvetésből olyan tételek, amik pedig oda valók. Felmerülő, eldöntött költségvetési kiadások" - mondja Vitézy Dávid  közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-videóban. A tegnap esti kelenföldi mozdonytűz miatti új intézkedésekről és a fontosabb vasúti pályaudvarok utastájékoztatásának gyors megújításáról is beszélt a Tisza-kormány miniszter. 

286 milliárd forinttal hamisították meg a központi költségvetést. Ennyi az az összeg, amire fény derült az átadás-átvétel során

- mondja Vitézy Dávid, majd példákat is hozott arra, milyen tételek nem szerepeltek benne. Az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötését, Budapest-Belgrádot és az autópálya koncessziót, annak bizonyos tételeit kihagyta a költségvetésből.

A miniszter szerint ezek olyan tételek, amelyek teljesítését nem csak igazolták, hanem a számla is elkészült róluk és lejárt,

már fizetési felszólítási szakaszban van a minisztérium, de a tételek hiányoznak a költségvetésből.

Kifejtette, hogy az autópálya koncesszió modelljét lehet nem szeretni, de a szerződés úgy szól, hogy minden hónapban fixen kell fizetni az autópálya koncesszornak, hogy fejlesztik és működtetik az autópálya hálózatot.

Azt is megjegyezte, hogy egyeztetett a kelenföldi mozdonytűz utáni teendőkről a MÁV vezetőivel, péntekre kért átfogó jelentést többek között arról, a lízingelt mozdonyokat milyen feltételek mellett tartják karban, megfelelő-e a műszaki állapotuk. Emellett az utastájékoztatás átfogó megújítását is elkezdik, első helyszíne lehet ennek Kelenföld, ahol világossá vált, nincsenek bemondók az aluljáróban, nincsenek megfelelő méretű kijelzők.

Egy olyan programot indítványozott a miniszter, amely során megvizsgálják, hogy Kelenföld állomáson, és az összes igazán nagy forgalmú csomóponti állomáson - ahol a legnagyobb baj lehet abból, ha nincs utastájékoztatás, ahol több vonal találkozik – hogyan lehet gyorsan javítani az utastájékoztatást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

