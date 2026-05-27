  • Megjelenítés
Újabb nemzetközi fórum utasította el a Hernádi Zsolt elleni korrupciós vádakat
Üzlet

Újabb nemzetközi fórum utasította el a Hernádi Zsolt elleni korrupciós vádakat

Portfolio
Újabb nemzetközi fórum utasította el a Horvátország által megfogalmazott korrupciós vádakat Hernádi Zsolt ellen, közölte a Mol. A társaság szerint immár harmadszor mondták ki nemzetközi szinten, hogy nem sikerült bizonyítani a vesztegetés tényét, miközben a döntés ismét kétségbe vonta a horvát állam kulcstanújának hitelességét.

A Mol közleménye szerint

Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy Hernádi Zsolt vesztegetést követett volna el.

A vállalat hangsúlyozta, hogy ez már a harmadik olyan nemzetközi fórum, amely elutasította a Horvátország által felhozott vesztegetési állításokat.

A közlemény szerint korábban a Svájci Legfelsőbb Bíróság két alkalommal, valamint az INTERPOL is elutasította a horvát állításokat. A mostani döntés középpontjában szintén a horvát állam kulcstanúja, Robert Ježić szavahihetősége és megbízhatósága állt.

Még több Üzlet

Iránon a befektetők szeme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Az adat az új olaj - az AI segítségével újul meg a villamosenergia-rendszer

Felülteljesít a Richter a magyar tőzsdén

A választottbíróság döntése ismét felülbírálta a horvát bíróságok korábbi ítéletét, amely nagyrészt Robert Ježić vallomására támaszkodva korrupció gyanújával bűnösnek találta Hernádi Zsoltot és Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt.

A Mol szerint a döntés teljes mértékben igazolja a társaság álláspontját a koholt vesztegetési vádakkal kapcsolatban.

A közlemény ugyanakkor arra is kitér, hogy a bíróság ugyanebben az ügyben elutasította a Mol kártérítési igényét. A társaság szerint ez olyan precedenst teremthet, amely negatív üzenetet küldhet a jövőbeni külföldi befektetők számára.

A Mol kártérítési követelése a Gáz Keretmegállapodás Első Módosításának megsértéséből eredt. A vállalat szerint ezt a módosítást a Kosor-kormány hagyta jóvá annak érdekében, hogy rendezze Horvátország korábbi szerződésszegését a 2009-es Gáz Keretmegállapodással kapcsolatban.

Az ügy egészen 2009-ig nyúlik vissza, amikor a horvát hatóságok szerint Hernádi Zsolt 10 millió eurós vesztegetési pénzt ígért Ivo Sanader akkori horvát miniszterelnöknek azért, hogy a Mol megszerezhesse az irányítási jogokat az INA horvát olajvállalat felett. A horvát ügyészség állítása szerint a pénz Robert Ježić horvát üzletemberen keresztül érkezhetett volna, aki később a vád koronatanúja lett. Hernádi Zsolt és Ivo Sanader végig tagadta a korrupció vádját, a Mol pedig következetesen politikailag motivált, megalapozatlan eljárásnak nevezte az ügyet. A magyar ügyészség 2012-ben bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást, miközben több nemzetközi fórum, köztük az UNCITRAL választottbírósága és svájci bíróságok is arra jutott, hogy Horvátország nem tudta bizonyítani a vesztegetést. A horvát bíróságok ugyanakkor 2019-ben első fokon két év börtönre ítélték Hernádit, Sanader pedig hatéves büntetést kapott.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta az amerikai bíróság: brutális összeget kaphat a Mol a horvátoktól

Jó hír jött a Molnak Horvátországból

Újabb fejlemény Hernádi Zsolt perében

INA-botrány: A svájci bíróság elutasította Horvátország kérelmét a választottbírósági ítélet felülvizsgálatára

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Tisza-kormány: zajlik a parlamenti munka és jönnek a kormány döntései
Félelmetes tempóban terjed a halálos vírus, Trump drasztikus lépést tett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility