Újabb nemzetközi fórum utasította el a Hernádi Zsolt elleni korrupciós vádakat

Újabb nemzetközi fórum utasította el a Horvátország által megfogalmazott korrupciós vádakat Hernádi Zsolt ellen, közölte a Mol. A társaság szerint immár harmadszor mondták ki nemzetközi szinten, hogy nem sikerült bizonyítani a vesztegetés tényét, miközben a döntés ismét kétségbe vonta a horvát állam kulcstanújának hitelességét.

A Mol közleménye szerint

Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy Hernádi Zsolt vesztegetést követett volna el.

A vállalat hangsúlyozta, hogy ez már a harmadik olyan nemzetközi fórum, amely elutasította a Horvátország által felhozott vesztegetési állításokat.

A közlemény szerint korábban a Svájci Legfelsőbb Bíróság két alkalommal, valamint az INTERPOL is elutasította a horvát állításokat. A mostani döntés középpontjában szintén a horvát állam kulcstanúja, Robert Ježić szavahihetősége és megbízhatósága állt.

A választottbíróság döntése ismét felülbírálta a horvát bíróságok korábbi ítéletét, amely nagyrészt Robert Ježić vallomására támaszkodva korrupció gyanújával bűnösnek találta Hernádi Zsoltot és Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt.

A Mol szerint a döntés teljes mértékben igazolja a társaság álláspontját a koholt vesztegetési vádakkal kapcsolatban.

A közlemény ugyanakkor arra is kitér, hogy a bíróság ugyanebben az ügyben elutasította a Mol kártérítési igényét. A társaság szerint ez olyan precedenst teremthet, amely negatív üzenetet küldhet a jövőbeni külföldi befektetők számára.

A Mol kártérítési követelése a Gáz Keretmegállapodás Első Módosításának megsértéséből eredt. A vállalat szerint ezt a módosítást a Kosor-kormány hagyta jóvá annak érdekében, hogy rendezze Horvátország korábbi szerződésszegését a 2009-es Gáz Keretmegállapodással kapcsolatban.

Az ügy egészen 2009-ig nyúlik vissza, amikor a horvát hatóságok szerint Hernádi Zsolt 10 millió eurós vesztegetési pénzt ígért Ivo Sanader akkori horvát miniszterelnöknek azért, hogy a Mol megszerezhesse az irányítási jogokat az INA horvát olajvállalat felett. A horvát ügyészség állítása szerint a pénz Robert Ježić horvát üzletemberen keresztül érkezhetett volna, aki később a vád koronatanúja lett. Hernádi Zsolt és Ivo Sanader végig tagadta a korrupció vádját, a Mol pedig következetesen politikailag motivált, megalapozatlan eljárásnak nevezte az ügyet. A magyar ügyészség 2012-ben bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást, miközben több nemzetközi fórum, köztük az UNCITRAL választottbírósága és svájci bíróságok is arra jutott, hogy Horvátország nem tudta bizonyítani a vesztegetést. A horvát bíróságok ugyanakkor 2019-ben első fokon két év börtönre ítélték Hernádit, Sanader pedig hatéves büntetést kapott.

