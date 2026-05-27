Várat magára a fordulat a Rábánál, új stratégiát ígér a menedzsment

Csökkenő árbevétel, üzemi veszteség
A Rába szerint a vállalat számára releváns piacok vegyes képet mutattak az első negyedévben. Az európai haszongépjármű-piac bővült, az ACEA adatai alapján a regisztrációk 7 százalékkal emelkedtek, az amerikai haszongépjármű-szegmens viszont 23 százalékkal esett vissza. A mezőgazdasági gépek piacán továbbra is várat magára az érdemi fordulat, bár a Rába mezőgazdasághoz kapcsolódó termékei iránti kereslet összességében 2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
A költségoldalon vegyes volt a kép. Az acél- és energiaárak a bázisidőszakhoz képest kedvezőbben alakultak, a bérszínvonal viszont tovább emelkedett. A forint erősödése szintén kedvezőtlenül hatott a jövedelmezőségre.
A Rába csoport árbevétele 2026 első negyedévében 13,3 milliárd forint volt, ami 8,3 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi 14,5 milliárd forinthoz képest. A belföldi árbevétel ennél jóval nagyobb mértékben, 18,8 százalékkal csökkent, míg az exportbevétel 5,3 százalékkal maradt el a bázistól.
A társaság szerint önmagában az árfolyamhatás 742 millió forinttal rontotta az árbevételt.
A bruttó eredmény 14 százalékkal, 2,5 milliárd forintra csökkent, a bruttó fedezet pedig 20,2 százalékról 19 százalékra esett. A kedvezőtlenebb fedezeti szintet részben ellensúlyozta, hogy a közvetett költségek aránya javult, de ez nem volt elég ahhoz, hogy üzemi szinten nyereséges maradjon a cég. Az üzemi eredmény 38 millió forintos veszteség lett, szemben az egy évvel korábbi 10 millió forintos nyereséggel. A vállalat szerint az üzemi eredmény szintjén 334 millió forintos negatív árfolyamhatás jelentkezett.
Az EBITDA viszont javult, a mutató 732 millió forintról 881 millió forintra emelkedett, ami 20,4 százalékos növekedésnek felel meg. Az EBITDA-marzs ezzel 5 százalékról 6,6 százalékra nőtt. Ez azért fontos, mert a Rába eredményét egyre erősebben terheli az elmúlt évek beruházásai miatt megemelkedett amortizáció, az értékcsökkenés és amortizáció 919 millió forint volt az első negyedévben.
Az adózás előtti eredmény 75 millió forintos veszteség lett, míg egy évvel korábban még 176 millió forintos nyereséget mutatott ki a társaság. Az adózott eredmény 212 millió forintos veszteségbe fordult, szemben a tavalyi első negyedév 21 millió forintos nyereségével.
A szegmensek között nagy volt a szórás
A legnagyobb árbevételt adó Rába Futómű Kft. forgalma csak 1,2 százalékkal csökkent, 9,4 milliárd forintra, az EBITDA-ja viszont 461 millió forintról 708 millió forintra javult, üzemi szinten pedig 53 millió forintos nyereséget ért el az egy évvel korábbi 41 milliós veszteség után.
A legnagyobb visszaesést a Rába Járműalkatrész Kft. szenvedte el, az árbevétel 26,9 százalékkal, 3 milliárd forint alá esett, az üzemi eredmény pedig 85 millió forintos veszteség lett. A társaság ezt a személyautópiaci kitettséggel és a forgalom jelentős csökkenésével magyarázta.
A Rába Jármű Kft. volt az egyetlen leányvállalat, amely érdemi árbevétel-növekedést tudott elérni, itt 35,8 százalékkal, 442 millió forintra nőtt a forgalom. Az üzemi veszteség 44 millió forintról 9 millió forintra mérséklődött.
A mezőgazdasági kitettségű Rekard árbevétele 6,9 százalékkal csökkent, de az üzemi veszteség itt is javult, 53 millióról 18 millió forintra.
Nőtt az adósság, de stabil maradt a likviditás
A működőtőke-pozíció a negyedév során romlott, a működő tőke 12 milliárd forintra emelkedett. A változást főként a vevőkövetelések 1,3 milliárd forintos növekedése okozta. A működési cash flow 185 millió forintos mínuszban volt, miközben a nettó hitelállomány 10,8 milliárd forintra nőtt az év végi 9,4 milliárd forintról.
A csoport létszáma közben csökkent, március végén 1373-an dolgoztak a Rábánál, szemben a tavaly év végi 1424 fővel. A társaság szerint ez összhangban volt a gyártási volumen csökkenésével.
Közben zajlik az új korszak előkészítése
A negyedév nem csak a számok miatt volt fontos a Rábánál. Januárban lezárult az a tranzakció, amellyel a 4iG SDT EGY Zrt. megszerezte a Rába részvényeinek 74,34 százalékát, ezzel megszűnt a társaság feletti többségi állami részesedés. A részvények továbbra is forognak a Budapesti Értéktőzsdén, a közkézhányad 25,66 százalék.
A menedzsmentben is jelentős változások történtek, február 1-jétől Szabó Tamás tölti be a vezérigazgatói pozíciót. A társaság márciusban együttműködési megállapodást írt alá a Tatra Trucks és a CSG Defence társaságokkal is, amelynek célja járműegységek, alkatrészek, pótalkatrészek gyártási, illetve új termékfejlesztési lehetőségeinek feltárása.
Szabó Tamás vezérigazgató a jelentésben úgy fogalmazott, hogy intenzív stratégiai előkészítő munka indult el a Rábánál, amelynek célja egy új középtávú stratégia kialakítása. Ez a negyedéves számokon még nem látszik, de a vállalat körül az elmúlt hónapokban egyértelműen új történet kezdett formálódni, a klasszikus járműipari ciklusok mellett
egyre fontosabb kérdés lesz, hogy a 4iG-hez kerülő Rába milyen szerepet kaphat a védelmi ipari és járműipari együttműködésekben.
A Rába az alulteljesítők közé tartozik idén a magyar részvénypiacon. A 4iG tulajdonszerzése korábban jelentős ralit hozott, azonban a kormányváltással összefüggésben nagyot esett a NER-papírok árfolyama, és a 4iG a Rábát is magával húzta. Idén összesen 13,7 százalékot esett a Rába árfolyama, miközben a BUX index 18,7 százalékos pluszban van.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
