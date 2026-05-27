Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon

Ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről

- írja a miniszter szerda reggel a Facebookon.

Vitézy emlékeztet, Lázár János utasítására a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is. A miniszter ennek visszaállítását kéri:

Már tegnap reggel azt kértem a MÁV vezetőitől, hogy azonnal állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kértem a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.

Azt ígérte továbbá, hogy "ez csak a kezdet, a következő időszakban újabb fejlesztések jönnek majd a valós idejű adatszolgáltatás területén, például a Vonatinfó helyreállításával". hiszen az utasokat tájékoztatni kell szerinte "akkor is, ha minden működik, és akkor is, ha esetleg előáll egy olyan súlyos probléma, mint két nappal ezelőtt".

