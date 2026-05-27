  • Megjelenítés
Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon
Üzlet

Vitézy Dávid lépett: újra valós időben követhetjük, késnek-e a vonatok Magyarországon

Portfolio
A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG, vagyis újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről - jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-posztban.

Ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről

- írja a miniszter szerda reggel a Facebookon.

Vitézy emlékeztet, Lázár János utasítására a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is. A miniszter ennek visszaállítását kéri:

Már tegnap reggel azt kértem a MÁV vezetőitől, hogy azonnal állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kértem a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.

Még több Üzlet

Iránon a befektetők szeme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Díjazzuk a fenntartható vállalatokat, zöld programokat! 2026-ban is elstartolt a Green Awards pályázat

Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon

Azt ígérte továbbá, hogy "ez csak a kezdet, a következő időszakban újabb fejlesztések jönnek majd a valós idejű adatszolgáltatás területén, például a Vonatinfó helyreállításával". hiszen az utasokat tájékoztatni kell szerinte "akkor is, ha minden működik, és akkor is, ha esetleg előáll egy olyan súlyos probléma, mint két nappal ezelőtt".

Kapcsolódó cikkünk

Sürgős lépéseket rendelt el Vitézy Dávid a vasúti pályaudvarokon

Órákra leállt Kelenföld és a fél ország: nem a kigyulladt mozdony a legnagyobb baj

Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, hatalmas fennakadások vannak a dunántúli vonatközlekedésben

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Egészségügy: hatalmas lépésre készül a Tisza-kormány
Kiderült, mit mondott Magyar Péter Gulyás Gergelynek
Itt az új csúcs az amerikai tőzsdén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility