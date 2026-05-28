A Magyar Orvosi Kamara elnöke kimondta: "kórházakat kell bezárni Magyarországon"

Csütörtök reggel az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) konferenciáján Ilku Lívia egészségügyért felelős közigazgatási államtitkár tartott köszöntőt. Beszédét azzal kezdte: nagy öröm számára kimondani, hogy ismét van önálló egészségügyi minisztérium. Ugyanakkor rögtön türelmet is kért a szakmától. Kiemelte, hogy a tárcát lényegében tégláról téglára kell felépíteniük. Ezt jól mutatja, hogy néhány nappal korábban még saját irodájuk sem volt.
A gyógyszerész-jogász végzettségű, versenyszférából érkező szakember hangsúlyozta, hogy a gyógyszeripar kiemelt figyelmet kap majd az új ágazatvezetés részéről.
Bejelentette az Országos Gyógyszerészeti Intézet létrehozását.
Az államtitkár ígéretet tett arra is, hogy a gyógyszerbefogadás rendszere a jövőben kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá válik. Cserébe a szakma képviselőinek partnerségét kérte, amiért intenzív szakmai párbeszédet és megalapozott döntéseket kínált.
Őt követte a színpadon Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke. Elmondása szerint bár megérti az új minisztérium indulási nehézségeit, az államtitkár szavaira reagálva megjegyezte:
miközben épül a ház, ég a tető.
Álmos Péter szerint a legfontosabb elvárás most egy átfogó egészségügyi stratégia megalkotása. Emellett kulcsfontosságú, hogy az ágazatot olyan szakemberek irányítsák, akik valóban átlátják a területet. Hozzátette, hogy ezen a téren bizakodó, mert meglátása szerint megfelelő kompetenciájú emberek kerültek az új minisztériumba.
A kamarai elnök súlyos hibának nevezte, hogy az előző vezetés teljesen elzárkózott a valós, többek között a MOK felől érkező szakmai visszajelzésektől. Kiemelte az egészségügyi adatstruktúra jelenlegi siralmas állapotát is, amelyet minél hamarabb rendbe kell tenni. Üdvözölte ugyan, hogy a kormánypárti programba bekerült a MOK által korábban javasolt 500 milliárd forintos ágazati forrásbővítés, de egyúttal figyelmeztetett: ezt az összeget a jelenlegi rendszerben nagyon nehéz lesz hatékonyan felhasználni.
Álmos Péter legmarkánsabb kijelentése az ellátórendszer átalakítását érintette, a Kamara igazgatója ugyanis nyíltan kimondta, hogy elkerülhetetlenek a kórházbezárások.
Állítását azzal magyarázta, hogy a jelenlegi orvoslétszámmal fenntarthatatlan a meglévő ügyeleti pontok hálózata. Emiatt az aktív fekvőbeteg-ellátó osztályok működését felül kell vizsgálni, és
legalább az ügyeleti ellátás szintjén újra kell szervezni a rendszert.
Beszéde végén egy belső kamarai felmérés eredményeit is ismertette. A kutatás azt vizsgálta, mi motiválná a magánszektorba távozott orvosokat a visszatérésre. Az eredmények szerint a legfontosabb tényező nem a pénz, hanem egy világos és kiszámítható jövőkép az állami egészségügyben. Emellett az orvosok akkor térnének vissza a közfinanszírozott ellátásba, ha csak tényleges vészhelyzet esetén lennének vezényelhetők, bérezésük pedig garantáltan követné az inflációt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lehull a lepel: hamarosan már robotok költhetik a pénzünket, valóságos forradalom zajlik a fizetéseknél
Elstartolt a Portfolio Financial IT 2026 konferencia!
Oroszország bevetette a szuperritka 9M729-es cirkálórakétát Ukrajnában: kiderült, mi állhat a meglepő húzás hátterében
Ez nem jelent jót az oroszoknak.
Magyarországon is új korszak jön a kereskedelemben: hamarosan már nem is emberek fizetnek az internetes vásárlásoknál
Márkus Gergely tartott előadást az Agentic Commerce közelgő korszakáról.
Michael Kumhof: "A következő nagy világválság radikális reformokat hozhat a pénzügyi rendszerben"
A pénzügyi szakember szerint a Chicago-terv megoldást jelentene a jelenlegi rendszer legtöbb problémájára.
Vége az olcsó rendeléseknek: megszűnik az EU-n kívülről bejövő kis csomagok vámmentessége, jön a vámkezelési díj
Új időszámítás kezdődik az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében.
Kimondták a fájdalmas igazságot Brüsszelben: Zelenszkij legnagyobb álma egyszerűen lehetetlen
Az ukrán EU-csatlakozás megvalósíthatatlan a jelenlegi keretek között.
Miközben a legtöbb bank veszteséges lett, a Gránit Bank még növelte is a nyereségét
Közzétette gyorsjelentését a hitelintézet.
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?