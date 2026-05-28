A Magyar Orvosi Kamara elnöke kimondta: "kórházakat kell bezárni Magyarországon"

Az újonnan megalakult egészségügyi minisztérium türelmet kér a szakmától az építkezéshez, a Magyar Orvosi Kamara elnöke azonban figyelmeztetett: a jelenlegi környezetben azonnali, bátor lépésekre, köztük kórházbezárásokra van szükség. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján elhangzott beszédek éles ellentétre világítottak rá. Miközben az ágazatvezetés a partnerséget és a rendszerszintű átláthatóságot hangsúlyozza, az orvostársadalom az égető problémák gyors kezelését és egy kiszámítható jövőkép megteremtését várja - tudósított a HVG.
Csütörtök reggel az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) konferenciáján Ilku Lívia egészségügyért felelős közigazgatási államtitkár tartott köszöntőt. Beszédét azzal kezdte: nagy öröm számára kimondani, hogy ismét van önálló egészségügyi minisztérium. Ugyanakkor rögtön türelmet is kért a szakmától. Kiemelte, hogy a tárcát lényegében tégláról téglára kell felépíteniük. Ezt jól mutatja, hogy néhány nappal korábban még saját irodájuk sem volt.

A gyógyszerész-jogász végzettségű, versenyszférából érkező szakember hangsúlyozta, hogy a gyógyszeripar kiemelt figyelmet kap majd az új ágazatvezetés részéről.

Bejelentette az Országos Gyógyszerészeti Intézet létrehozását.

Az államtitkár ígéretet tett arra is, hogy a gyógyszerbefogadás rendszere a jövőben kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá válik. Cserébe a szakma képviselőinek partnerségét kérte, amiért intenzív szakmai párbeszédet és megalapozott döntéseket kínált.

Őt követte a színpadon Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke. Elmondása szerint bár megérti az új minisztérium indulási nehézségeit, az államtitkár szavaira reagálva megjegyezte:

miközben épül a ház, ég a tető.

Álmos Péter szerint a legfontosabb elvárás most egy átfogó egészségügyi stratégia megalkotása. Emellett kulcsfontosságú, hogy az ágazatot olyan szakemberek irányítsák, akik valóban átlátják a területet. Hozzátette, hogy ezen a téren bizakodó, mert meglátása szerint megfelelő kompetenciájú emberek kerültek az új minisztériumba.

A kamarai elnök súlyos hibának nevezte, hogy az előző vezetés teljesen elzárkózott a valós, többek között a MOK felől érkező szakmai visszajelzésektől. Kiemelte az egészségügyi adatstruktúra jelenlegi siralmas állapotát is, amelyet minél hamarabb rendbe kell tenni. Üdvözölte ugyan, hogy a kormánypárti programba bekerült a MOK által korábban javasolt 500 milliárd forintos ágazati forrásbővítés, de egyúttal figyelmeztetett: ezt az összeget a jelenlegi rendszerben nagyon nehéz lesz hatékonyan felhasználni.

Álmos Péter legmarkánsabb kijelentése az ellátórendszer átalakítását érintette, a Kamara igazgatója ugyanis nyíltan kimondta, hogy elkerülhetetlenek a kórházbezárások.

Állítását azzal magyarázta, hogy a jelenlegi orvoslétszámmal fenntarthatatlan a meglévő ügyeleti pontok hálózata. Emiatt az aktív fekvőbeteg-ellátó osztályok működését felül kell vizsgálni, és

legalább az ügyeleti ellátás szintjén újra kell szervezni a rendszert.

Beszéde végén egy belső kamarai felmérés eredményeit is ismertette. A kutatás azt vizsgálta, mi motiválná a magánszektorba távozott orvosokat a visszatérésre. Az eredmények szerint a legfontosabb tényező nem a pénz, hanem egy világos és kiszámítható jövőkép az állami egészségügyben. Emellett az orvosok akkor térnének vissza a közfinanszírozott ellátásba, ha csak tényleges vészhelyzet esetén lennének vezényelhetők, bérezésük pedig garantáltan követné az inflációt.

