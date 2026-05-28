A Mediaworks felmondta szerződését a Népszavával

A létünkért küzdünk, a Fidesz fennhatósága alatt működő Mediaworks felmondta a nyomtatott újság nyomdai és terjesztési szerződését. Nem először fordul ez elő a 153 éves lap történetében; a másfél évszázad alatt volt már rá példa, hogy egy ideig nem jelent meg az újság. A Népszava mégis túlélt világháborúkat, forradalmakat, válságokat, cenzúrát, betiltásokat, politikai rezsimváltásokat, sőt, gyilkosságokat is
- írta a a szerkesztőség.
A cikk kitért arra, hogy az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő cég felé.
Mindkettő a Fidesz fennhatósága alá került Mediaworks tulajdona, amellyel korábban is tárgyalásban álltunk a törlesztésről. A választási eredmények ismeretében azonban a cég hangnemet váltott, és a pünkösdi hétvége előtt teljesíthetetlen ultimátumot adott.
Mint kiemelték, a Mediaworks lépését ellenségesnek tartják, kiváltképp, hogy egy nyomdai, és terjesztési szempontból is monopolhelyzetben lévő cégről van szó, amely a Magyar Nemzet kiadója is.
"Kétségtelen tény: az elmúlt években az előfizetői díjak mellett az állami hirdetések tartották életben a lapot, a tavalyi évben azonban elmaradoztak ezek. A kormányzati hirdetések befogadásáról a lap tulajdonosai döntöttek, a szerkesztőséget nem vonták be a folyamatba. Ezzel együtt a szerkesztőségnek határozott fellépéssel sikerült visszautasítania a legaljasabb hirdetéseket, amelyek például bábjátékosként ábrázolták Soros Györgyöt vagy hazug vádakkal támadták Ursula von der Leyent, Volodimir Zelenszkijt és Magyar Pétert. A visszautasítást minden esetben egzisztenciális fenyegetés követte, de a szerkesztőség kitartott az elvei mellett" - szerepel a cikkben. Hozzátették, hogy az állami hirdetések miatt sok támadás érte a lapot, de sohasem érte kritika a tartalmat.
A Népszava az maradt, ami volt: baloldali újság. Az elmúlt tizenhat évben is következetes kritikusa volt az Orbán-rezsimnek.
A cikk szerint a lap akkor is kritikus független lapként létezett, amikor még élt a Népszabadság, és annak galád elsöprése után is, befogadva és publikálási felületet adva a kivégzett szerkesztőség több tucatnyi tagjának.
Ma már nem pusztán a nyomtatott lap jelenti a Népszavát: az online portálunk, a nepszava.hu mellett elindítottuk a mobil Népszavát, YouTube-csatornát nyitottunk szakmai és közéleti podcastekkel, videóriportokkal, élet.történet. pályázatot hirdettünk fiataloknak, de tovább vittük József Attila örökségét, a Szép Szót, befogadtuk a Vasárnapi Híreket (Visszhang) is, indítottunk irodalmi mellékletet (Nyitott mondat)
- sorolta az írás.
Mint írták, a Mediaworks követeli az adósság visszafizetését, amelyet a lap nem tud azonnal teljesíteni. "Az a Mediaworks, amelyet a Ringier adott el az Ausztriában azóta gazdasági bűncselekményért elítélt Heinrich Pecinának, aki bezárta a Népszabadságot, majd azonnal átpasszolta a maradék portfóliót Mészáros Lőrincnek, ő pedig bevitte a KESMÁ-ba. (...) A Mediaworks vezetőjeként most ugyanaz a személy döntené vesztébe a Népszavát, aki a Népszabadság bezárásában is segédkezett Pecinának és a mögötte állóknak".
A cikk hangsúlyozza:
a Népszava nem szűnik meg, tovább működtetik a nepszava.hu-t, a megszerkesztett print újságot pedig digitális formában, a mobil Népszavában biztosítják, amíg papír alapon nem tudják a lapot kinyomtatni.
Az előfizetők továbbra is megkapják a mobil Népszavát.
Célunk az, hogy Magyarország legrégebbi nyomtatott napilapja továbbra is megjelenjen print formában
- írták.
Leszögezték: hisznek abban, hogy szükség van rájuk, és hogy a túlélésük fontos ebben a megnyíló demokratikus rendszerben is.
A címlapkép illusztráció.
