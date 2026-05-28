A nyaralásoknál is berobbant a mesterséges intelligencia, tömegesen bízzák rá magukat a magyarok

A Visa közép- és kelet-európai utazási és fizetési szokásokat vizsgáló kutatása szerint Magyarországon a megkérdezettek többsége szervezett már utazást mesterséges intelligenciára támaszkodva, 13 százalék rendszeresen él ezzel a lehetőséggel.
A felhasználók leggyakrabban tippeket, ajánlásokat és ajánlatokat kérnek, logisztikai és közlekedési kérdéseket oldanak meg. Az alkalmazás előnyei közül kiemelték az időmegtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot, 51 százalékuk pedig nyaralásszervező AI-ügynökben is megbízna, vagy legalább rábízna bizonyos feladatokat.
Hozzátették, hogy a magyarok 65 százaléka tervez belföldi utazást, külföldre 47 százalék menne, főképp Ausztriába, Horvátországba, Olaszországba, a legnépszerűbb időszak továbbra is a nyári főszezon. A válaszadók 68 százaléka előre megtervezett utazási költségvetéssel indul el. A felmérésből az is kiderül, hogy 56 százalék más országokban is a belföldön használatos bankkártyájával fizet. Az utazók kényelmi, gyorsasági és biztonsági megfontolásból kedvelik a digitális megoldásokat, de a bankkártyákhoz kapcsolódó utazási előnyöket még mindig nem használják ki eléggé.
A közlemény idézi az MBH Bank friss kutatását is, amely megerősítette, hogy a magyarok anyagilag felkészülnek az utazásukra, amit a döntő többségük megtakarításból finanszíroz. A visszajelzések alapján a digitális fizetés szerepe jelentős, a mobiltelefonos vagy okosórás fizetés mára a megkérdezettek több mint felénél napi gyakorlat. Hozzátették: az utazási szezonban különösen sokan keresik a gyors, egyszerű, készpénzmentes fizetési megoldásokat. A kényelmes és biztonságos fizetés azért is alapelvárás, mert gyakoriak az előre nem tervezett kiadások, a válaszadók majdnem kétharmada költött már többet a tervezettnél nyaralás latt.
A Visa arra számít,
hogy a mesterséges intelligencia idővel a támogatáson túl egyre gyakrabban feladatokat is átvesz majd a felhasználóktól.
Megtalálhatja például a legkedvezőbb utazási lehetőségeket, le is foglalhatja azokat számunkra.
A Visa nemzetközi kutatása áprilisban országonként 1000 fős reprezentatív mintán készült a 18 és 75 év közöttiek körében, a magas jövedelműek felülreprezentáltak. Az MBH Bank kutatása ugyancsak áprilisban készült 508 fős reprezentatív mintán, a 18 és 65 év közötti magyar internethasználók körében.
