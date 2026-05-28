Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,34 százalékot esett, a Hang Seng 2,8 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban áll.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,69 százalékot eshet, a CAC 0,94 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,74 százalék mínuszban nyithat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,16 százalékot eshet, a S&P 500 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,83 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét sűrűsödési pontja. Idehaza reggel a KSH publikálja az áprilisi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, ezzel egyidőben az MNB a hitelintézetek előzetes statisztikai mérlegét, ami a hazai hitelpiac dinamikájáról és a bankrendszer mérlegszerkezetéről ad friss képet, különös tekintettel a vállalati hitelállomány alakulására. Nemzetközi fronton délelőtt az eurózónás májusi gazdasági hangulatindex (ESI) és az eladói árvárakozások egyszerre érkeznek, utóbbi az EKB inflációs pályájának egyik leginkább előretekintő szegmensszintű mutatója. Délután érkezik a hét legnagyobb amerikai adatcsomagja: a Fed által preferált áprilisi PCE infláció (különösen a core PCE havi rátája lesz figyelt), a fogyasztás és háztartási bevételek, az új és heti munkanélküli segélykérelmek, valamint a Q1-es GDP második becslése. Ez utóbbi kombináció döntő lehet a Fed júniusi és júliusi kamatpályájának árazásában, közvetlenül hat a dollárra, az amerikai kötvényhozamokra és a feltörekvő devizákra, beleértve a forintot is. Napközben időpont nélkül érkezik az eurózónás áprilisi inflációs várakozás (ECB Consumer Expectations Survey), ami a háztartási inflációs pszichológia tartósságát méri.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,3 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,6 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 50 644,28 0,4% 1,3% 3,0% 5,4% 19,6% 46,9% S&P 500 7 520,36 0,0% 1,2% 4,8% 9,9% 27,0% 79,0% Nasdaq 29 973,57 -0,1% 2,3% 9,8% 18,7% 40,0% 119,5% Ázsiai részvényindexek Nikkei 64 999,41 0,0% 8,7% 7,4% 29,1% 72,3% 127,7% Hang Seng 25 328,23 -1,1% -1,3% -2,3% -1,2% 8,3% -13,0% CSI 300 4 908,17 -0,8% 1,2% 2,9% 6,0% 27,8% -8,1% Európai részvényindexek DAX 25 177,8 0,0% 1,8% 4,5% 2,8% 3,9% 63,4% CAC 8 207,89 0,4% 1,1% 0,8% 0,7% 4,9% 27,5% FTSE 10 505,01 0,1% 0,7% 1,8% 5,8% 19,7% 49,7% FTSE MIB 49 578,67 -0,6% 0,8% 4,0% 10,3% 23,6% 97,9% IBEX 18 380,9 0,5% 1,8% 3,9% 6,2% 29,1% 100,1% Régiós részvényindexek BUX 131 829,8 0,7% 0,3% -1,0% 18,7% 37,3% 187,8% ATX 6 095,3 -0,1% 3,2% 5,8% 14,4% 37,4% 76,5% PX 2 561,99 -0,8% -0,1% -1,1% -4,6% 18,0% 119,9% Magyar blue chipek OTP 40 810 0,8% -0,7% -2,2% 16,3% 52,4% 163,0% Mol 3 750 -1,8% -6,0% -7,2% 27,6% 18,7% 65,6% Richter 12 450 2,1% 1,9% -4,4% 26,2% 19,7% 57,0% Magyar Telekom 2 600 0,3% -1,1% 4,2% 45,1% 47,2% 543,6% Nyersanyagok WTI 92,35 -5,4% -9,2% -7,5% 61,3% 49,9% 38,1% Brent 99,58 0,0% -5,1% -8,0% 63,6% 55,3% 43,2% Arany 4 431,9 -1,7% -2,0% -5,2% 2,5% 34,4% 134,3% Devizák EURHUF 354,7750 -0,4% -1,4% -2,6% -7,6% -12,1% 2,0% USDHUF 305,1435 -0,4% -1,4% -1,6% -6,7% -14,2% 7,0% GBPHUF 409,3201 -0,5% -1,5% -2,7% -7,1% -15,0% 1,0% EURUSD 1,1627 0,0% 0,1% -0,9% -1,0% 2,5% -4,7% USDJPY 159,3200 0,0% 0,3% 0,1% 1,6% 10,3% 45,2% GBPUSD 1,3420 -0,2% -0,1% -1,0% -0,2% -0,7% -5,4% Kriptovaluták Bitcoin 74 330,5 -2,0% -4,1% -3,9% -16,2% -31,8% 93,0% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,48 -0,2% -2,0% 3,3% 7,6% 1,0% 179,2% 10 éves német állampapírhozam 2,95 0,0% -3,7% -1,7% 3,2% 16,5% -1 837,1% 10 éves magyar állampapírhozam 5,5 -1,4% -2,8% -9,8% -19,9% -22,0% 85,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

