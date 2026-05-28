Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Ázsia után Európában is eshetnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár.
Eközben fontos adatok is érkeznek, délután Amerikából GDP, munkaerőpiaci, valamint inflációs jelentések is napvilágot látnak majd.
Kilőtt az olajár az iráni hírekre
Nagyobb emelkedésben van az olajár csütörtökön, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Iránban, ez pedig újból felerősítette a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajózás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.
Nagyobb esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,34 százalékot esett, a Hang Seng 2,8 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban áll.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,69 százalékot eshet, a CAC 0,94 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,74 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,16 százalékot eshet, a S&P 500 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,83 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét sűrűsödési pontja. Idehaza reggel a KSH publikálja az áprilisi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, ezzel egyidőben az MNB a hitelintézetek előzetes statisztikai mérlegét, ami a hazai hitelpiac dinamikájáról és a bankrendszer mérlegszerkezetéről ad friss képet, különös tekintettel a vállalati hitelállomány alakulására. Nemzetközi fronton délelőtt az eurózónás májusi gazdasági hangulatindex (ESI) és az eladói árvárakozások egyszerre érkeznek, utóbbi az EKB inflációs pályájának egyik leginkább előretekintő szegmensszintű mutatója. Délután érkezik a hét legnagyobb amerikai adatcsomagja: a Fed által preferált áprilisi PCE infláció (különösen a core PCE havi rátája lesz figyelt), a fogyasztás és háztartási bevételek, az új és heti munkanélküli segélykérelmek, valamint a Q1-es GDP második becslése. Ez utóbbi kombináció döntő lehet a Fed júniusi és júliusi kamatpályájának árazásában, közvetlenül hat a dollárra, az amerikai kötvényhozamokra és a feltörekvő devizákra, beleértve a forintot is. Napközben időpont nélkül érkezik az eurózónás áprilisi inflációs várakozás (ECB Consumer Expectations Survey), ami a háztartási inflációs pszichológia tartósságát méri.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 644,28
|0,4%
|1,3%
|3,0%
|5,4%
|19,6%
|46,9%
|S&P 500
|7 520,36
|0,0%
|1,2%
|4,8%
|9,9%
|27,0%
|79,0%
|Nasdaq
|29 973,57
|-0,1%
|2,3%
|9,8%
|18,7%
|40,0%
|119,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 999,41
|0,0%
|8,7%
|7,4%
|29,1%
|72,3%
|127,7%
|Hang Seng
|25 328,23
|-1,1%
|-1,3%
|-2,3%
|-1,2%
|8,3%
|-13,0%
|CSI 300
|4 908,17
|-0,8%
|1,2%
|2,9%
|6,0%
|27,8%
|-8,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 177,8
|0,0%
|1,8%
|4,5%
|2,8%
|3,9%
|63,4%
|CAC
|8 207,89
|0,4%
|1,1%
|0,8%
|0,7%
|4,9%
|27,5%
|FTSE
|10 505,01
|0,1%
|0,7%
|1,8%
|5,8%
|19,7%
|49,7%
|FTSE MIB
|49 578,67
|-0,6%
|0,8%
|4,0%
|10,3%
|23,6%
|97,9%
|IBEX
|18 380,9
|0,5%
|1,8%
|3,9%
|6,2%
|29,1%
|100,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 829,8
|0,7%
|0,3%
|-1,0%
|18,7%
|37,3%
|187,8%
|ATX
|6 095,3
|-0,1%
|3,2%
|5,8%
|14,4%
|37,4%
|76,5%
|PX
|2 561,99
|-0,8%
|-0,1%
|-1,1%
|-4,6%
|18,0%
|119,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 810
|0,8%
|-0,7%
|-2,2%
|16,3%
|52,4%
|163,0%
|Mol
|3 750
|-1,8%
|-6,0%
|-7,2%
|27,6%
|18,7%
|65,6%
|Richter
|12 450
|2,1%
|1,9%
|-4,4%
|26,2%
|19,7%
|57,0%
|Magyar Telekom
|2 600
|0,3%
|-1,1%
|4,2%
|45,1%
|47,2%
|543,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|92,35
|-5,4%
|-9,2%
|-7,5%
|61,3%
|49,9%
|38,1%
|Brent
|99,58
|0,0%
|-5,1%
|-8,0%
|63,6%
|55,3%
|43,2%
|Arany
|4 431,9
|-1,7%
|-2,0%
|-5,2%
|2,5%
|34,4%
|134,3%
|Devizák
|EURHUF
|354,7750
|-0,4%
|-1,4%
|-2,6%
|-7,6%
|-12,1%
|2,0%
|USDHUF
|305,1435
|-0,4%
|-1,4%
|-1,6%
|-6,7%
|-14,2%
|7,0%
|GBPHUF
|409,3201
|-0,5%
|-1,5%
|-2,7%
|-7,1%
|-15,0%
|1,0%
|EURUSD
|1,1627
|0,0%
|0,1%
|-0,9%
|-1,0%
|2,5%
|-4,7%
|USDJPY
|159,3200
|0,0%
|0,3%
|0,1%
|1,6%
|10,3%
|45,2%
|GBPUSD
|1,3420
|-0,2%
|-0,1%
|-1,0%
|-0,2%
|-0,7%
|-5,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|74 330,5
|-2,0%
|-4,1%
|-3,9%
|-16,2%
|-31,8%
|93,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,48
|-0,2%
|-2,0%
|3,3%
|7,6%
|1,0%
|179,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|0,0%
|-3,7%
|-1,7%
|3,2%
|16,5%
|-1 837,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,5
|-1,4%
|-2,8%
|-9,8%
|-19,9%
|-22,0%
|85,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Â© 2022 Jay Radhakrishnan
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
