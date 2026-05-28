Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék
Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel.

Ázsia után Európában is eshetnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. 

Eközben fontos adatok is érkeznek, délután Amerikából GDP, munkaerőpiaci, valamint inflációs jelentések is napvilágot látnak majd.
Kilőtt az olajár az iráni hírekre

Nagyobb emelkedésben van az olajár csütörtökön, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Iránban, ez pedig újból felerősítette a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajózás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.

Nagyobb esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,34 százalékot esett, a Hang Seng 2,8 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban áll.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,69 százalékot eshet, a CAC 0,94 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,74 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,16 százalékot eshet, a S&P 500 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,83 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét sűrűsödési pontja. Idehaza reggel a KSH publikálja az áprilisi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, ezzel egyidőben az MNB a hitelintézetek előzetes statisztikai mérlegét, ami a hazai hitelpiac dinamikájáról és a bankrendszer mérlegszerkezetéről ad friss képet, különös tekintettel a vállalati hitelállomány alakulására. Nemzetközi fronton délelőtt az eurózónás májusi gazdasági hangulatindex (ESI) és az eladói árvárakozások egyszerre érkeznek, utóbbi az EKB inflációs pályájának egyik leginkább előretekintő szegmensszintű mutatója. Délután érkezik a hét legnagyobb amerikai adatcsomagja: a Fed által preferált áprilisi PCE infláció (különösen a core PCE havi rátája lesz figyelt), a fogyasztás és háztartási bevételek, az új és heti munkanélküli segélykérelmek, valamint a Q1-es GDP második becslése. Ez utóbbi kombináció döntő lehet a Fed júniusi és júliusi kamatpályájának árazásában, közvetlenül hat a dollárra, az amerikai kötvényhozamokra és a feltörekvő devizákra, beleértve a forintot is. Napközben időpont nélkül érkezik az eurózónás áprilisi inflációs várakozás (ECB Consumer Expectations Survey), ami a háztartási inflációs pszichológia tartósságát méri.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 644,28 0,4% 1,3% 3,0% 5,4% 19,6% 46,9%
S&P 500 7 520,36 0,0% 1,2% 4,8% 9,9% 27,0% 79,0%
Nasdaq 29 973,57 -0,1% 2,3% 9,8% 18,7% 40,0% 119,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 999,41 0,0% 8,7% 7,4% 29,1% 72,3% 127,7%
Hang Seng 25 328,23 -1,1% -1,3% -2,3% -1,2% 8,3% -13,0%
CSI 300 4 908,17 -0,8% 1,2% 2,9% 6,0% 27,8% -8,1%
Európai részvényindexek              
DAX 25 177,8 0,0% 1,8% 4,5% 2,8% 3,9% 63,4%
CAC 8 207,89 0,4% 1,1% 0,8% 0,7% 4,9% 27,5%
FTSE 10 505,01 0,1% 0,7% 1,8% 5,8% 19,7% 49,7%
FTSE MIB 49 578,67 -0,6% 0,8% 4,0% 10,3% 23,6% 97,9%
IBEX 18 380,9 0,5% 1,8% 3,9% 6,2% 29,1% 100,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 829,8 0,7% 0,3% -1,0% 18,7% 37,3% 187,8%
ATX 6 095,3 -0,1% 3,2% 5,8% 14,4% 37,4% 76,5%
PX 2 561,99 -0,8% -0,1% -1,1% -4,6% 18,0% 119,9%
Magyar blue chipek              
OTP 40 810 0,8% -0,7% -2,2% 16,3% 52,4% 163,0%
Mol 3 750 -1,8% -6,0% -7,2% 27,6% 18,7% 65,6%
Richter 12 450 2,1% 1,9% -4,4% 26,2% 19,7% 57,0%
Magyar Telekom 2 600 0,3% -1,1% 4,2% 45,1% 47,2% 543,6%
Nyersanyagok              
WTI 92,35 -5,4% -9,2% -7,5% 61,3% 49,9% 38,1%
Brent 99,58 0,0% -5,1% -8,0% 63,6% 55,3% 43,2%
Arany 4 431,9 -1,7% -2,0% -5,2% 2,5% 34,4% 134,3%
Devizák              
EURHUF 354,7750 -0,4% -1,4% -2,6% -7,6% -12,1% 2,0%
USDHUF 305,1435 -0,4% -1,4% -1,6% -6,7% -14,2% 7,0%
GBPHUF 409,3201 -0,5% -1,5% -2,7% -7,1% -15,0% 1,0%
EURUSD 1,1627 0,0% 0,1% -0,9% -1,0% 2,5% -4,7%
USDJPY 159,3200 0,0% 0,3% 0,1% 1,6% 10,3% 45,2%
GBPUSD 1,3420 -0,2% -0,1% -1,0% -0,2% -0,7% -5,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 74 330,5 -2,0% -4,1% -3,9% -16,2% -31,8% 93,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,48 -0,2% -2,0% 3,3% 7,6% 1,0% 179,2%
10 éves német állampapírhozam 2,95 0,0% -3,7% -1,7% 3,2% 16,5% -1 837,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,5 -1,4% -2,8% -9,8% -19,9% -22,0% 85,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: © 2022 Jay Radhakrishnan

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

