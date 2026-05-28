Figyelmeztetést adott ki az Uniqa: egész évben lecsaphatnak a pusztító viharok

Nem mutatható ki növekedési tendencia a viharok számát illetően az elmúlt évek tapasztalatai szerint, ám azok évről évre egyre több és (összegszerűen is) nagyobb károkat okoznak – állapották meg az Uniqa Biztosító szakemberei. 2025-ben közel nyolcezer lakossági viharkár-bejelentés érkezett a társasághoz, ami ugyan kétszerese az egy évvel korábbiaknak, 2023-ban azonban a kárbejelentések száma 55 százalékkal túlszárnyalta a 2025-ös adatokat.
A biztosító tavaly összesen
mintegy 1 milliárd forintot fizetett ki a viharok okozta károk fedezésére.
Ez jól mutatja, hogy a szélsőséges időjárási események jelentős pénzügyi következményekkel járnak mind a lakossági, mind pedig a társasházi ügyfeleknél. Annál is inkább, hiszen az ilyen károk az esetek többségében meglehetősen összetettek: egy-egy vihar nyomán gyakran egyszerre keletkezhet komolyabb tetősérülés, beázás, rongálódhatnak a kültéri vagyontárgyak (bútorok, eszközök) és a gépjárművek is. Ilyen szempontból talán kevésbé meghökkentő, mindazonáltal figyelemre méltó információ, hogy 2025-ben az Uniqa által teljesített legnagyobb egyedi viharkár-kifizetés meghaladta a 300 millió forint összeget.
Ha figyelembe vesszük az elmúlt évek adatait, elmondható, hogy nemcsak a káresetek mennyiségében tapasztalhatunk lényeges kilengést, de egy-egy esztendőben a kártípusok aránya is számottevő eltéréseket mutat. Tavaly a károk több mint felét a viharos szél okozta, eső miatti beázást pedig minden negyedik bejelentésben jeleztek az Uniqa ügyfelei. Ezzel szemben 2024-ben a beázások a káresetek mintegy 40 százalékát tették ki, miközben viharos szél okozta kárról minden harmadik biztosított tett bejelentést. Változatos értékeket láthatunk a jégkárok esetében is: míg például 2023-ban elenyésző volt az erre a kártípusra utaló bejelentések száma, akadt olyan év is, amikor a jégverés okozta károk adták a kezelt ügyek 20 százalékát.
Bár mára megszűnni látszik a viharkárok szezonalitása, tehát az extrém széllel, esőzéssel, jégveréssel, villámcsapásokkal járó időjárás nem csak a nyári időszakra jellemző, a legtöbb viharkár-bejelentés továbbra is az év közepe táján érkezik a biztosítótársaságokhoz. Az Uniqa Biztosító által 2025-ben kezelt mintegy 8 ezer bejelentés több mint 60 százaléka például a július 7-i és 8-i rendkívül erős viharokhoz kapcsolódott.
Mindezek alapján a nyár közeledtével érdemes fokozottabban felkészülni a viszontagságos időjárásra: átvizsgálni a tetőt, az ereszcsatornákat, rögzíteni a kültéri elemeket, köztük a klímaberendezéseket, antennákat, biztonságos helyen tárolni a kerti bútorokat, egyéb vagyontárgyakat. Ám ezzel együtt is igaz, hogy
a viharkárok minimalizálása ma már egész éves feladat
– hívta fel a figyelmet a biztosító.
