Figyelmeztetést adott ki az Uniqa: egész évben lecsaphatnak a pusztító viharok

A viharkárok megelőzése igényli a biztosítottaktól a legkörültekintőbb felkészülést, a biztosítók számára pedig ezek az esetek adják a legösszetettebb kárszakmai munkát. Az Uniqa Biztosító tavaly mintegy nyolcezer lakossági viharkár-bejelentést kezelt, és összesen 1 milliárd forint összegű biztosítást fizetett ki a károsultaknak. Az elmúlt esztendők tanulsága, hogy mára megszűnt a viharok szezonalitása, ugyanakkor évről évre jelentősen változik a bejelentett kártípusok aránya is. Általános szabály, hogy már nem csak a nyári hónapokban kell fokozottan ügyelni az ingatlanok és ingóságok biztonságára, a felkészülés egész éves feladat – figyelmeztetett a biztosító.

Nem mutatható ki növekedési tendencia a viharok számát illetően az elmúlt évek tapasztalatai szerint, ám azok évről évre egyre több és (összegszerűen is) nagyobb károkat okoznak – állapották meg az Uniqa Biztosító szakemberei. 2025-ben közel nyolcezer lakossági viharkár-bejelentés érkezett a társasághoz, ami ugyan kétszerese az egy évvel korábbiaknak, 2023-ban azonban a kárbejelentések száma 55 százalékkal túlszárnyalta a 2025-ös adatokat.

A biztosító tavaly összesen

mintegy 1 milliárd forintot fizetett ki a viharok okozta károk fedezésére.

Ez jól mutatja, hogy a szélsőséges időjárási események jelentős pénzügyi következményekkel járnak mind a lakossági, mind pedig a társasházi ügyfeleknél. Annál is inkább, hiszen az ilyen károk az esetek többségében meglehetősen összetettek: egy-egy vihar nyomán gyakran egyszerre keletkezhet komolyabb tetősérülés, beázás, rongálódhatnak a kültéri vagyontárgyak (bútorok, eszközök) és a gépjárművek is. Ilyen szempontból talán kevésbé meghökkentő, mindazonáltal figyelemre méltó információ, hogy 2025-ben az Uniqa által teljesített legnagyobb egyedi viharkár-kifizetés meghaladta a 300 millió forint összeget.

Ha figyelembe vesszük az elmúlt évek adatait, elmondható, hogy nemcsak a káresetek mennyiségében tapasztalhatunk lényeges kilengést, de egy-egy esztendőben a kártípusok aránya is számottevő eltéréseket mutat. Tavaly a károk több mint felét a viharos szél okozta, eső miatti beázást pedig minden negyedik bejelentésben jeleztek az Uniqa ügyfelei. Ezzel szemben 2024-ben a beázások a káresetek mintegy 40 százalékát tették ki, miközben viharos szél okozta kárról minden harmadik biztosított tett bejelentést. Változatos értékeket láthatunk a jégkárok esetében is: míg például 2023-ban elenyésző volt az erre a kártípusra utaló bejelentések száma, akadt olyan év is, amikor a jégverés okozta károk adták a kezelt ügyek 20 százalékát.

Bár mára megszűnni látszik a viharkárok szezonalitása, tehát az extrém széllel, esőzéssel, jégveréssel, villámcsapásokkal járó időjárás nem csak a nyári időszakra jellemző, a legtöbb viharkár-bejelentés továbbra is az év közepe táján érkezik a biztosítótársaságokhoz. Az Uniqa Biztosító által 2025-ben kezelt mintegy 8 ezer bejelentés több mint 60 százaléka például a július 7-i és 8-i rendkívül erős viharokhoz kapcsolódott.

Mindezek alapján a nyár közeledtével érdemes fokozottabban felkészülni a viszontagságos időjárásra: átvizsgálni a tetőt, az ereszcsatornákat, rögzíteni a kültéri elemeket, köztük a klímaberendezéseket, antennákat, biztonságos helyen tárolni a kerti bútorokat, egyéb vagyontárgyakat. Ám ezzel együtt is igaz, hogy

a viharkárok minimalizálása ma már egész éves feladat

– hívta fel a figyelmet a biztosító.

