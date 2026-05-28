Hat százalékos osztalékhozam egy magyar részvénynél - Mutatjuk, meddig veheted meg

A közgyűlés jóváhagyta, hogy a 16,5 milliárd forintos adózott eredményből 10,55 milliárd forintot osztalékként fizessen ki a cég, ami részvényenként 20 forint körüli összegnek felel meg. Ez a jelenlegi árfolyammal számolva 6 százalékos osztalékhozam.

A közgyűlési határozat alapján az osztalékfizetés kezdőnapja 2026. június 17., a kifizetést megelőzően pedig a társaság igazgatósága – az alapszabályban rögzített előírásoknak megfelelően – tulajdonosi megfeleltetést rendel el.

Az osztalékfizetés fordulónapja 2026. június 10., ami azt jelenti, hogy osztalékra azok jogosultak, akik ezen a napon az Opus-részvények tulajdonosai, és akiknek számlavezetője kérte a részvénykönyvi bejegyzésüket. A Budapesti Értéktőzsde T+2 napos elszámolási rendje miatt

a 2025. évi osztalékra jogosító Opus-részvényeket utoljára 2026. június 8-án lehet úgy megvásárolni, hogy azok még osztalékjogosultságot biztosítsanak.

Ennek megfelelően az ex-kupon nap 2026. június 9., vagyis ettől a naptól kezdve a részvény már osztalékszelvény nélkül forog.

