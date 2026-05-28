Így formálja át az adatgazdaság a modern futballt − Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Corvinus és a Portfolio közös eseménye

A rendezvény megnyitójában Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora arról beszélt, hogy a modern futball mára jóval túlmutat a pályán történteken. Szerinte a sportág egyszerre vált üzleti termékké, adatalapú iparággá és társadalmi jelenséggé, amelyre ugyanúgy hatnak a technológiai innovációk, mint a globális gazdasági folyamatok.

A rektor hangsúlyozta: Budapest számára a BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem kiemelkedő városmarketing- és gazdasági lehetőség is, amely hosszabb távon is erősítheti a magyar főváros nemzetközi pozícióját.

Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora

A konferencia nyitó előadását Sefton Perry, az UEFA Intelligence Centre vezetője tartotta, aki részletesen beszélt arról, milyen gazdasági változások zajlanak az európai futballban. Elmondása szerint az európai klubfutball bevételei az elmúlt években új szintre emelkedtek, miközben a sportág egyre inkább globális befektetési célponttá vált.

Perry arra is kitért, hogy az amerikai tőke látványos ütemben jelenik meg az európai klubpiacon, és ma már nem pusztán hagyományos sportbefektetésként tekintenek a futballra, hanem olyan üzleti platformként, amely egyszerre kínál médiaértéket, adatvagyont és nemzetközi márkaépítési lehetőséget. A szakember szerint

a következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogyan tudják a klubok az adatokat valódi stratégiai előnnyé alakítani.

A konferencia következő blokkja az a panelbeszélgetés volt, amely az adatok és az emberi tényezők szerepét vizsgálta a futballal kapcsolatos döntéshozatalban. A beszélgetésen részt vett Bogdán Ádám, a Debreceni VSC sportigazgatója, Esterházy Mátyás játékosügynök, Köves Alexandra egyetemi professzor, közgazdász, valamint Ratatics Péter, a MOL Csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke és az Újpest FC elnöke. A résztvevők elsősorban arról beszéltek, hogyan alakítja át a futball működését az adatelemzés, és milyen szerepe marad az emberi megérzésnek egy egyre inkább számokra épülő sportágban.

Bogdán Ádám a klubműködés oldaláról közelítette meg a kérdést, és arról beszélt, hogy ma már a játékosmegfigyelés, a teljesítményelemzés és a kerettervezés is elképzelhetetlen adatalapú háttér nélkül.

Ugyanakkor hangsúlyozta: az adatok önmagukban nem képesek döntéseket hozni, mert az öltözői dinamika, a személyiség vagy a mentális állapot továbbra is olyan tényezők, amelyeket nem lehet teljes egészében modellezni. Esterházy Mátyás ehhez kapcsolódva arról beszélt, hogy a játékospiacon óriási versenyelőnyt jelenthet a megfelelő adatértelmezés, de szerinte még mindig azok a klubok működnek sikeresen, amelyek képesek összekötni az analitikát a klasszikus futballszakmai gondolkodással.

A panel egyik hangsúlyos témája a magyar futball nemzetközi lemaradása volt. A résztvevők szerint a legnagyobb különbség nem feltétlenül az anyagi lehetőségekben, hanem a döntéshozatali struktúrákban és a tudásintegrációban látszik. Többen kiemelték, hogy Nyugat-Európában már külön adatkutató és elemző csapatok dolgoznak a kluboknál, miközben Magyarországon sok helyen még mindig csak részben épültek be ezek a folyamatok a napi működésbe. A beszélgetésből az is kiderült:

ma már nem elegendő több pénzt költeni játékosokra, mert a sikerességet egyre inkább az dönti el, ki tudja hatékonyabban feldolgozni és alkalmazni a rendelkezésre álló információkat.

Köves Alexandra a fenntarthatóság és a sportgazdaság kapcsolatáról beszélt, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a futballipar működése hosszabb távon csak akkor lehet stabil, ha a klubok nem kizárólag rövid távú pénzügyi logikában gondolkodnak. A beszélgetés során szóba került a játékoskereskedelem, a szurkolói élmény üzleti értéke, valamint az is, hogy a modern futballban már a közösségi média és a digitális jelenlét is gazdasági tényezővé vált.

Hallgatói projektek reflektorfényben

A konferencia második felében a Corvinus Egyetem kutatásai és hallgatói projektjei kerültek előtérbe. Kajos Attila tanszékvezető arról beszélt, hogy az egyetemen az elmúlt években jelentősen megerősödött a sportgazdasági és sportüzleti kutatás, különösen az adatelemzés, a döntéshozatal és a futball gazdasági modelljeinek vizsgálata terén. Elmondása szerint ma már a futballiparban felhalmozott tudás számos más üzleti területen is alkalmazható, legyen szó fogyasztói magatartásról, stratégiai döntéshozatalról vagy digitális innovációról.

Ferencz Márton, a Corvinus hallgatója előadásában azt vizsgálta, milyen tényezők vezetnek sikerre a Premier League-ben. Elemzése szerint a közvélekedéssel szemben nem önmagában a pénz vagy az átigazolási költés határozza meg a bajnoki címeket. A bemutatott modellek alapján sokkal nagyobb szerepe van mindebben a várható gólkülönbségnek, a csapatjáték stabilitásának és a hosszú távú teljesítménymenedzsmentnek. Az előadás egyik fontos üzenete az volt, hogy a modern futballban az adatok már nem csupán visszajelzések, hanem konkrét döntéselőkészítő eszközök.

Kocsis Bence előadása a szombati, budapesti Arsenal–PSG Bajnokok Ligája-döntő várható forgatókönyveit elemezte adatalapú modellek segítségével. Az MLSZ adatelemzési vezetője több statisztikai mutatón keresztül mutatta be, melyik csapat milyen erősségekkel és gyengeségekkel érkezik a fináléba, külön kitérve a várható gólmutatókra, a pressingintenzitásra és a labdakihozatalok hatékonyságára. Előadásában arról beszélt, hogy az Arsenal ebben a szezonban rendkívül stabil védekezési struktúrát épített fel, miközben a PSG támadójátéka továbbra is az egyik legveszélyesebb Európában, különösen gyors átmeneteknél és a széleken kialakított emberelőnyös helyzeteknél.

Kocsis Bence hangsúlyozta: a modern futballban az ilyen prediktív modellek már nemcsak televíziós érdekességek, hanem valós szakmai eszközök, amelyeket klubok és szövetségek is használnak mérkőzésfelkészítéshez. Az előadás fő üzenete az volt, hogy a döntők sokszor nem a látványos különbségeken múlnak, hanem néhány százaléknyi hatékonysági előnyön, amelyet az adatok segítségével lehet azonosítani.

