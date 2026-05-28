Jön a nagy fordulat: a világ legnagyobb chipgyártója kimondta, mi mentheti meg a techcégeket

Kevin Csang, a TSMC üzletfejlesztési alelnöke egy amszterdami konferencián beszélt a piaci trendekről. Elmondta, hogy az okostelefonoktól az AI-adatközpontokig minden területen
az energiahatékony teljesítménynövelés lett az ügyfelek elsődleges elvárása.
A váltás mögött az áll, hogy az üzemeltetők egyre nehezebben birkóznak meg a villamos energia költségeivel és az áramellátás biztosításával.
Az energiahatékonyság az a terület, ahol az ügyfeleink a legnagyobb javulást várják. Ez kivétel nélkül mindenkire igaz, legyen szó mobil, IoT- vagy nagy teljesítményű AI-alkalmazásokról
- fogalmazott Csang.
A félvezetőipar fordulóponthoz érkezett. Önmagában a tranzisztorsűrűség növelése már nem elegendő ahhoz, hogy az energiafaló AI-számítási feladatok számára fenntartható teljesítménynövekedést biztosítson. A világ legnagyobb félvezető-bérgyártójánál ezért egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív megoldások. A vállalat többek között az Nvidia, az AMD, a Google, az Amazon, a Meta és a Microsoft egyedi AI-processzorait is gyártja. Számukra a fejlett tokozási technológiák, a 3D chiprétegezés és a fotonikai adatátvitel jelentik a jövőt.
Csang szerint a TSMC jelenlegi N2 gyártástechnológiája és a 2028 körül érkező A14 generáció között akár 30 százalékkal is csökkenhet az energiafogyasztás. Ezzel párhuzamosan a számítási teljesítmény több mint 20 százalékkal nőhet. A cég már áprilisban bejelentette, hogy több évvel elhalasztja az ASML következő generációs EUV-litográfiai berendezéseinek bevezetését. Ez jól jelzi, hogy a közelgő AI-chipgenerációknál az energiahatékonyságot javító tervezési megoldások fontosabbá váltak.
A versenytársak is hasonló utakat keresnek. A kínai Huawei ezen a héten mutatta be úgynevezett "Tau Scaling Law" tervét. Ennek lényege, hogy a lapkán belüli adatátvitel gyorsításával növeljék a teljesítményt, elsősorban az alkatrészek szorosabb integrációjával, például 3D rétegezéssel. Csang ezt egy már jól ismert iparági koncepciónak nevezte. A Huawei megközelítése részben kényszer szülte megoldás. Az amerikai exportkorlátozások miatt a kínai cégek nem jutnak hozzá az ASML legfejlettebb EUV-berendezéseihez, amelyek a fejlettebb chipek gyártásához szükségesek.
Forrás: Reuters
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
