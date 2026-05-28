Kiszivárgott a tervezet: drasztikus lépésre készül az unió, belenyúlhatnak a cégek szerződéseibe

A Financial Times által megismert jogszabálytervezet várhatóan a jövő héten jelenik meg. A dokumentum lehetővé tenné az Európai Bizottság számára,
hogy félvezetőhiány esetén messzemenő intézkedéseket hozzon.
Erre akkor kerülhetne sor, ha a készlethiány fegyverek, orvostechnikai eszközök, a digitális infrastruktúra vagy más kritikus termékek ellátását veszélyezteti. A Bizottság akár 300 ezer eurós bírságot is kiszabhatna azokra a vállalatokra, amelyek nem szolgáltatnak adatot az ellátási láncuk kapacitásáról.
A tervezet emellett felhatalmazná a Bizottságot arra, hogy a chipgyártókat a meglévő szerződéseik felülírásával válságkritikus megrendelések teljesítésére kötelezze. Brüsszel a koronavírus-járvány alatti vakcinabeszerzéshez hasonlóan közös beszerzést is indíthatna. A Bizottság központi vásárlóként lépne fel a tagállamok nevében. Ezzel erősítené az alkupozíciót, és megakadályozná a tagországok egymás közötti versengését a szűkös készletekért.
A jogszabály hátterében az áll, hogy az EU félvezetőellátása rendkívül sérülékeny. A blokk a globális chipgyártás kevesebb mint 10 százalékát adja. A legfejlettebb chipek terén pedig szinte teljes mértékben az Egyesült Államoktól és Ázsiától függ. A csúcstechnológiás chipek több mint 90 százaléka Tajvanon készül a TSMC gyáraiban. Eközben Kína ismételten erővel fenyegeti a szigetet.
A kockázatokat jól szemlélteti egy tavalyi eset. A holland kormány átvette a Nexperia chipgyártó irányítását a kínai tulajdonostól, miután kiderült, hogy az termelést és eszközöket vont ki Európából. A Nexperia kínai leányvállalatától érkező chipszállítmányok drámaian visszaestek. Ez a hiány egyes európai autógyártókat termeléscsökkentésre kényszerített.
Az európai chiptörvény (Chips Act) egy szélesebb stratégia része. Ennek segítségével az EU csökkenteni kívánja a technológiai függőségét az Egyesült Államoktól. A cél, hogy európai alternatívákat építsen ki a félvezetőktől a felhőszolgáltatásokon át a mesterséges intelligenciáig. A blokk korábbi terve, amely szerint 2030-ra megduplázza a globális félvezetőpiaci részesedését, jelentős késésben van.
