Közel az iráni béke? Bizonytalanság a tőzsdéken
Közel az iráni béke? Bizonytalanság a tőzsdéken

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is esnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Eközben fontos adatok is érkeztek Amerikából, melyekből kiderült, hogy gyorsul az infláció, és hogy lassulhat az Egyesült Államok gazdasága. Az iráni helyzet körül továbbra is nagy a bizonytalanság, délután arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy már csak Donald Trump aláírása hiányzik a béketervhez.
Eséssel zárt a magyar tőzsde

A gyenge nemzetközi hangulat közepette a magyar tőzsde nem igazán találta az irányt, nap végére végül mérsékeltnek mondható mínuszban zárt a BUX.

Készen van a béketerv: már csak Donald Trump aláírása hiányzik

Az Egyesült Államok és Irán elkészített egy 60 napos memorandumot a közel-keleti harci cselekmények lezárására, már csak Donald Trump amerikai elnöknek kell aláírnia az egyezményt – tudta meg az Axios.

Kis esés Amerikában

A magasabb inflációs adatokat követően kisebb esés látható az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones 0,3, a Nasdaq és az S&P 500 pedig egyaránt 0,1-0,1 százalékos mínuszban vannak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Nagyot esett a bevétel a kecskeméti Mercedesnél, mégis több profitot termelt a gyár

Jelentősen visszaesett tavaly a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. árbevétele, a kecskeméti gyár profitja ennek ellenére emelkedni tudott 2025-ben - derült ki a vállalat BÉT-en publikált éves jelentéséből. A vállalat több mint 100 ezer autót gyártott, miközben javában zajlik a telephely nagy volumenű bővítése. Az új akkumulátor-összeszerelő üzemben már megkezdődött az elektromos GLB akkumulátorának gyártási felfutása, 2026 második felében pedig az elektromos C-osztály is Kecskeméten indulhat el.

Gyengülő amerikai növekedés találkozik az erősödő inflációs nyomással

Az amerikai gazdaság lassulásáról árulkodik a friss adatcsomag: a Q1-es GDP 1,6%-ra módosult, a jövedelembővülés megállt, a vállalati beruházások és az építési engedélyek pedig gyengültek. Az infláció ugyanakkor egyre rosszabbul néz ki, a negyedéves árindexeket felfelé revideálták, az éves PCE 3,8%-ra gyorsult. A Fed számára ez a lehető legkényelmetlenebb kombináció, hűlő kereslet mellett túl magas árnyomás.

Tépik az európai védelmi cégeket

Emelkednek az európai védelmi részvények, miután az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodást.

Csak a Mol emelkedik a hazai nagypapírok közül

A kereskedési nap felénél a blue chipek közül egyedül a Mol árfolyama emelkedik, a Magyar Telekom, a Richter és az OTP egyaránt mínuszban van.

Így állunk most

Kitart a negatív hangulat a vezetői európai tőzsdéken, az angol FTSE már 1, a francia CAC 0,3, a német DAX index pedig mintegy 0,4 százalékos mínuszban van.

Hat százalékos osztalékhozam egy magyar részvénynél - Mutatjuk, meddig veheted meg

Az Opus Global közgyűlése április végén 10,55 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött, most közzétette a cég az osztalékfizetéshez kapcsolódó fontosabb dátumokat.

Korrigál a 4iG

A 4iG részvényei 3,9 százalékos esésben vannak a csütörtöki kereskedésben azt követően, hogy tegnap 17 százalékos pluszban zárt az árfolyam.

Miközben a legtöbb bank veszteséges lett, a Gránit Bank még növelte is a nyereségét

Miközben a bankszektor más szereplői  az extraprofitadó idei megugrása és annak év eleji teljes éves elszámolása miatt veszteségesek lettek az első negyedévben, a Gránit Bank még növelte is a profitját: 6,6 milliárd forintos egyedi adózás utáni eredménye 17%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A bank hitel- és betétállománya is 30% felett bővült egy év alatt a csütörtökön közzétett gyorsjelentés szerint.

Kis esés Európában

Az angol FTSE 0,8, a francia CAC 0,3, a német DAX pedig miengy 0,1 százalékos eséssel nyitott csütörtök reggel.

Esés a magyar tőzsdén

0,4 százalékos eséssel kezdi a napot a BUX index. A blue chipek közül az OTP 0,6, a Magyar Telekom 0,4, a Richter és a Mol pedig egyaránt 0,3-0,3 százalékos mínuszban vannak a nyitást követő percekben.

Egy bejelentés kellett, máris felrobbant ennek a részvénynek az árfolyama

A Snowflake megemelte az éves termékbevételi előrejelzését, miután a vállalati ügyfelek jelentősen növelték a mesterséges intelligenciára fordított kiadásaikat, emellett egyre több adatkezelési feladatot helyeznek át a felhőplatformra. A hír hatására a cég részvényei 36 százalékot ugrottak a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

Ritka sztori épül a magyar tőzsdén: egyszerre nő az osztalék és az ingatlanportfólió

A Budapesti Értéktőzsdén kevés olyan sztori van, ahol egyszerre jelenik meg az emelkedő osztalék, a gyors portfólióbővülés, az intézményi befektetői háttér és egy több évre előre jelzett eredménynövekedési pálya. A Shopper Park Plus esetében ezek a tényezők most egyetlen befektetői történetbe kezdenek összeállni: a társaság 0,92 eurós részvényenkénti osztalékot fizet heteken belül, a menedzsment 2030-ig több mint 50 százalékos egy részvényre jutó eredménybővülést vár, miközben a márciusban lezárt lengyel akvizícióval a cég mérete és földrajzi kitettsége is új szintre lépett. Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus Nyrt. igazgatóságának elnöke szerint önmagában az, hogy a társaság a BÉT egyik legmagasabb osztalékát fizeti, még nem elég, a befektetők hosszú távon azt is figyelik, hogy miből lehet kitermelni a következő évek kifizetéseit.

Nagy bejelentést tett Trump, új korszakot ígér

Donald Trump újabb erős üzenetet küldött a kriptoszektornak. Az amerikai elnök szerint Gary Gensler korábbi SEC-elnök és az általa „kriptóellenes hadseregnek” nevezett szabályozói kör majdnem tönkretette az amerikai digitáliseszköz-ipart, most azonban szerinte fordulat jön az Egyesült Államokban.

Meglepte a piacot a Mol riválisa

A lengyel Orlen energiaipari csoport az első negyedévben 22,8 százalékkal növelte kiigazított üzemi eredményét. Ebben meghatározó szerepet játszott az iráni háború nyomán megugró finomítói árrés.

A forint is gyengült egyet

Ugyan nagyobb elmozdulásokról nem beszélhetünk a forint piacán, de az éjszakai események hatására gyengüléssel indítja a napot a hazai fizetőeszköz.

Az euróval szembne 0,4 százalékos gyengülés után most a 355,7-es szinten áll a kurzus, míg a dollárral szemben 0,6 százalékos gyengülést követően 306,7-nél áll a jegyzés.

Kilőtt az olajár az iráni hírekre

Nagyobb emelkedésben van az olajár csütörtökön, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Iránban, ez pedig újból felerősítette a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajózás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.

Nagyobb esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,34 százalékot esett, a Hang Seng 2,8 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban áll.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,69 százalékot eshet, a CAC 0,94 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,74 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,16 százalékot eshet, a S&P 500 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,83 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét sűrűsödési pontja. Idehaza reggel a KSH publikálja az áprilisi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, ezzel egyidőben az MNB a hitelintézetek előzetes statisztikai mérlegét, ami a hazai hitelpiac dinamikájáról és a bankrendszer mérlegszerkezetéről ad friss képet, különös tekintettel a vállalati hitelállomány alakulására. Nemzetközi fronton délelőtt az eurózónás májusi gazdasági hangulatindex (ESI) és az eladói árvárakozások egyszerre érkeznek, utóbbi az EKB inflációs pályájának egyik leginkább előretekintő szegmensszintű mutatója. Délután érkezik a hét legnagyobb amerikai adatcsomagja: a Fed által preferált áprilisi PCE infláció (különösen a core PCE havi rátája lesz figyelt), a fogyasztás és háztartási bevételek, az új és heti munkanélküli segélykérelmek, valamint a Q1-es GDP második becslése. Ez utóbbi kombináció döntő lehet a Fed júniusi és júliusi kamatpályájának árazásában, közvetlenül hat a dollárra, az amerikai kötvényhozamokra és a feltörekvő devizákra, beleértve a forintot is. Napközben időpont nélkül érkezik az eurózónás áprilisi inflációs várakozás (ECB Consumer Expectations Survey), ami a háztartási inflációs pszichológia tartósságát méri.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 644,28 0,4% 1,3% 3,0% 5,4% 19,6% 46,9%
S&P 500 7 520,36 0,0% 1,2% 4,8% 9,9% 27,0% 79,0%
Nasdaq 29 973,57 -0,1% 2,3% 9,8% 18,7% 40,0% 119,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 999,41 0,0% 8,7% 7,4% 29,1% 72,3% 127,7%
Hang Seng 25 328,23 -1,1% -1,3% -2,3% -1,2% 8,3% -13,0%
CSI 300 4 908,17 -0,8% 1,2% 2,9% 6,0% 27,8% -8,1%
Európai részvényindexek              
DAX 25 177,8 0,0% 1,8% 4,5% 2,8% 3,9% 63,4%
CAC 8 207,89 0,4% 1,1% 0,8% 0,7% 4,9% 27,5%
FTSE 10 505,01 0,1% 0,7% 1,8% 5,8% 19,7% 49,7%
FTSE MIB 49 578,67 -0,6% 0,8% 4,0% 10,3% 23,6% 97,9%
IBEX 18 380,9 0,5% 1,8% 3,9% 6,2% 29,1% 100,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 829,8 0,7% 0,3% -1,0% 18,7% 37,3% 187,8%
ATX 6 095,3 -0,1% 3,2% 5,8% 14,4% 37,4% 76,5%
PX 2 561,99 -0,8% -0,1% -1,1% -4,6% 18,0% 119,9%
Magyar blue chipek              
OTP 40 810 0,8% -0,7% -2,2% 16,3% 52,4% 163,0%
Mol 3 750 -1,8% -6,0% -7,2% 27,6% 18,7% 65,6%
Richter 12 450 2,1% 1,9% -4,4% 26,2% 19,7% 57,0%
Magyar Telekom 2 600 0,3% -1,1% 4,2% 45,1% 47,2% 543,6%
Nyersanyagok              
WTI 92,35 -5,4% -9,2% -7,5% 61,3% 49,9% 38,1%
Brent 99,58 0,0% -5,1% -8,0% 63,6% 55,3% 43,2%
Arany 4 431,9 -1,7% -2,0% -5,2% 2,5% 34,4% 134,3%
Devizák              
EURHUF 354,7750 -0,4% -1,4% -2,6% -7,6% -12,1% 2,0%
USDHUF 305,1435 -0,4% -1,4% -1,6% -6,7% -14,2% 7,0%
GBPHUF 409,3201 -0,5% -1,5% -2,7% -7,1% -15,0% 1,0%
EURUSD 1,1627 0,0% 0,1% -0,9% -1,0% 2,5% -4,7%
USDJPY 159,3200 0,0% 0,3% 0,1% 1,6% 10,3% 45,2%
GBPUSD 1,3420 -0,2% -0,1% -1,0% -0,2% -0,7% -5,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 74 330,5 -2,0% -4,1% -3,9% -16,2% -31,8% 93,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,48 -0,2% -2,0% 3,3% 7,6% 1,0% 179,2%
10 éves német állampapírhozam 2,95 0,0% -3,7% -1,7% 3,2% 16,5% -1 837,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,5 -1,4% -2,8% -9,8% -19,9% -22,0% 85,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
