Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Pluszban zártak a tőzsdék
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék, az iráni békeremények hozzájárultak a pozitív hangulathoz. A Dow végül 0,1 százalékos emelkedett, az S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 0,9 százalékot erősödött.
Már nem az OpenAI a világ legértékesebb startupja
Az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat 65 milliárd dolláros tőkebevonást jelentett be. Ezzel a cég értékelése 965 milliárd dollárra emelkedett. A lépéssel az Anthropic megelőzte riválisát, az OpenAI-t, és a Szilícium-völgy legértékesebb AI-vállalatává vált - írta meg a Cnbc.
Csak a Dow esik a három indexből
Vegyesen teljesítenek az amerikai tőzsdék, a Dow 0,1 százalékot esett, az S&P 500 0,6 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,9 százalékos pluszban van.
Itt a fordulat a hónapok óta tartó konfliktusban, az olajpiac máris reagált
A korábbi emelkedés után lefordultak az olajárak. Ez azután történt, hogy az Axios hírportál arról számolt be: az Egyesült Államok és Irán megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról. A piaci hangulatot az amerikai készletadatok is rontották.
Emelkedés
Emelkedés látszik az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,1 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,7 százalékos pluszban van. A hangulatot javította, hogy az Axios szerint az Egyesült Államok és Irán elkészített egy 60 napos memorandumot a közel-keleti harci cselekmények lezárására, már csak Donald Trump amerikai elnöknek kell aláírnia az egyezményt.
Újabb cégre vetett szemet a Trump-kormányzat, felrobbant az árfolyam
A Wall Street Journal bennfentes forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat több amerikai dróngyártó cég, köztük az Unusual Machines és a Sequoia Capital által támogatott Neros startup finanszírozásáról folytat tárgyalásokat.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
A gyenge nemzetközi hangulat közepette a magyar tőzsde nem igazán találta az irányt, nap végére végül mérsékeltnek mondható mínuszban zárt a BUX.
Készen van a béketerv: már csak Donald Trump aláírása hiányzik
Az Egyesült Államok és Irán elkészített egy 60 napos memorandumot a közel-keleti harci cselekmények lezárására, már csak Donald Trump amerikai elnöknek kell aláírnia az egyezményt – tudta meg az Axios.
Kis esés Amerikában
A magasabb inflációs adatokat követően kisebb esés látható az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones 0,3, a Nasdaq és az S&P 500 pedig egyaránt 0,1-0,1 százalékos mínuszban vannak.
Nagyot esett a bevétel a kecskeméti Mercedesnél, mégis több profitot termelt a gyár
Jelentősen visszaesett tavaly a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. árbevétele, a kecskeméti gyár profitja ennek ellenére emelkedni tudott 2025-ben - derült ki a vállalat BÉT-en publikált éves jelentéséből. A vállalat több mint 100 ezer autót gyártott, miközben javában zajlik a telephely nagy volumenű bővítése. Az új akkumulátor-összeszerelő üzemben már megkezdődött az elektromos GLB akkumulátorának gyártási felfutása, 2026 második felében pedig az elektromos C-osztály is Kecskeméten indulhat el.
Gyengülő amerikai növekedés találkozik az erősödő inflációs nyomással
Az amerikai gazdaság lassulásáról árulkodik a friss adatcsomag: a Q1-es GDP 1,6%-ra módosult, a jövedelembővülés megállt, a vállalati beruházások és az építési engedélyek pedig gyengültek. Az infláció ugyanakkor egyre rosszabbul néz ki, a negyedéves árindexeket felfelé revideálták, az éves PCE 3,8%-ra gyorsult. A Fed számára ez a lehető legkényelmetlenebb kombináció, hűlő kereslet mellett túl magas árnyomás.
Tépik az európai védelmi cégeket
Emelkednek az európai védelmi részvények, miután az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodást.
Csak a Mol emelkedik a hazai nagypapírok közül
A kereskedési nap felénél a blue chipek közül egyedül a Mol árfolyama emelkedik, a Magyar Telekom, a Richter és az OTP egyaránt mínuszban van.
Így állunk most
Kitart a negatív hangulat a vezetői európai tőzsdéken, az angol FTSE már 1, a francia CAC 0,3, a német DAX index pedig mintegy 0,4 százalékos mínuszban van.
Hat százalékos osztalékhozam egy magyar részvénynél - Mutatjuk, meddig veheted meg
Az Opus Global közgyűlése április végén 10,55 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött, most közzétette a cég az osztalékfizetéshez kapcsolódó fontosabb dátumokat.
Korrigál a 4iG
A 4iG részvényei 3,9 százalékos esésben vannak a csütörtöki kereskedésben azt követően, hogy tegnap 17 százalékos pluszban zárt az árfolyam.
Miközben a legtöbb bank veszteséges lett, a Gránit Bank még növelte is a nyereségét
Miközben a bankszektor más szereplői az extraprofitadó idei megugrása és annak év eleji teljes éves elszámolása miatt veszteségesek lettek az első negyedévben, a Gránit Bank még növelte is a profitját: 6,6 milliárd forintos egyedi adózás utáni eredménye 17%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A bank hitel- és betétállománya is 30% felett bővült egy év alatt a csütörtökön közzétett gyorsjelentés szerint.
Kis esés Európában
Az angol FTSE 0,8, a francia CAC 0,3, a német DAX pedig miengy 0,1 százalékos eséssel nyitott csütörtök reggel.
Esés a magyar tőzsdén
0,4 százalékos eséssel kezdi a napot a BUX index. A blue chipek közül az OTP 0,6, a Magyar Telekom 0,4, a Richter és a Mol pedig egyaránt 0,3-0,3 százalékos mínuszban vannak a nyitást követő percekben.
Egy bejelentés kellett, máris felrobbant ennek a részvénynek az árfolyama
A Snowflake megemelte az éves termékbevételi előrejelzését, miután a vállalati ügyfelek jelentősen növelték a mesterséges intelligenciára fordított kiadásaikat, emellett egyre több adatkezelési feladatot helyeznek át a felhőplatformra. A hír hatására a cég részvényei 36 százalékot ugrottak a tőzsdezárás utáni kereskedésben.
Ritka sztori épül a magyar tőzsdén: egyszerre nő az osztalék és az ingatlanportfólió
A Budapesti Értéktőzsdén kevés olyan sztori van, ahol egyszerre jelenik meg az emelkedő osztalék, a gyors portfólióbővülés, az intézményi befektetői háttér és egy több évre előre jelzett eredménynövekedési pálya. A Shopper Park Plus esetében ezek a tényezők most egyetlen befektetői történetbe kezdenek összeállni: a társaság 0,92 eurós részvényenkénti osztalékot fizet heteken belül, a menedzsment 2030-ig több mint 50 százalékos egy részvényre jutó eredménybővülést vár, miközben a márciusban lezárt lengyel akvizícióval a cég mérete és földrajzi kitettsége is új szintre lépett. Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus Nyrt. igazgatóságának elnöke szerint önmagában az, hogy a társaság a BÉT egyik legmagasabb osztalékát fizeti, még nem elég, a befektetők hosszú távon azt is figyelik, hogy miből lehet kitermelni a következő évek kifizetéseit.
Nagy bejelentést tett Trump, új korszakot ígér
Donald Trump újabb erős üzenetet küldött a kriptoszektornak. Az amerikai elnök szerint Gary Gensler korábbi SEC-elnök és az általa „kriptóellenes hadseregnek” nevezett szabályozói kör majdnem tönkretette az amerikai digitáliseszköz-ipart, most azonban szerinte fordulat jön az Egyesült Államokban.
Meglepte a piacot a Mol riválisa
A lengyel Orlen energiaipari csoport az első negyedévben 22,8 százalékkal növelte kiigazított üzemi eredményét. Ebben meghatározó szerepet játszott az iráni háború nyomán megugró finomítói árrés.
A forint is gyengült egyet
Ugyan nagyobb elmozdulásokról nem beszélhetünk a forint piacán, de az éjszakai események hatására gyengüléssel indítja a napot a hazai fizetőeszköz.
Az euróval szembne 0,4 százalékos gyengülés után most a 355,7-es szinten áll a kurzus, míg a dollárral szemben 0,6 százalékos gyengülést követően 306,7-nél áll a jegyzés.
Kilőtt az olajár az iráni hírekre
Nagyobb emelkedésben van az olajár csütörtökön, miután az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Iránban, ez pedig újból felerősítette a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajózás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.
Nagyobb esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,34 százalékot esett, a Hang Seng 2,8 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban áll.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,69 százalékot eshet, a CAC 0,94 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,74 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,16 százalékot eshet, a S&P 500 0,33 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,83 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét sűrűsödési pontja. Idehaza reggel a KSH publikálja az áprilisi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat, ezzel egyidőben az MNB a hitelintézetek előzetes statisztikai mérlegét, ami a hazai hitelpiac dinamikájáról és a bankrendszer mérlegszerkezetéről ad friss képet, különös tekintettel a vállalati hitelállomány alakulására. Nemzetközi fronton délelőtt az eurózónás májusi gazdasági hangulatindex (ESI) és az eladói árvárakozások egyszerre érkeznek, utóbbi az EKB inflációs pályájának egyik leginkább előretekintő szegmensszintű mutatója. Délután érkezik a hét legnagyobb amerikai adatcsomagja: a Fed által preferált áprilisi PCE infláció (különösen a core PCE havi rátája lesz figyelt), a fogyasztás és háztartási bevételek, az új és heti munkanélküli segélykérelmek, valamint a Q1-es GDP második becslése. Ez utóbbi kombináció döntő lehet a Fed júniusi és júliusi kamatpályájának árazásában, közvetlenül hat a dollárra, az amerikai kötvényhozamokra és a feltörekvő devizákra, beleértve a forintot is. Napközben időpont nélkül érkezik az eurózónás áprilisi inflációs várakozás (ECB Consumer Expectations Survey), ami a háztartási inflációs pszichológia tartósságát méri.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 4,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 644,28
|0,4%
|1,3%
|3,0%
|5,4%
|19,6%
|46,9%
|S&P 500
|7 520,36
|0,0%
|1,2%
|4,8%
|9,9%
|27,0%
|79,0%
|Nasdaq
|29 973,57
|-0,1%
|2,3%
|9,8%
|18,7%
|40,0%
|119,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 999,41
|0,0%
|8,7%
|7,4%
|29,1%
|72,3%
|127,7%
|Hang Seng
|25 328,23
|-1,1%
|-1,3%
|-2,3%
|-1,2%
|8,3%
|-13,0%
|CSI 300
|4 908,17
|-0,8%
|1,2%
|2,9%
|6,0%
|27,8%
|-8,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 177,8
|0,0%
|1,8%
|4,5%
|2,8%
|3,9%
|63,4%
|CAC
|8 207,89
|0,4%
|1,1%
|0,8%
|0,7%
|4,9%
|27,5%
|FTSE
|10 505,01
|0,1%
|0,7%
|1,8%
|5,8%
|19,7%
|49,7%
|FTSE MIB
|49 578,67
|-0,6%
|0,8%
|4,0%
|10,3%
|23,6%
|97,9%
|IBEX
|18 380,9
|0,5%
|1,8%
|3,9%
|6,2%
|29,1%
|100,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 829,8
|0,7%
|0,3%
|-1,0%
|18,7%
|37,3%
|187,8%
|ATX
|6 095,3
|-0,1%
|3,2%
|5,8%
|14,4%
|37,4%
|76,5%
|PX
|2 561,99
|-0,8%
|-0,1%
|-1,1%
|-4,6%
|18,0%
|119,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 810
|0,8%
|-0,7%
|-2,2%
|16,3%
|52,4%
|163,0%
|Mol
|3 750
|-1,8%
|-6,0%
|-7,2%
|27,6%
|18,7%
|65,6%
|Richter
|12 450
|2,1%
|1,9%
|-4,4%
|26,2%
|19,7%
|57,0%
|Magyar Telekom
|2 600
|0,3%
|-1,1%
|4,2%
|45,1%
|47,2%
|543,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|92,35
|-5,4%
|-9,2%
|-7,5%
|61,3%
|49,9%
|38,1%
|Brent
|99,58
|0,0%
|-5,1%
|-8,0%
|63,6%
|55,3%
|43,2%
|Arany
|4 431,9
|-1,7%
|-2,0%
|-5,2%
|2,5%
|34,4%
|134,3%
|Devizák
|EURHUF
|354,7750
|-0,4%
|-1,4%
|-2,6%
|-7,6%
|-12,1%
|2,0%
|USDHUF
|305,1435
|-0,4%
|-1,4%
|-1,6%
|-6,7%
|-14,2%
|7,0%
|GBPHUF
|409,3201
|-0,5%
|-1,5%
|-2,7%
|-7,1%
|-15,0%
|1,0%
|EURUSD
|1,1627
|0,0%
|0,1%
|-0,9%
|-1,0%
|2,5%
|-4,7%
|USDJPY
|159,3200
|0,0%
|0,3%
|0,1%
|1,6%
|10,3%
|45,2%
|GBPUSD
|1,3420
|-0,2%
|-0,1%
|-1,0%
|-0,2%
|-0,7%
|-5,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|74 330,5
|-2,0%
|-4,1%
|-3,9%
|-16,2%
|-31,8%
|93,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,48
|-0,2%
|-2,0%
|3,3%
|7,6%
|1,0%
|179,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|0,0%
|-3,7%
|-1,7%
|3,2%
|16,5%
|-1 837,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,5
|-1,4%
|-2,8%
|-9,8%
|-19,9%
|-22,0%
|85,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
