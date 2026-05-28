  • Megjelenítés
Már nem az OpenAI a világ legértékesebb startupja
Üzlet

Már nem az OpenAI a világ legértékesebb startupja

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat 65 milliárd dolláros tőkebevonást jelentett be. Ezzel a cég értékelése 965 milliárd dollárra emelkedett. A lépéssel az Anthropic megelőzte riválisát, az OpenAI-t, és a Szilícium-völgy legértékesebb AI-vállalatává vált - írta meg a Cnbc.

A legújabb, H sorozatú befektetési kört az Altimeter Capital, a Dragoneer, a Greenoaks és a Sequoia Capital vezette.

Az Anthropic értékelése februárhoz képest csaknem megháromszorozódott, hiszen akkor még 380 milliárd dolláron állt.

Összehasonlításképpen: az OpenAI március végén zárt le egy rekordméretű, 122 milliárd dolláros tőkebevonást. Ez a tranzakció 852 milliárd dollárra értékelte a Sam Altman vezette céget.

Az Anthropic bevételei az utóbbi hónapokban robbanásszerűen nőttek. Ez elsősorban a Claude Code nevű, mesterséges intelligenciával működő kódolási asszisztensnek köszönhető. A vállalat évesített árbevétele már elérte a 47 milliárd dollárt. Ez az összeg az év elején még 30 milliárd, tavaly pedig 10 milliárd dollár volt.

Még több Üzlet

Közel az iráni béke? Bizonytalanság a tőzsdéken

Jön a nagy fordulat: a világ legnagyobb chipgyártója kimondta, mi mentheti meg a techcégeket

Kiszivárgott a tervezet: drasztikus lépésre készül az unió, belenyúlhatnak a cégek szerződéseibe

A bejelentéssel egy időben az Anthropic bemutatta legújabb modelljét, a Claude Opus 4.8-at. Szintén leleplezték a Claude Mythos Preview-t, amely fejlett kiberbiztonsági képességekkel rendelkezik. Ez a verzió egyelőre csak a kiválasztott ügyfelek számára érhető el.

A tőkebevonás egy olyan időszakban történik, amikor a vezető AI-fejlesztők már a tőzsdei bevezetésre készülnek. Az Elon Musk-féle SpaceXAI, amelyet a SpaceX és Musk AI-startupjának februári összeolvadásával hoztak létre, a múlt héten nyújtotta be tőzsdei tájékoztatóját az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez. Az OpenAI szintén a napokban vagy heteken belül nyújthatja be bizalmas IPO-dokumentációját, így a cég akár már szeptemberben debütálhat a tőzsdén. A CNBC korábbi értesülései szerint a háttérben az Anthropic is megkezdte a tőzsdére lépés előkészítését, bár a pontos ütemezés egyelőre képlékeny.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Közel az iráni béke? Bizonytalanság a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility