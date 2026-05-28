Már nem az OpenAI a világ legértékesebb startupja

A legújabb, H sorozatú befektetési kört az Altimeter Capital, a Dragoneer, a Greenoaks és a Sequoia Capital vezette.
Az Anthropic értékelése februárhoz képest csaknem megháromszorozódott, hiszen akkor még 380 milliárd dolláron állt.
Összehasonlításképpen: az OpenAI március végén zárt le egy rekordméretű, 122 milliárd dolláros tőkebevonást. Ez a tranzakció 852 milliárd dollárra értékelte a Sam Altman vezette céget.
Az Anthropic bevételei az utóbbi hónapokban robbanásszerűen nőttek. Ez elsősorban a Claude Code nevű, mesterséges intelligenciával működő kódolási asszisztensnek köszönhető. A vállalat évesített árbevétele már elérte a 47 milliárd dollárt. Ez az összeg az év elején még 30 milliárd, tavaly pedig 10 milliárd dollár volt.
A bejelentéssel egy időben az Anthropic bemutatta legújabb modelljét, a Claude Opus 4.8-at. Szintén leleplezték a Claude Mythos Preview-t, amely fejlett kiberbiztonsági képességekkel rendelkezik. Ez a verzió egyelőre csak a kiválasztott ügyfelek számára érhető el.
A tőkebevonás egy olyan időszakban történik, amikor a vezető AI-fejlesztők már a tőzsdei bevezetésre készülnek. Az Elon Musk-féle SpaceXAI, amelyet a SpaceX és Musk AI-startupjának februári összeolvadásával hoztak létre, a múlt héten nyújtotta be tőzsdei tájékoztatóját az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez. Az OpenAI szintén a napokban vagy heteken belül nyújthatja be bizalmas IPO-dokumentációját, így a cég akár már szeptemberben debütálhat a tőzsdén. A CNBC korábbi értesülései szerint a háttérben az Anthropic is megkezdte a tőzsdére lépés előkészítését, bár a pontos ütemezés egyelőre képlékeny.
Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
