Nagyot esett a bevétel a kecskeméti Mercedesnél, mégis több profitot termelt a gyár

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának nettó árbevétele 2025-ben 3,06 milliárd euró volt, ami jelentős csökkenés a 2024-es 4,17 milliárd euró után. A visszaesés döntő része az exportértékesítésnél jelentkezett, amely 4,16 milliárd euróról 3,05 milliárd euróra mérséklődött. A belföldi árbevétel ehhez képest továbbra is marginális, 10,3 millió eurót tett ki.
A beszámoló alapján a társaság 2025-ben a CLA Coupé, a CLA Shooting Brake, valamint a tisztán elektromos EQB modelleket gyártotta Kecskeméten. A kecskeméti gyárban 2025-ben több mint 100 ezer autó készült, a pontos darabszámot a társaság nem közölte. 2024-ben 146 ezer autót készült Kecskeméten.
Az üzemi eredmény gyengébben alakult, a 2024-es 75,8 millió euróról 63,4 millió euróra csökkent. A profit végül mégis nőtt, mert a pénzügyi műveletek eredménye nagyot javult. A korábbi 13,1 millió eurós veszteség után 2025-ben 9,2 millió eurós nyereséget mutatott ki a társaság. Ebben főként az árfolyamkülönbözetek kedvező alakulása játszott szerepet.
Az adózás előtti eredmény így 72,6 millió euróra emelkedett az egy évvel korábbi 62,8 millió euróról, az adózott eredmény pedig 57,6 millió euróról 66,5 millió euróra nőtt. A tulajdonos előzetes nyilatkozata alapján a 2025-ös eredmény után
nem fizetnek osztalékot az anyavállalatnak.
Még mindig hatalmas beruházási ciklusban van a gyár
A számokból jól látszik, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár továbbra is intenzív beruházási szakaszban van. A társaság mérlegfőösszege 2,91 milliárd euróról 3,90 milliárd euróra nőtt, a befektetett eszközök állománya pedig 3,36 milliárd euróra emelkedett.
A beszámoló szerint a növekedést a gyárbővítéshez kapcsolódó beruházások okozták. A nem aktivált beruházások értéke év végén 1,56 milliárd euró volt, a beruházási előlegek 90 millió eurót tettek ki, ezek teljes egészében a bővítéshez kapcsolódtak.
A társaság 2025-ben több mint 1,08 milliárd euró értékű tárgyi eszközt aktivált. Ebből az új összeszerelő üzem épülete 300,5 millió eurót, az új akkumulátor-összeszerelő üzem 104,1 millió eurót, az új felületkezelő üzem pedig 79,6 millió eurót képviselt. A déli gyáregység infrastruktúrájának kiépítéséhez kapcsolódó aktivált érték 81,4 millió euró volt.
A beszámolóban szereplő üzleti jelentés szerint
az építési munkálatok 2025-ben terv szerint haladtak.
Az új akkumulátor-összeszerelő üzemben az első félévben lezárult a berendezések telepítése és minősítése, a második félévben pedig megkezdődött az elektromos GLB akkumulátorának gyártási felfutása. Emellett egy másik akkumulátorsor kiépítése is elindult, hogy a gyár további volumeneket tudjon fogadni.
A kecskeméti telephelyen rugalmas gyártási rendszer működik, vagyis ugyanazon a gyártósoron készülhetnek belső égésű motorral szerelt, hibrid és tisztán elektromos modellek. Ez különösen fontos most, amikor az európai autóiparban a villanyautós átállás üteme bizonytalanabbá vált, a gyártóknak pedig egyszerre kell alkalmazkodniuk a szabályozói elvárásokhoz és a tényleges kereslethez.
Nőtt a bérköltség, 4680 főt foglalkoztatott a vállalat
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2025-ben átlagosan 4680 főt foglalkoztatott. A bérköltség 122 millió euróról 138,8 millió euróra emelkedett, a személyi jellegű ráfordítások összesen 167,4 millió eurót tettek ki az előző évi 145,6 millió euró után.
A társaság beszámolója szerint 2025 őszén megkezdődött a toborzás első fázisa a kecskeméti telephelyen. Az új gyáregységek beindításával és a termelés felfutásával középtávon számos új munkahely jöhet létre.
A Mercedes-Benz több mint egymilliárd eurós beruházási programja így továbbra is az egyik legfontosabb hazai autóipari fejlesztés. A kecskeméti gyár szerepe a következő években tovább nőhet a Mercedes globális termelési hálózatában, különösen az elektromos modellek és az akkumulátor-összeszerelés felfutásával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Repülőrajt a magyar feldolgozóipari bizalomban!
A Tisza-győzelem után.
Már a modellek várható működését is modellezik az energetikában
Fontos a kritikus hozzáállás.
Tépik az európai védelmi cégeket
Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodást.
Kormányváltás után: felengedhet a fagyott magyar M&A-piac?
A magyar M&A piac kilátásai három piaci nagyágyú szemével.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Csak a Mol emelkedik a hazai nagypapírok közül
Többnyire negatív a hangulat.
Minek a személyes kontakt egy pénzintézetnél, ha a mesterséges intelligenca jobban csinálja?
A bankok, biztosítók AI-transzformációjáról is szó volt a Financial IT 2026 konferencián.
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.