Napokkal a választások előtt masszív osztalék kifizetéséről döntöttek a Szerencsejáték Zrt-nél

A frissen közzétett éves beszámoló szerint a vállalat adózott eredménye kismértékben csökkent. A megelőző évi 50,3 milliárd forintról 49,1 milliárd forintra esett vissza. Bár a társaság árbevétele 1235 milliárdról 1310 milliárd forintra nőtt, ezzel párhuzamosan a játékosoknak kifizetett nyeremények összege is emelkedett, 930 milliárdról 999 milliárd forintra.
A tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter április 9-én,
mindössze három nappal a választások előtt határozott a maximális osztalékelvonásról.
A 49 milliárd forintos adózott eredményt további 3 milliárd forintnyi eredménytartalékkal egészítették ki. Így jött ki a rekordösszegű, 52 milliárd forintos elvonás. A szerencsejáték-társaságnak ezt az osztalékot két egyenlő, 26 milliárd forintos részletben kell átutalnia az államkasszába. Az első részt június 30-ig, a másodikat pedig október 31-ig kell teljesítenie.
A Szerencsejáték Zrt. a hírrel kapcsolatban közölte, hogy kifizetett osztalék alapvetően az állami tulajdonosi joggyakorlás szokásos eszköze. A nyereséges állami társaságok jellemzően hozzájárulnak a központi költségvetés finanszírozásához nemcsak adók és járulékok, hanem az osztalék befizetésével is. A mostani kifizetés is ezt a célt szolgálja, vagyis a költségvetési bevételek erősítését, amelyből közszolgáltatások, szociális kiadások és beruházások finanszírozhatóak a mindenkori kormány döntése alapján.
Hozzátették, hogy a társaság stabilan nyereséges évek óta, az osztalékfizetés a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő gazdálkodás eredménye. Az eredménytartalék részleges bevonása sem példátlan, különösen akkor, ha a társaság likviditása és tartós nyereségessége ezt lehetővé teszi, a vonatkozó jogszabályok erre lehetőséget biztosítanak - írták.
