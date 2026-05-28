  • Megjelenítés
Új korszakba lépnek a fintech felforgatók, az AI-boom felpörgeti a bankokat
Üzlet

Új korszakba lépnek a fintech felforgatók, az AI-boom felpörgeti a bankokat

Portfolio
Berobbant az AI a bankokba, a fintechek felnőttek és a bankokra támadtak, a szabályozók szórják az IT-feladatokat, a csalók is támadnak miközben a folyamatos innovációs kényszer és a hatékonysági verseny is nyomja a bankok vállát. Hogyan forgatja fel a mindennapi bankolást, a befektetéseket az AI-boom, mi lesz a következő nagy durranás? Hol segítenek az AI-agentek? Terjed a qvik, de meddig juthat? Hogyan javulhat tovább a digitális UX? Banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legforróbb banki IT és fintech trendeket. A rendezvény legfontosabb eseményeiről a nap folyamán ebben a cikkünkben tudósítunk.
Megosztás

Lehull a lepel: hamarosan már robotok költhetik a pénzünket, valóságos forradalom zajlik a fizetéseknél

A Portfolio Financial IT 2026 konferenciáján John Ford, a Paymentology szakértője rávilágított, hogy a fizetési rendszerek mögött álló technológiai infrastruktúra jelentős része elavult, akár 20-30 éves alapokra épül, miközben a piac valós idejű, felhőalapú és globálisan skálázható megoldásokat követel. Az előadást követő panelbeszélgetésben a Wise képviselőjével, Horányi Gergővel járták körül, hogy a fintech-cégek nemzetközi terjeszkedését az eltérő helyi szabályozások és rendszerek jelentősen nehezítik, miközben az ügyfelek mindenhol egységesen gyors és átlátható szolgáltatást várnak el. A mesterséges intelligencia már kézzelfogható előnyöket kínál a csalásfelderítéstől a fejlesztésig, de magas költségei és biztonsági kockázatai miatt tudatos alkalmazást igényel. A résztvevők szerint a hagyományos bankok nem tűnnek el, a jövő inkább a fintech-ekkel való együttműködésről és a kiélezett versenyről szól.

Tovább a cikkhez
Lehull a lepel: hamarosan már robotok költhetik a pénzünket, valóságos forradalom zajlik a fizetéseknél
Megosztás

Magyarországon is új korszak jön a kereskedelemben: hamarosan már nem is emberek fizetnek az internetes vásárlásoknál

A Mastercard magyarországi vezetője szerint 2030-ra az online vásárlások egynegyedét már nem emberek, hanem mesterséges intelligencia ügynökök fogják kezdeményezni, miközben a technológia elemei már ma is elérhetők és Magyarországon is tesztelhetők.

Tovább a cikkhez
Magyarországon is új korszak jön a kereskedelemben: hamarosan már nem is emberek fizetnek az internetes vásárlásoknál
Megosztás

Új korszakba lépnek a fintech felforgatók, az AI-boom felpörgeti a bankokat

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor
Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility