Újabb cégre vetett szemet a Trump-kormányzat, felrobbant az árfolyam

A Wall Street Journal bennfentes forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat több amerikai dróngyártó cég, köztük az Unusual Machines és a Sequoia Capital által támogatott Neros startup finanszírozásáról folytat tárgyalásokat.

A hír hallatán az Unusual Machines részvényei 65 százalékot ugrottak a csütörtöki kereskedésben. A vállalat egy drónalkatrész-gyártó, amelynek tanácsadói között Donald Trump Jr. is megtalálható. A másik említett cég, a Neros egy autonóm drónokra specializálódott startup.

A Pentagon és a magánszektor közötti egyeztetések már hónapok óta zajlanak. Ezekbe a folyamatokba a Stratégiai Tőke Hivatala (Office of Strategic Capital) is bekapcsolódott. Ezt az intézményt még a Biden-kormányzat hozta létre azzal a céllal, hogy finanszírozást nyújtson a nemzetbiztonsági szempontból kritikus ellátási láncokban érintett vállalatoknak.

A drónfölény megteremtését Trump "elnöki prioritásként" jelölte meg a 2027-es pénzügyi évre benyújtott, 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetési javaslatában.

A lap információi szerint a tárgyalások során felmerült, hogy a finanszírozás hitel és tőkebefektetés kombinációjaként valósulna meg.

Ennek révén az amerikai állam tulajdonrészt szerezne az érintett vállalatokban.

A lehetséges kedvezményezettek között szerepel a Performance Drone Works is, amely korábban felderítő drónok szállítására kötött szerződést a hadsereggel.

A szektorral kapcsolatos hírek széles körben felhajtották az ágazati részvényárfolyamokat. Az Aureus Greenway papírjai közel 23,4 százalékot emelkedtek. Ez a vállalat jelenleg a Trump-család által is támogatott Powerus dróntechnológiai cég felvásárlásán dolgozik. Más amerikai dróngyártók, mint a Red Cat, a Kratos Defense, az AeroVironment és a Swarmer részvényei szintén 15-35 százalék közötti pluszban állnak.

