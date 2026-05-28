Visszaesett a Magyar Suzuki árbevétele, de továbbra is piacvezető maradt itthon

A nehéz autóipari környezet ellenére 2025-ben is megőrizte piacvezető pozícióját a magyar újautó-piacon a Magyar Suzuki, ugyanakkor a társaság árbevételén már látszott a szektor egészét érintő nyomás. Az esztergomi gyártó több mint 108 ezer autót készített tavaly, miközben nettó árbevétele 2,059 milliárd euróra csökkent.

A Magyar Suzuki 2025-ben összesen 2,059 milliárd eurós nettó árbevételt ért el, ami több mint 8 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A vállalat belföldi értékesítésből származó árbevétele 285,5 millió euró volt, az exportértékesítésből pedig 1,774 milliárd euró folyt be, vagyis az árbevétel döntő része továbbra is a külpiacokhoz kötődik.

A társaság értékelése szerint a tavalyi évben az autóipart továbbra is a geopolitikai feszültségek, a gazdasági bizonytalanság és az iparági átalakulás határozta meg.

Ezek a folyamatok a költséghatékonyság és a versenyképesség fenntartása szempontjából is nyomást helyeztek a cég működésére.

Az esztergomi gyárban 2025-ben 108 072 autó gördült le a gyártósorról, ez 3 százalékkal marad el az egy évvel korábbi szinttől. A vállalat több fontos gyártási mérföldkövet is elért: elkészült az 500 ezredik hibrid modell, valamint az 1 milliomodik Vitara is.

A Magyar Suzuki összesen 109 994 személyautót értékesített több mint száz országban. Az Esztergomban gyártott modellek mintegy 88 százaléka exportpiacokra került, ami jól mutatja, hogy a magyarországi gyártóbázis szerepe messze túlmutat a hazai piacon.

Itthon továbbra is erős maradt a Suzuki pozíciója. A vállalat 14 285 regisztrált járművel és 11,04 százalékos piaci részesedéssel végzett az első helyen a magyar újautó-piacon, így az 1992-es sorozatgyártás megkezdése óta már 22. alkalommal lett piacvezető Magyarországon.

A hazai eladásokban továbbra is az esztergomi modellek vitték a prímet. Az S-CROSS-ból 6500 darabot regisztráltak Magyarországon, míg a Vitara 5590 darabbal a harmadik legnépszerűbb modell lett a piacon.

A vállalat tavaly több mint 9 milliárd forint értékű gyárfejlesztési programot is végrehajtott. A beruházás a hatékonyság növelését, a digitalizációt és a karbonsemleges működés előkészítését támogatta, és minden üzemegységet érintett.

Az autógyártás mellett a hajómotor- és motorkerékpár-üzletág is hozzájárult a Magyar Suzuki működéséhez. A társaság a hazai piacon 495 hajómotort értékesített, amivel megőrizte piacvezető pozícióját, exportpiacain pedig 1891 hajómotort adott el. A motorkerékpár-üzletágban Magyarországon 231 Suzuki motorkerékpárt regisztráltak, ami 3,14 százalékos piaci részesedést jelentett, míg az exportpiacokon 1553 motorkerékpár talált gazdára.

A Magyar Suzuki idén ünnepli alapításának és az esztergomi gyár létrejöttének 35 éves évfordulóját. A vállalat 1991 óta a magyar autóipar egyik meghatározó szereplője, az esztergomi üzem pedig a Suzuki Csoport egyetlen európai termelési központja. A cég 2026-ban is a stabil működés fenntartására, a versenyképesség megőrzésére és a piaci alkalmazkodóképesség erősítésére fókuszál.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images