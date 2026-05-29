4iG: akár egy milliárd eurós nemzetközi kötvénykibocsátás jöhet

Az első negyedév számaival kapcsolatban Fekte Péter alelnök kiemelte, hogy a növekedés töretlen, a legutóbbi negyedévben rekordárbevétel volt. Jellemzően organikus növekedés volt, a meglévő cégek teljesítményjavulásából származik a telekom és az IT területén. Kis részét adta akvizíció, több zárás történt az űr-és védelmi üzletágban, a megkezdett tranzakciókat lezárta a vállalat. A második negyedév még erősebb lesz, a távközlés és az IT növekszik, az újonnan megvásárolt vállalatok pedig már a teljes mértékben benne lesznek (az első negyedévet részben fedték csak le a negyedév közbeni zárások miatt).
Az adósság azért növekedett, mert 2026 március végén megjelent az űr-és védelmi akvizíciókhoz kapcsolódó kötvények összege, de még így is a megcélzott 4-szeres szint alatt van a nettó hitelállomány/EBITDA mutató és be fog állni a 3,5-szörös szint környékére – mondta el Fekete Péter. Azzal kapcsolatban, hogy a nettó eladósodottság 200 milliárd forintos növekedését mi okozta, a 4iG alelnöke elmondta, hogy az űr-és védelmi kötvénykibocsátások adták a nagy részét, valamint a lezárt akvizíciókkal bejövő hitelek, a felvásárolt vállalatok hiteleivel, kötvényeivel.
A One piaci részesedése folyamatosan növekszik mobilban és vezetékesben, a Yettel is meg fog jelenni a vezetések piacon, a versenyt erősítve, amit a 4iG tett lehetővé. Albániában, Montenegróban stabilak a pozíciók. Az IT-ban zárultak a Facekom és a Mobiladat akvizíciók, a kormányváltással várható lassulás az IT-piacon, de a piaci ügyfelek kiszolgálására fókuszál a 4iG. A digitális infrastruktúra most fut fel, szeretne adatközpontot építeni, Magyarország is megérett arra, hogy nagyobb adatközpont fejlesztés jöjjön, ez a kormányzattal valósulhat meg. Az űr-és védelmi technológiában most állt össze az a portfólió, amit szeretett volna összetenni a 4iG, most a hatékonyságjavítás a cél.
Az űr-és védelmi ipar bevétele és EBITDA-ja több mint a tízszeresére nőtt, így a korábbi 1 százalék körüli helyett már több mint 10 százalék volt a súlya. A következő években 40 százalék környékére nőhet. A megrendelésállomány 3,5 milliárd euró, mellette van még egy 4,5 milliárd eurós keretösszeg. Amik a szerződések mögött vannak, olyan titkosítások védik őket, hogy nem tudnak többet mondani.
Az EBITDA 69 milliárd forint lett, ami picivel a negyedik negyedév alatt van, de normalizálva rekord lett, 9 százalékkal nőtt. Hivatalos kitekintést nem ad 2026-ra még a cég a mozgó tételek miatt a bejövő akvizíciók hatása következtében, de ha az első negyedéves számot évesítjük, az jó indikációt ad – mondta el Fekete Péter. Az első negyedév jó alapot ad arra, hogy tovább növekedjen a 4iG Csoport - teszi hozzá.
Ma közel 11 ezer dolgozója van a 4iG-nek konszolidációs körbe bevont vállalatoknál, ezzel Magyarország legnagyobb vállalata a 4iG és ad egy regionális súlyt is a vállalatoknak, regionális szinten is észrevehető cég.
Magyarország a hazai piac, a távközlésben második szereplő, az informatikában első, az űr-és védelmi iparban pedig első számú szereplő. Montenegróban kétszereplős piacra belép harmadikként a 4iG, de itt azt gondolja, hogy van létjogosultága egy harmadik szereplőnek. Dolgozik a tenger alatti kábelen a cég, de ezek nem egyik percről a másikra mennek.
Nem akarjuk újra feltalálni a kereket,
más szereplőktől vesz át projekteket a 4iG - mondta el Fekete Péter. Az űr-és védelmi iparban további jelentős megállapodásokat kötött a cég és befektetőkkel előrehaladott tárgyalásokat folytat, nagy az érdeklődés. A 4iG 2 év alatt olyan platformot tudott felépíteni, ami egy űr-és védelmi ipari rendszerintegrátor lett, a 4iG megadta azt a növekedési víziót, amit egyedül nem tudnának elérni.
A SAFE-hitel elsősorban nem a 4iG, hanem a magyar állam számára fontos forrás – mondta el kérdére válaszolva a 4iG.
Azzal, hogy a cég elérte a kritikus üzemméretet, megérett a 4iG Csoport arra, hogy lépjen a nemzetközi finanszírozás talajára és idén megvan ennek a létjogosultsága. Felvette a kapcsolatot a többi nagy hitelminősítővel a 4iG, ha minden jól megy, ősszel a telekommunikáció üzletág kibocsáthat nemzetközi kötvényt. Minél nagyobbat tud kibocsátani, annál likvidebb a papír,
akár 1 milliárd eurós tranzakciót céloz a 4iG.
A további növekedés finanszírozására és a meglévő hitelek refinanszírozására fordítja ezt az összeget a 4iG. Eurós kibocsátást tervez a 4iG, ami az egy stabilitást jelent, ha az euróbevezetés cél lesz. Az új kötvénykibocsátás nem befolyásolhatja jelentősen az eladósodottsági mutatót, mert nagyrészt refinanszírozásra fordítja majd a vállalat - mondta el Fekete Péter.
Hosszú távú értékteremtésre fókuszál a 4iG, nem a napi árfolyammozgásra figyel a cég – mondta el Fekete Péter a részvények teljesítményével és volatilitással kapcsolatban. Folyamatosan beszél a cég külföldi intézményi befektetőkkel, az érdeklődés töretlen, ezért cél az intézményi bázis erősítése.
Korai arról beszélni, hogy mi lesz, mi várható a korményváltás kapcsán, amióta megvették a 4iG-t, egy kormány volt, azóta most volt először kormányváltás. "Elég kreatív vállalat vagyunk, meg fogjuk találni a növekedési lehetőségeket itthon és külföldön is" - tette hozzá Fekete Péter. Hosszú távon nem lát veszélyeket a cégvezetés a kitűzött célok terjeszkedésében, lát lehetőséget itthon és külföldön is.
Lemondott Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetségének elnöki posztjáról
A megváltozott körülmények miatt már nem tudná a korábbi hatékonysággal képviselni a sportág érdekeit.
Itt a figyelmeztetés: Megjelent az iránytű medúza a horvát tengerparton
Nagyon fájdalmas a csípése.
91,8 milliárd forintot és több terabájt adatot foglaltak le az MNB-ügyben, egyelőre bizonyítékként
Az MNB-alapítványokat és magántőkealapokat is vizsgálják a nyomozók. Egyelőre senki sincs bilincsben az ügy nyomán.
Aggasztó kutatás: ahogy szívják, úgy válik egyre mérgezőbbé a Magyarországon is népszerű eszköz – Komoly lehet a veszély
Néhány e-cigaretta akár több tízezer slukkra is képes, de milyen áron?
Üdvözölte Magyar Péter Ukrajnával kapcsolatos szavait a Kreml
Dmitrij Peszkov a fegyverszállítással kapcsolatos kormányfői kijelentésre reagált.
Kiderült, mikor jönnek Magyar Péter nagy brüsszeli bejelentései
A miniszterelnök szerit ma megkötik a politikai megállapodást.
Döntöttek a részvényesek, ennyi osztalékot fizet a Richter
Mutatjuk a kifizetés részleteit.
Ne maradjon le: kedd este olyat láthat a feje felett, amit csak szökőévente – Kiadták a jelzést a magyar csillagászok
Ritka égi jelenségnek lehetünk szemtanúi.
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Önkéntes nyugdíjpénztár: A taglétszám tovább bővült, de a kezelt vagyon csökkent
Az önkéntes nyugdíjpénztárak (ÖNYP) taglétszáma tovább bővült 2026. I. negyedévében. Ugyanakkor a kezelt vagyon és ezáltal az egy tagra jutó átlagos megtakarítás összege valamelyest cs
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.