4iG: akár egy milliárd eurós nemzetközi kötvénykibocsátás jöhet

Ma reggel publikálta első negyedéves gyorsjelentését a 4iG, ennek kapcsán Fekete Péter nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnök sajtótájékoztatón beszélt a lezárt negyedév számairól és a kilátásokról.

Az első negyedév számaival kapcsolatban Fekte Péter alelnök kiemelte, hogy a növekedés töretlen, a legutóbbi negyedévben rekordárbevétel volt. Jellemzően organikus növekedés volt, a meglévő cégek teljesítményjavulásából származik a telekom és az IT területén. Kis részét adta akvizíció, több zárás történt az űr-és védelmi üzletágban, a megkezdett tranzakciókat lezárta a vállalat. A második negyedév még erősebb lesz, a távközlés és az IT növekszik, az újonnan megvásárolt vállalatok pedig már a teljes mértékben benne lesznek (az első negyedévet részben fedték csak le a negyedév közbeni zárások miatt).

Az adósság azért növekedett, mert 2026 március végén megjelent az űr-és védelmi akvizíciókhoz kapcsolódó kötvények összege, de még így is a megcélzott 4-szeres szint alatt van a nettó hitelállomány/EBITDA mutató és be fog állni a 3,5-szörös szint környékére – mondta el Fekete Péter. Azzal kapcsolatban, hogy a nettó eladósodottság 200 milliárd forintos növekedését mi okozta, a 4iG alelnöke elmondta, hogy az űr-és védelmi kötvénykibocsátások adták a nagy részét, valamint a lezárt akvizíciókkal bejövő hitelek, a felvásárolt vállalatok hiteleivel, kötvényeivel.

A One piaci részesedése folyamatosan növekszik mobilban és vezetékesben, a Yettel is meg fog jelenni a vezetések piacon, a versenyt erősítve, amit a 4iG tett lehetővé. Albániában, Montenegróban stabilak a pozíciók. Az IT-ban zárultak a Facekom és a Mobiladat akvizíciók, a kormányváltással várható lassulás az IT-piacon, de a piaci ügyfelek kiszolgálására fókuszál a 4iG. A digitális infrastruktúra most fut fel, szeretne adatközpontot építeni, Magyarország is megérett arra, hogy nagyobb adatközpont fejlesztés jöjjön, ez a kormányzattal valósulhat meg. Az űr-és védelmi technológiában most állt össze az a portfólió, amit szeretett volna összetenni a 4iG, most a hatékonyságjavítás a cél.

Az űr-és védelmi ipar bevétele és EBITDA-ja több mint a tízszeresére nőtt, így a korábbi 1 százalék körüli helyett már több mint 10 százalék volt a súlya. A következő években 40 százalék környékére nőhet. A megrendelésállomány 3,5 milliárd euró, mellette van még egy 4,5 milliárd eurós keretösszeg. Amik a szerződések mögött vannak, olyan titkosítások védik őket, hogy nem tudnak többet mondani.

Az EBITDA 69 milliárd forint lett, ami picivel a negyedik negyedév alatt van, de normalizálva rekord lett, 9 százalékkal nőtt. Hivatalos kitekintést nem ad 2026-ra még a cég a mozgó tételek miatt a bejövő akvizíciók hatása következtében, de ha az első negyedéves számot évesítjük, az jó indikációt ad – mondta el Fekete Péter. Az első negyedév jó alapot ad arra, hogy tovább növekedjen a 4iG Csoport - teszi hozzá.

Ma közel 11 ezer dolgozója van a 4iG-nek konszolidációs körbe bevont vállalatoknál, ezzel Magyarország legnagyobb vállalata a 4iG és ad egy regionális súlyt is a vállalatoknak, regionális szinten is észrevehető cég.

Magyarország a hazai piac, a távközlésben második szereplő, az informatikában első, az űr-és védelmi iparban pedig első számú szereplő. Montenegróban kétszereplős piacra belép harmadikként a 4iG, de itt azt gondolja, hogy van létjogosultága egy harmadik szereplőnek. Dolgozik a tenger alatti kábelen a cég, de ezek nem egyik percről a másikra mennek.

Nem akarjuk újra feltalálni a kereket,

más szereplőktől vesz át projekteket a 4iG - mondta el Fekete Péter. Az űr-és védelmi iparban további jelentős megállapodásokat kötött a cég és befektetőkkel előrehaladott tárgyalásokat folytat, nagy az érdeklődés. A 4iG 2 év alatt olyan platformot tudott felépíteni, ami egy űr-és védelmi ipari rendszerintegrátor lett, a 4iG megadta azt a növekedési víziót, amit egyedül nem tudnának elérni.

A SAFE-hitel elsősorban nem a 4iG, hanem a magyar állam számára fontos forrás – mondta el kérdére válaszolva a 4iG.

Azzal, hogy a cég elérte a kritikus üzemméretet, megérett a 4iG Csoport arra, hogy lépjen a nemzetközi finanszírozás talajára és idén megvan ennek a létjogosultsága. Felvette a kapcsolatot a többi nagy hitelminősítővel a 4iG, ha minden jól megy, ősszel a telekommunikáció üzletág kibocsáthat nemzetközi kötvényt. Minél nagyobbat tud kibocsátani, annál likvidebb a papír,

akár 1 milliárd eurós tranzakciót céloz a 4iG.

A további növekedés finanszírozására és a meglévő hitelek refinanszírozására fordítja ezt az összeget a 4iG. Eurós kibocsátást tervez a 4iG, ami az egy stabilitást jelent, ha az euróbevezetés cél lesz. Az új kötvénykibocsátás nem befolyásolhatja jelentősen az eladósodottsági mutatót, mert nagyrészt refinanszírozásra fordítja majd a vállalat - mondta el Fekete Péter.

Hosszú távú értékteremtésre fókuszál a 4iG, nem a napi árfolyammozgásra figyel a cég – mondta el Fekete Péter a részvények teljesítményével és volatilitással kapcsolatban. Folyamatosan beszél a cég külföldi intézményi befektetőkkel, az érdeklődés töretlen, ezért cél az intézményi bázis erősítése.

Korai arról beszélni, hogy mi lesz, mi várható a korményváltás kapcsán, amióta megvették a 4iG-t, egy kormány volt, azóta most volt először kormányváltás. "Elég kreatív vállalat vagyunk, meg fogjuk találni a növekedési lehetőségeket itthon és külföldön is" - tette hozzá Fekete Péter. Hosszú távon nem lát veszélyeket a cégvezetés a kitűzött célok terjeszkedésében, lát lehetőséget itthon és külföldön is.