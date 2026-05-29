A dotkom-lufi óta nem láttunk ilyet a Telekomnál - Van még benne potenciál?

Történelmi csúcsra ment a napokban a Magyar Telekom árfolyama, amivel a dotkom-lufi tetején, 2000-ben felállított rekord dőlt meg, és ma is közel van a részvény az újabb csúcsdöntéshez. Megnéztük, hogy mennyire más cég most a Telekom, mint a 2000-es évek elején, mi a fundamentális sztori a részvényekben, hogy mi mozgatta az elmúlt közel 30 évben az árfolyamot, és hogy az elemzők szerint van-e még benne potenciál.

A Telekom a hazai blue chipek közül utolsóként érte el új történelmi csúcsát, de az idei évet tekintve felülteljesítő a magyar piacon a BUX-indexhez képest. A nagy európai távközlési szolgáltatók között pedig az egyik legjobb teljesítményt mutató papír az év eleje óta.

Mi mozgatta az árfolyamot?

A Telekom részvényei éveken át egy "unalmas" papírnak számítottak, de ez nem volt mindig így. Az 1997-es tőzsdei bevezetése után a Matáv részvényei valóságos sztárokká váltak: 2000-ig meredek emelkedést produkált az árfolyam, amit egyszerre hajtott a globális telekomláz, az internet és a mobiltelefonok gyors terjedése, valamint a magyar gazdaság felzárkózásába vetett befektetői hit. A piac akkoriban, a dotkomlufi felívelő szakaszában a távközlési cégeket a jövő nagy nyerteseinek tekintette, a Matáv pedig különösen vonzó történetnek számított stabil monopolpozíciója és gyorsan növekvő mobilüzletága miatt. A befektetők szemében a vállalat nem egyszerű közműcég volt, hanem egy feltörekvő technológiai növekedési sztori, aminek eredményeként részvényei