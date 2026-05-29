Csőd szélén állnak Németország óriásai, a Waberer’s nevethet a végén

A német logisztikai szektorban egymás után bukkannak fel a repedések: csődeljárás, vevőkeresés, autóipari mentőakciók és egyre szűkülő marzsok jelzik, hogy a német ipar gyengélkedése már az ellátási lánc mélyebb rétegeiben is fájdalmasan érezteti a hatását. A Duvenbeck és a Willi Betz megingása nemcsak a német gazdaság strukturális problémáiról szól, hanem magyar szempontból is érdekes, ugyanis a folyamat akár a Waberer’s előtt is új lehetőségeket nyithat.

Nagy a baj két német cégnél

Csökkenő kereslet, emelkedő költségek és elhibázott stratégiai döntések – ezek együtt vezettek oda, hogy a német logisztikai iparban újabb komoly megingások látszanak. Áprilisban két olyan hír is érkezett, amelyek külön-külön is figyelemre méltók, együtt viszont jól mutatják a német ipar strukturális problémáit.

A Baden-Württemberg-i Sonnenbühlből érkező hír szerint a Betz International GmbH – a sárga alapon kék feliratú ponyváiról felismerhető Willi Betz csoport operatív leányvállalata – csődeljárást kért a tübingeni bíróságtól. Néhány nappal később a szakportálok már arról írtak, hogy a méregzöld vontatóiról ismert bocholti Duvenbeck, Németország egyik legnagyobb autóipari logisztikai partnere felvásárlót keres, miközben a válságmenedzserek igyekeznek stabilizálni a működését.

A két vállalat helyzete eltérő, a mögöttes okok azonban hasonlóak:

a német ipar elhúzódó gyengélkedése, amely tovább növeli a nyomást az ellátási láncokon.

A Magyarországon is aktív Duvenbeck ráadásul annyira mélyen beágyazódott az autóipari beszállítói rendszerbe, hogy egy hirtelen összeomlás közvetlen fennakadásokat okozhatna a Volkswagen, a BMW vagy a Mercedes gyártásában is.

A kérdés most az, hogy stratégiai befektető vagy újabb pénzügyi tulajdonos siet-e a cég segítségére, esetleg a romló helyzetet a versenytársak használják ki alkupozíciójuk erősítésére. Az sem kizárt ugyanakkor, hogy az évekkel ezelőtt hasonló helyzetből talpra álló Waberer’s számára nyílik új növekedési lehetőség.

Hogyan futott falnak a Duvenbeck

A Duvenbeck Unternehmensgruppe 1932-ben indult a német–holland határ menti Bocholtban. Thomas Duvenbeck 1992-ben, huszonhat évesen vette át a céget, és az ezt követő három évtizedben megtízszerezte az árbevételét. 2022-ben, amikor a Waterland magántőke-befektető többségi részesedést szerzett a vállalatban, a cég éves árbevétele megközelítette a 700 millió eurót, miközben 6000 embert foglalkoztatott nyolc ország 33 telephelyén.

Thomas Duvenbeck interjúkban azzal indokolta a döntést, hogy gyermekei nem kívánták átvenni a vállalatot, ezért felelős lépésnek tartotta, hogy professzionális pénzügyi befektetőre bízza annak jövőjét.

A Waterland belépésével az ambíciók is jelentősen megnőttek: a cél 2028-ra 3 milliárd eurós árbevétel elérése volt. Az új, kívülről igazolt vezérigazgató felvásárlásokba kezdett. Speditőrt és logisztikai csoportot is szerzett, terjeszkedett a Benelux-államokban és Litvániában, valamint 1000 új kamionra szóló szerződést kötött az MAN-nel.

2025 tavaszán azonban kezdtek terjedni a rossz hírek. A krízis a hírek szerint Romániában kezdődött, majd Magyarországra átterjedve érte el egészen Németországot. Rosszul felmért szállítási volumenek, telített raktárkapacitások és az autógyártóknál jelentkező termelési fennakadások nehezítették a működést.

A növekedési célok hajszolása közben több olyan szerződést is megkötöttek, amelyeknél az üzlet mérete egyáltalán nem fedezte a költségeket. Egyes iparági források szerint akadtak olyan egyedi megállapodások, amelyek többmillió eurós veszteséget termeltek.

A tulajdonosváltás után kinevezett vezérigazgató 2025 végén távozott a vállalattól, helyét restrukturálási szakember vette át, miközben a PwC megbízást kapott potenciális vevők felkutatására.

A Waterland közlése szerint az autóipar ingadozó gyártási számai, a nyomott marzsok és az iparág strukturális átalakulása a Duvenbecket sem hagyta érintetlenül.

Willi Betz: a hidegháborútól a csődgondnokig

A Willi Betz története legalább annyira jól mutatja a német logisztikai modell törékenységét, mint a Duvenbecké. Willi Betz 1945-ben, tizenhét évesen vásárolt egy, a francia hadsereg által hátrahagyott teherautót, majd élelmiszert, tüzelőt és sittet kezdett fuvarozni. Az igazi áttörést a hidegháború hozta meg: az 1960-as és 1970-es években kereskedelmi kapcsolatot épített ki a bolgár állami Somat fuvarozóvállalattal.

Ez lehetővé tette, hogy olyan útvonalakon nyújtson szállítási szolgáltatást, amelyekre más nyugat-európai cégek nem merészkedtek. A vállalat tevékenysége idővel egészen Iránig, Szaúd-Arábiáig és Pakisztánig terjedt. A berlini fal leomlása után a Somat beolvadt a Willi Betz-csoportba, ezzel pedig gyakorlatilag megnyílt előtte a teljes kelet-európai piac.

A csúcson, 2008-ban a cégcsoport 25 országban volt jelen, közel egymilliárd eurós árbevételt ért el, és mintegy 8000 embert foglalkoztatott. A sárga ponyvákon futó kék Willi Betz felirat éppoly ismerős látvánnyá vált az európai autópályákon, mint a DHL logó a futárjárműveken.

A fordulatot egyszerre több tényező hozta el. A 2008-as pénzügyi válság megrázta az üzletet, miközben Thomas Betz, az alapító fia és operatív vezetője ugyanebben az évben többéves börtönbüntetést kapott vesztegetés és társadalombiztosítási csalás miatt. A bíróság megállapítása szerint a vállalat az 1990-es évek végén illegálisan foglalkoztatott bolgár sofőröket, ami jelentős járulékkiesést okozott az államnak.

Az ügy komoly bizalmi válságot idézett elő az ügyfélkörben.

A vállalat a következő években eszközeladásokkal próbálta stabilizálni működését: 2011-ben értékesítette kontraktlogisztikai üzletágát, 2016-ban pedig reutlingeni ingatlanaitól is megvált.

A cégcsoport idén áprilisig 740 alkalmazottat foglalkoztatott 14 telephelyen, köztük a magyar leányvállalatot is, amely tavaly átlagosan 168 főt alkalmazott. A fizetésképtelenséget jelentő Betz International GmbH 140 alkalmazottal, 72 járművel és három telephelyen működött.

A csődeljárás egyelőre kizárólag ezt a társaságot érinti, a holding és a többi leányvállalat – köztük az autóipari logisztikai üzletág – tovább működik. A kérdés inkább az, hogy ez elszigetelt megingás, vagy egy hosszabb leépülési folyamat újabb állomása.

Miért most, és miért egyszerre?

Az egybeesés nem véletlen. Mindkét vállalat ugyanazokkal a strukturális nyomásokkal küzd, amelyek ma az egész európai közúti fuvarozási szektort terhelik, legfeljebb eltérő intenzitással.

A concorde-os kollégáimmal sok fórumon sokszor elmondtuk: Németország az elmúlt közel egy évtizedben fokozatosan veszítette el korábbi versenyelőnyeinek egy részét. A 2010-es évek második felétől trendszerűen zsugorodik a német ipari termelés, amelyben meghatározó szerepet játszik az autóipar gyengélkedése, valamint a teszetosza német gazdaságpolitika.

A Covid utáni visszapattanás átmenetinek bizonyult, a hosszabb távú trend nem változott. A Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz az elmúlt két évben csökkentette termelési volumeneit, miközben egyes folyamatokat átszervezett vagy más kontinensekre helyezett át. Ez közvetlenül érintette azokat a logisztikai vállalatokat, amelyek az autógyárak raktárainak feltöltését és a termelési ütemhez igazított just-in-time szállításokat végzik.

Mivel a Duvenbeck üzleti modelljének jelentős része erre a rendszerre épül, a menedzsment folyamatos működési kihívásokkal szembesült, miközben stratégiájának középpontjában továbbra is az agresszív növekedés állt.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a Volkswagen, a BMW és a Mercedes 2025 végén – felismerve kulcsfontosságú logisztikai partnerük nehézségeit – tőkét biztosított a Duvenbeck stabilizálásához. Az alapvetően erősen fragmentált piacon ritka, hogy az autógyártók közvetlen pénzügyi segítséget nyújtsanak logisztikai alvállalkozójuknak. Ez jól mutatja, hogy a termelési fennakadások kockázatát nagyobbnak ítélték a mentőcsomag költségénél.

A másik közös tényező a költségstruktúra romlása. A közel-keleti geopolitikai feszültségek – különösen a Hormuzi-szoros körüli konfliktusok – az elmúlt hónapokban ismét felfelé hajtották a dízelárakat. A kamionsofőr-hiány tartós, az útdíjak emelkednek, a finanszírozási költségek pedig Nyugat-Európában is érdemben megdrágultak.

Mindez különösen érzékenyen érinti a szektort, ahol a szállítmányozók sok esetben alacsony, egyszámjegyű marzsokkal működnek. Ilyen környezetben a hibahatár rendkívül szűk:

egy jelentősebb volumenkiesés, egy veszteséges szerződés vagy egy hirtelen költségsokk is gyorsan megbillentheti az egyensúlyt.

Ehhez társul a Duvenbeck esetében egy harmadik tényező is: a magántőke-tulajdon sajátos működési logikája. A Waterland buy-and-build stratégiát követett, vagyis a növekedést részben felvásárlásokon keresztül próbálta gyorsítani. Ez addig működik jól, amíg az alapüzlet stabil és a piac bővül. Ha azonban a fő piac zsugorodni kezd, a felvásárolt kapacitások könnyen teherré válhatnak, miközben a megnövekedett adósságszolgálat jelentősen szűkíti a mozgásteret.

Kinek van szüksége a bajba került cégekre?

A Betz International esetében viszonylag egyszerű a helyzet: a csődgondnok befektetői megoldást keres, és az előzetes hírek szerint már az eljárás első hetében is jelentkeztek érdeklődők. A vállalat kelet-európai és balkáni hálózata vonzó lehet regionális fuvarozók számára, hiszen ezzel azonnal több országra kiterjedő működési platformhoz juthatnának.

A Duvenbeck esetében összetettebb a kép. A PwC bevonása arra utal, hogy a Waterland komolyan számol az értékesítés lehetőségével. A kérdés inkább az, kinek éri meg átvenni egy nyomás alatt álló, erősen autóipari kitettségű logisztikai szolgáltatót. Bár a befektető felajánlotta a mindmáig közel 30 százalékos részesedéssel rendelkező Thomas Duvenbecknek a kivásárlás lehetőségét, ő ezt elutasította.

A leggyakrabban stratégiai logisztikai szereplők neve merül fel potenciális vevőként. Két meghatározó piaci szereplő, a DP World és a Geodis már nyilvánosan jelezte, hogy nem érdeklődik, ugyanakkor a meglévő ügyfélkapcsolatok – köztük a Volkswagen, a BMW, a Mercedes és a ZF – vonzó célponttá tehetik a vállalatot a Dachser, a DSV

vagy akár a Waberer’s számára is.

Nem zárható ki kínai érdeklődés sem. A Duvenbeck 2024 szeptemberében stratégiai partnerséget kötött a Geelyvel, amellyel európai logisztikai partnerként pozicionálta magát. Egy meggyengült, de működőképes hálózat a kínai autógyártók számára kifejezetten értékes belépési pont lehetne az európai terjeszkedéshez.

A harmadik, és szerintem legvalószínűbb forgatókönyv az eszközönkénti feldarabolás. Ebben az esetben az egyes divíziók vagy telephelyek külön tulajdonosokhoz kerülhetnének, ami egyszerre több stratégiai vevő számára is lehetőséget teremtene.

A csaknem Waberer’s-méretű Duvenbeck esetében a 6000 munkavállaló sorsa egyelőre nyitott kérdés. Az autógyártók stabilizációs lépése arra utal, hogy erős érdek fűződik a működés folytonosságához, hiszen egy teljes összeomlás az ellátási lánc egészében komoly fennakadásokat okozna.

A Betz International 140 érintett dolgozójának bérét három hónapig a német szövetségi munkaügyi hivatal csődbérgarancia-rendszere fedezi. Ezalatt kell a csődgondnoknak megoldást találnia.

A háttérben pedig ott húzódik a tágabb iparági trend. A Falkensteg adatai szerint a logisztikai szektorban 2025-ben a nagyvállalati csődök száma 5,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest, miután 2024-ben már megduplázódott. A közlekedés és raktározás területén 10 ezer vállalatra vetítve 133 csődeljárás indult, ami az összes iparág közül a legmagasabb arány.

Csendben tehát zajlik a piac konszolidációja még úgy is, hogy két azonos ponyvázatú kamionnal nem találkoztam az M1-esen a héten az út túloldalán álló 5 kilométeres dugót pásztázva.

Korábban hasonlóan megégette magát, most épp más kárán kerülhet helyzetbe a Waberer’s

A Waberer’s és a Duvenbeck története akár egymás tükörképe is lehetne. A Duvenbeck ma nagyjából ott tart, ahol a Waberer’s 2019 körül járt: egy az iparághoz kevéssé értő magántőke-befektető által hajtott, ambiciózus növekedési modell egy olyan iparági környezetben futott falnak, ahol az autóipari visszaesés és az olvadó marzsok egyre szűkebb mozgásteret hagynak.

A Waberer’s ugyanakkor már túljutott ezen a szakaszon, és tőkéje, tapasztalata, valamint átalakított stratégiája alapján akár potenciális vevőként is megjelenhetne.

A Duvenbeck magyarországi operációja jól illeszkedne a Waberer’s régiós szerződéses logisztikai portfóliójába. A vállalat meghatározó szerepet tölt be a kecskeméti Mercedes körüli in-house logisztikában, nemrég adta át debreceni raktárát, emellett hegyeshalmi jelenléte is erős, miközben a pozsonyi Volkswagen gyárnak is kulcslogisztikai partnere.

A Duvenbeck egyes részeinek megszerzésével a Waberer’s nemzetközi szinten is tovább mélyíthetné iparági kapcsolatait, miközben nyugat-európai jelenlétét is érdemben erősíthetné.

A Duvenbeck és a Willi Betz visszaszorulása ugyanakkor szélesebb piaci hatásokat is kiválthat. A logisztikai szektor hagyományosan rendkívül vékony marzsokkal működik, és ha igazak azok az iparági értesülések, amelyek szerint a Duvenbeck az elmúlt időszakban költségszint alatt árazott bizonyos szerződéseket, akkor a piaci nyomás enyhülése javíthatja a szereplők alkupozícióját. Ez végső soron az autógyártók számára magasabb logisztikai költségeket jelenthet.

A Waberer’s története már egyszer megmutatta, hogy a logisztikában a fenntartható pálya ritkán az agresszív növekedés hajszolásáról szól. Sokkal inkább az üzleti modell fegyelmezett újragondolásáról, a költségkontrollról és a diverzifikált működésről. A válság után a vállalat kisebb flottával, jobb marzsokkal, szélesebb bevételi bázissal és visszafogottabb akvizíciós stratégiával vált ismét tartósan nyereségessé.

Erre szokás azt mondani, hogy más kárán tanul az okos, a sajátján a buta, a hülye pedig még abból sem.

