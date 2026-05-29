Elszabadult az eufória a magyar tőzsdén
Magyar Péter EU-forrásokat érintő brüsszeli bejelentéseit követően szárnyalni kezdtek a magyar részvények, végül a Richter vezetésével 2,4 százalékos pluszban zárt a BUX.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás teljes felszabadításáról szóló megállapodást kötöttek. Erre reagálva nagy emelkedés jött a magyar tőzsdén,

az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett,

a sort 4 százalékos emelkedéssel a Richter vezette.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a BIF és az Opus állt a lista élén 10,9 illetve 6,3 százalékos emelkedéssel, az Appeninn és a PannErgy állt ma a sor végén 1,5 illetve 2,6 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 32,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
